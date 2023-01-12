Дакар-2023. Лусиано Бенавидес выиграл 11-й этап в классе мотоциклов, Хоус возглавил гонку
В Саудовской Аравии проходит 11-й этап ралли-рейда «Дакар-2023» (Шейба – Руб-эль-Хали).
Лусиано Бенавидес оказался быстрейшим в классе мотоциклов, а лидером общего зачета вновь стал Скалер Хоус, сместивший Кевина Бенавидеса. Тоби Прайс также опередил аргентинца и вышел на второе место.
Ралли Дакар
12 января 2023 года
Этап 11
Мотоциклы
1. Лусиано Бенавидес (Аргентина, «Хускварна») –2:57.59
2. Даниэль Сандерс (Австралия, «Гасгас») +1.38
3. Тоби Прайс (Австралия, «КТМ») +1.56
4. Скайлер Хоус (США, «Хускварна») +2.09
...10. Кевин Бенавидес (Аргентина, «КТМ») +6.22
Положение после этапа 11
1. Скайлер Хоус (США, «Хускварна») – 38:47.43
2. Тоби Прайс (Австралия, «КТМ») +0.28
3. Кевин Бенавидес (Аргентина, «КТМ») +2.44
Соревнования в других классах продолжаются.
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