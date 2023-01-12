Куртуа, Мартинес, Буну, Алиссон и Эдерсон претендуют на приз ФИФА лучшему вратарю

Представлены претенденты на приз лучшему вратарю года от ФИФА.

В число кандидатов на награду The Best лучшему голкиперу включены Алиссон (« », сборная ), Яссин Буну («Севилья», сборная Марокко), Тибо Куртуа («Реал Мадрид», сборная ), Эдерсон (« », сборная Бразилии) и Эмилиано Мартинес («Астон Вилла», сборная ).

Из расширенного списка выбыли Доминик Ливакович («Динамо» Загреб, Хорватия), Майк Меньян («Милан», Франция) и Мануэль Нойер («Бавария», Германия).

Церемония награждения лауреатов пройдет 27 февраля 2023 года. Рассматриваемый период – с 8 августа 2021-го по 18 декабря 2022-го.