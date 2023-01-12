Куртуа, Мартинес, Буну, Алиссон и Эдерсон претендуют на приз ФИФА лучшему вратарю
Представлены претенденты на приз лучшему вратарю года от ФИФА.
В число кандидатов на награду The Best лучшему голкиперу включены Алиссон («Ливерпуль», сборная Бразилии), Яссин Буну («Севилья», сборная Марокко), Тибо Куртуа («Реал Мадрид», сборная Бельгии), Эдерсон («Манчестер Сити», сборная Бразилии) и Эмилиано Мартинес («Астон Вилла», сборная Аргентины).
Из расширенного списка выбыли Доминик Ливакович («Динамо» Загреб, Хорватия), Майк Меньян («Милан», Франция) и Мануэль Нойер («Бавария», Германия).
Церемония награждения лауреатов пройдет 27 февраля 2023 года. Рассматриваемый период – с 8 августа 2021-го по 18 декабря 2022-го.
И две серии. Да сейв от коло важнейший, но один. А куртуа тащил Реал и с Ливерпулем в финале и через весь плей офф
Дыркуа за 0 сухарей в этом сезоне было бы очень смешно видеть победителем 🤣
Плюс носатый как человек говно, которое еще поискать нужно
Куртуа