Дакар-2023. Лусиано Бенавидес выиграл 11-й этап в классе мотоциклов, Хоус возглавил гонку

В Саудовской Аравии проходит 11-й этап ралли-рейда «Дакар-2023» (Шейба – Руб-эль-Хали).

Лусиано Бенавидес оказался быстрейшим в классе мотоциклов, а лидером общего зачета вновь стал Скалер Хоус, сместивший Кевина Бенавидеса. Тоби Прайс также опередил аргентинца и вышел на второе место.

Ралли Дакар

12 января 2023 года

Этап 11

Мотоциклы

1. Лусиано Бенавидес (Аргентина, «Хускварна») –2:57.59

2. Даниэль Сандерс (Австралия, «Гасгас») +1.38

3. Тоби Прайс (Австралия, «КТМ») +1.56

4. Скайлер Хоус (США, «Хускварна») +2.09

...10. Кевин Бенавидес (Аргентина, «КТМ») +6.22

Положение после этапа 11

1. Скайлер Хоус (США, «Хускварна») – 38:47.43

2. Тоби Прайс (Австралия, «КТМ») +0.28

3. Кевин Бенавидес (Аргентина, «КТМ») +2.44

Соревнования в других классах продолжаются.

Этап 10. Третья победа Леба подряд, ван Кастерен и Бенавидес – новые лидеры в своих классах

Маршрут ралли и расписание этапов