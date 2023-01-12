Дакар-2023. Лусиано Бенавидес выиграл 11-й этап в классе мотоциклов, Хоус возглавил гонку

Теги Тойота ралли-рейды ралли Дакар Себастьян Леб Ауди Маттиас Экстрем Нассер Аль-Аттия Жинель де Виллерс КТМ ИВЕКО ТАТРА Хускварна Ямаха Дакар Тоби Прайс Кевин Бенавидес Денис Кротов Мартин Мацик Кан-Ам Гасгас Авто

В Саудовской Аравии проходит 11-й этап ралли-рейда «Дакар-2023» (Шейба – Руб-эль-Хали).

Лусиано Бенавидес оказался быстрейшим в классе мотоциклов, а лидером общего зачета вновь стал Скалер Хоус, сместивший Кевина Бенавидеса. Тоби Прайс также опередил аргентинца и вышел на второе место.

Ралли Дакар
12 января 2023 года
Этап 11
 
Мотоциклы
 
1. Лусиано Бенавидес (Аргентина, «Хускварна») –2:57.59
2. Даниэль Сандерс (Австралия, «Гасгас») +1.38
3. Тоби Прайс (Австралия, «КТМ») +1.56
4. Скайлер Хоус (США, «Хускварна») +2.09
...10. Кевин Бенавидес (Аргентина, «КТМ») +6.22
 
Положение после этапа 11
 
1. Скайлер Хоус (США, «Хускварна») – 38:47.43
2. Тоби Прайс (Австралия, «КТМ») +0.28
3. Кевин Бенавидес (Аргентина, «КТМ») +2.44
 

Соревнования в других классах продолжаются.

Этап 10. Третья победа Леба подряд, ван Кастерен и Бенавидес – новые лидеры в своих классах

Маршрут ралли и расписание этапов

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Мозг987
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Плотность в завете мотоциклов поражает!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий