Тарасова о том, что Валиеву признали спортсменом года по опросу ВЦИОМ: «Согласна с этим выбором. Камила в этом году настрадалась»

Теги Татьяна Тарасова сборная России женское катание Камила Валиева Фигурное катание

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о результатах опроса ВЦИОМ. 

Всероссийский центр изучения общественного мнения опубликовал итоги опроса, в котором россияне назвали Камилу Валиеву спортсменом года. Ее упомянули 7% респондентов. 

Второе место занял лыжник Александр Большунов (5%), третье – хоккеист Александр Овечкин (4%).

«Конечно, согласна с этим выбором. Камила – наша девочка, фигурное катание все любят, поэтому и голосуют за фигуристок и за нее, в частности.

Она в этом году настрадалась. Могла бы я кого-то выделить еще? У нас много талантливых спортсменов, особенно в зимних видах спорта, у нас много чемпионов», – сказала Тарасова. 

ВЦИОМ: россияне считают Валиеву спортсменом года. Большунов и Овечкин вошли в топ-3

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87 комментариев

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RS97
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Ответ Sektor_5
Как ни крути, Камила последние минимум полтора года самая популярная фигуристка и в России и в мире, вциом это только лишний раз подтвердил. Смиритесь.
Например, кое-то самый популярный президент в мире. Легче от этого?
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Sektor_5
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Ответ Самасебезвезда
Никакого другого уровня у неё не было. Технически она не была на голову сильнее всех.
Именно была на одну, две, три головы сильнее всех, суммарно технически и компонентно, десятки баллов отрыва от соперниц об этом говорят.
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Giorgio Ipotekio
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Звание дают за страдания?
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Lilia Sadykova
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То есть у нас сейчас лучшего спортсмена выбирают не по достижениям, а по тому, кто больше страдает?
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asusp527
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Ответ B.Jones
Команда в полном составе, всю зиму в шоу занята. Грех жаловаться, спасибо пусть скажут.😁
Шоу и золотые медали несравнимы.
Так что спасибо Валиева не услышит.
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supepper
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Камила самая популярная фигуристка? Так допинговый скандал в эту популярность внёс большую лепту. А еще в медийный индекс цитирования. Вот вам и высокие показатели Google Trends. Сколько статей было понаписано о допинговом деле Валиевой - не счесть. Ведь это стало не только спортивным событием, но и политическим. О Камиле писали не только в спортивных СМИ, но и в общественно-политических именно из-за допингового скандала.
Не всегда самый популярный спортсмен заслуживает быть спортсменом года.
А что касается опроса ВЦИОМ, несколько десятков случайных людей, которые вряд ли даже смотрят фигурное катание, просто называли имена, которые были на слуху. И как не знать о Валиевой, если из каждого утюга можно было услышать, что она жертва заговора Запада.
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i-volk
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Ответ Даша Лавренова
С учётом того, что опрашивали обычных людей, в том числе далёких от спорта, у них действительно могла быть такая логика при ответе.. либо что просто Камила на слуху
Если бы у респондентов заодно спросили, кто стал чемпионкой в женском одиночном на ОИ, большинство назвало бы Камилу.
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Sektor_5
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Ответ Milorada K
Минимальная доза лишь показывает, что вещество не полностью вывелось. Какая изначально там была доза неизвестно. А вот как попало да, очень интересно.
Установлено и запротоколировано cas, что доза - РАЗОВАЯ (спецом для таких как ты заглавными буквами), а препарат - КУРСОВОЙ, от которого при разовом использовании эффекта - ноль. Сложила 2+2? Вывод сделала?
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Yndestad
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Для этого есть титул "страдалец года"
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Самасебезвезда
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Ответ exitor
в каждом виде спорта были равные конкуренты, кроме ФК. Камила была на другом уровне. Нельзя делать вид, что этого не было.
Никакого другого уровня у неё не было. Технически она не была на голову сильнее всех.
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Verysia
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Ответ Sat397
А вы посмотрите Камилу в этом же шоу, где она фотографируется со своими фанатами и с Лизой Туктамышевой, и сравните ляхи Лизы и Камилы на совместном их фото. Тогда поймете, что на самом деле Камила худышка, и что костюм богини её делает полнее визуально, но в нем она смотрится очень красиво.
Ну да, 26-летняя Лиза и 16-летняя Камила, такое себе. Петросян с Акатьевой ближе по возрасту.
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RS97
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Какой-то сюр... У человека обнаружили допинг, а он герой страдающий. Бред.
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Маргарита Михайловна
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Мало того что Валиева попалась на допинге и опозорила страну но даже не смогла попасть в призёры на олимпиаде.
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Verysia
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Ответ B.Jones
Команда в полном составе, всю зиму в шоу занята. Грех жаловаться, спасибо пусть скажут.😁
Они бы и с медалями всю зиму в шоу катались, что более приятно в статусе ЧОИ.
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На Пекин
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Ответ victoire
Предлагаю новую номинацию - "самая настрадавшаяся спортсменка"
Нет интриги)
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Sat397
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Ответ brig_Mercury
Без относительно симпатий к ФК. Пока кто-то страдал действующей чемпионом ОИ в женском ФК была совершенно другой человек. Но Щербакова не достойна спортсмена года по мнению Тарасовой, видимо потому что не было страданий на камеру. Нормальная логика.
Вы о чем? Щербакову обогнали в рейтинге даже не страдавшие Большунов и Овечкин. А Саша ничего не выигравшая с ней на одном уровне. Видимо люди понимают, кто настоящий чемпион, потому и выбрали Камилу. Липницкую тоже больше любили, чем Сотникову. Хотя Юля и не выиграла личный турнир.
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supepper
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Ответ Sat397
А вы посмотрите Камилу в этом же шоу, где она фотографируется со своими фанатами и с Лизой Туктамышевой, и сравните ляхи Лизы и Камилы на совместном их фото. Тогда поймете, что на самом деле Камила худышка, и что костюм богини её делает полнее визуально, но в нем она смотрится очень красиво.
Нет, Камила уже не худышка. Ноги у нее полноватые. И не только бедра, но и голени. Что удивительно, это нисколько не мешает ей прыгать четверные тулупы. Даже тройные прыгать с таким весом мне представлялось бы затруднительным. В фигурном же каждые лишние 200-300 грамм имеют значение. Но Камила молодец.
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Sektor_5
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Как ни крути, Камила последние минимум полтора года самая популярная фигуристка и в России и в мире, вциом это только лишний раз подтвердил. Смиритесь.
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Juulia
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Ответ Versa
> Она в этом году настрадалась у Татьяны Анатольевны ничего не меняется) видимо по ее мнению, олимпийские и другие награды надо раздавать за "страдания"
Ну это ещё в 2018 году было понятно
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Sektor_5
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Тут ровно до начала скандала с подставой.
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Sektor_5
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Ещё раз, для хейтерков, которые в другой ветке мои ссылки в упор не замечают, продолжая долдонить по своим методичкам.
https://ibb.co/Wv8DC8S
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supepper
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Ответ tanya_1111
Ну катает она действительно красиво, у неё талант, в остальном согласна с вами.
Мне тоже нравится, как катается Камила. Да, талантливая. И артистизм начинает раскрывается всё больше и больше. Но спортсменку, попавшуюся на допинге, язык не поворачивается назвать спортсменом года.
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exitor
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Ответ supepper
Вы не поняли. Я не могу сказать, что я удивлен тому, что Камилу назвали большее число опрошенных. Скорее это наверно даже ожидаемо. Ведь ни у одного спортсмена не было такого пиара, как у Камилы. Чего только стоит платочек, подаренный ей самим Путиным. СМИ создали ей образ жертвы западного заговора. Камила стала чем-то вроде символом борьбы против западного врага. По этой причине она у многих была на слуху, поэтому ее и называли чаще. И да, ВЦИОМ конечно же работают не абы как. У них всё продуманно. Они тщательно формируют вопросы так, чтобы получить нужный им ответ. Поэтому ВЦИОМ заслуженно имеет дурную славу.
Детский лепет ни о чем
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brig_Mercury
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Без относительно симпатий к ФК. Пока кто-то страдал действующей чемпионом ОИ в женском ФК была совершенно другой человек. Но Щербакова не достойна спортсмена года по мнению Тарасовой, видимо потому что не было страданий на камеру. Нормальная логика.
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B.Jones
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Ответ AllaS
Столько обсуждений из-за опроса общественного мнения 6000 чел опросили и из них 7% назвали спортсмена на слуху , 69% затруднились ответить, 4% вообще сказали таковых нет . Из-за этих 100 человек , назвавших Валиеву опросы экспертов , будто бы млн. Ответили так. Правильно Тихонов внёс предложение, чтобы определить спортсмена года нужна комиссия, которая должна все взвесить и оценить . А то у нас сейчас даже и голосование не покажет верного отношения общества, так как в ходу накрутки. ФК превратилось в шоу-биз .
Вот без комиссий мы конечно никак. Ну вообщем правильно, нечего народ баламутить.
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