Куртуа, Мартинес, Буну, Алиссон и Эдерсон претендуют на приз ФИФА лучшему вратарю

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Представлены претенденты на приз лучшему вратарю года от ФИФА.

В число кандидатов на награду The Best лучшему голкиперу включены Алиссон («Ливерпуль», сборная Бразилии), Яссин Буну («Севилья», сборная Марокко), Тибо Куртуа («Реал Мадрид», сборная Бельгии), Эдерсон («Манчестер Сити», сборная Бразилии) и Эмилиано Мартинес («Астон Вилла», сборная Аргентины).

Из расширенного списка выбыли Доминик Ливакович («Динамо» Загреб, Хорватия), Майк Меньян («Милан», Франция) и Мануэль Нойер («Бавария», Германия).

Церемония награждения лауреатов пройдет 27 февраля 2023 года. Рассматриваемый период – с 8 августа 2021-го по 18 декабря 2022-го.

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34 комментария

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iden prime
За Марокко
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Рагнар Лодброк
Мартинес лучший
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Маноло Санчи́с
Куртуа - лучший вратарь, Мартинес - лучший клоун.
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corazón blanco
Ответ GuruFutbola
Аргентинец за кучу сейвов и ключевую роль в победе на ЧМ Дыркуа за 0 сухарей в этом сезоне было бы очень смешно видеть победителем 🤣 Плюс носатый как человек говно, которое еще поискать нужно
У Куртуа в финале сэйвов больше, чем у Мартинеса за турнир. По сравнению с Мартинесом, Тибо ангел во плоти.
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udiekemen
Ответ Михо
Самая очевидная игрок года)
Первый провалил начало сезона
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Andreas Ivashchenko
Ответ GuruFutbola
Аргентинец за кучу сейвов и ключевую роль в победе на ЧМ Дыркуа за 0 сухарей в этом сезоне было бы очень смешно видеть победителем 🤣 Плюс носатый как человек говно, которое еще поискать нужно
Куча сейвов? Серьезно? Один штрафной от Мексики (несложный), от австралийца в конце и коло муани в финале?
И две серии. Да сейв от коло важнейший, но один. А куртуа тащил Реал и с Ливерпулем в финале и через весь плей офф
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Рекорд в наших сердцах
Ответ GuruFutbola
Аргентинец за кучу сейвов и ключевую роль в победе на ЧМ Дыркуа за 0 сухарей в этом сезоне было бы очень смешно видеть победителем 🤣 Плюс носатый как человек говно, которое еще поискать нужно
а Мартинес ангел во плоти, ога
+6
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Мадрид наказывает!
Наличие Днортинеса вызывает смех
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Eldar Pogorelovsky
Ответ Стив Бак
Буну как раз таки провёл шикарный сезон, Мартинес да, он тут явно лишний
Мартинес лучший вратар
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-2
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Фёдор Кузнецов
Ответ Михо
Самая очевидная игрок года)
Спорно, один плохо провёл начало года, другой конец
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GuruFutbola
Аргентинец за кучу сейвов и ключевую роль в победе на ЧМ
Дыркуа за 0 сухарей в этом сезоне было бы очень смешно видеть победителем 🤣
Плюс носатый как человек говно, которое еще поискать нужно
0
-3
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Стив Бак
Ответ Vladis2009
Куртуа, буну с эми только чм хорошо провели
Нет, Буну весь год играет отлично, просто массы о нем узнали только на ЧМ
+3
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Игорь Замаруев
Ответ Cearvm
Очевидно, что Куртуа должен брать. Эти включения за ЧМ похожи на шутку, все-таки Буну и Мартинес не сверкали в клубах. Куртуа и в Ла Лиге прекрасно играл.
Чемпионат мира не турнир? Так что-ли? Да и на ЧМ совершенно другой уровень, потому что в чемпионате у тебя есть шанс на ошибку, ведь там проводится 38 матчей, а на ЧМ любая ошибка может привести к вылету. Мартинес тащил в самых важных моментах, Буну тоже
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Стив Бак
Ответ Cearvm
Очевидно, что Куртуа должен брать. Эти включения за ЧМ похожи на шутку, все-таки Буну и Мартинес не сверкали в клубах. Куртуа и в Ла Лиге прекрасно играл.
Буну как раз таки провёл шикарный сезон, Мартинес да, он тут явно лишний
+2
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Субхонудин Авгонов
Алисон бекер
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Игорь Кузнецов
Где Ливакович?
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Рустам Гарипов
Ответ Фёдор Кузнецов
Наверное самая очевидная будет награда, Тибо возьмёт
Не самая очевидная, Алиссон весь год тоже на высочайшем уровне провел
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Михо
Ответ Фёдор Кузнецов
Наверное самая очевидная будет награда, Тибо возьмёт
Самая очевидная игрок года)
0
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Стив Бак
Очень рад, что Буну наконец то заметили. Давно знаю этого вратаря, он шикарен, но всё же Тибо без шансов заберёт
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Beni Muss
Ответ DolJun
тут можно бензема давать, все равно глоры реала преуменьшали заслуги тибо когда за зм речь шла
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Егор
Хотелось бы Мартинеса но понятно что это будет
Куртуа
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-4
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rigobersong
Мартинес без вариантов:) Все таки ЛЧ каждый год, а ЧМ раз в 4, да и сборная не дала повода для того, что бы Куртуа был лучшим, хоть он там и не виноват:))
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DolJun
тут можно бензема давать, все равно глоры реала преуменьшали заслуги тибо когда за зм речь шла
0
-3
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FantasticFede
Куртуа, тут даже вариантов нет.
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Cearvm
Очевидно, что Куртуа должен брать. Эти включения за ЧМ похожи на шутку, все-таки Буну и Мартинес не сверкали в клубах. Куртуа и в Ла Лиге прекрасно играл.
+4
-4
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