Тарасова о том, что Валиеву признали спортсменом года по опросу ВЦИОМ: «Согласна с этим выбором. Камила в этом году настрадалась»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о результатах опроса ВЦИОМ.

Всероссийский центр изучения общественного мнения опубликовал итоги опроса, в котором россияне назвали спортсменом года. Ее упомянули 7% респондентов.

Второе место занял лыжник Александр Большунов (5%), третье – хоккеист Александр Овечкин (4%).

«Конечно, согласна с этим выбором. Камила – наша девочка, фигурное катание все любят, поэтому и голосуют за фигуристок и за нее, в частности.

Она в этом году настрадалась. Могла бы я кого-то выделить еще? У нас много талантливых спортсменов, особенно в зимних видах спорта, у нас много чемпионов», – сказала Тарасова.

ВЦИОМ: россияне считают Валиеву спортсменом года. Большунов и Овечкин вошли в топ-3