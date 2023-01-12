Тарасова о том, что Валиеву признали спортсменом года по опросу ВЦИОМ: «Согласна с этим выбором. Камила в этом году настрадалась»
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о результатах опроса ВЦИОМ.
Всероссийский центр изучения общественного мнения опубликовал итоги опроса, в котором россияне назвали Камилу Валиеву спортсменом года. Ее упомянули 7% респондентов.
Второе место занял лыжник Александр Большунов (5%), третье – хоккеист Александр Овечкин (4%).
«Конечно, согласна с этим выбором. Камила – наша девочка, фигурное катание все любят, поэтому и голосуют за фигуристок и за нее, в частности.
Она в этом году настрадалась. Могла бы я кого-то выделить еще? У нас много талантливых спортсменов, особенно в зимних видах спорта, у нас много чемпионов», – сказала Тарасова.
ВЦИОМ: россияне считают Валиеву спортсменом года. Большунов и Овечкин вошли в топ-3
Так что спасибо Валиева не услышит.
Не всегда самый популярный спортсмен заслуживает быть спортсменом года.
А что касается опроса ВЦИОМ, несколько десятков случайных людей, которые вряд ли даже смотрят фигурное катание, просто называли имена, которые были на слуху. И как не знать о Валиевой, если из каждого утюга можно было услышать, что она жертва заговора Запада.
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