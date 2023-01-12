Елена Вяльбе: «Очень положительно отношусь к СССР. Мне хотелось бы, чтобы многое вернулось из того времени»

Теги лыжные гонки ФЛГР Елена Вяльбе Лыжи

Трехкратная олимпийская чемпионка, глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала об отношении к СССР.

– Вы в целом положительно относитесь к Советскому Союзу? А то разные мнения бывают.

– Безусловно, разные. У всех оно свое. Но я отношусь очень положительно. Мне хотелось бы, чтобы многое вернулось из того времени.

– Например?

– Что касается спорта – ни один спортивный комитет никогда бы не мог сказать спортсменам: «Вы не полетите, потому что у нас не хватает средств на авиабилеты». Или чтобы в детской спортивной школе родители сами покупали инвентарь. Мы были реально на полном государственном обеспечении.

– Сейчас такой поддержки не хватает?

– Конечно. Сейчас все совсем по‑другому. Мы же хотели рыночную экономику – к ней и пришли. Родители за многое платят. Наверное, у всех двоякое отношение к пионерской, комсомольской организациям, а у меня были как раз очень хорошие воспоминания. Моим детям не помешало бы что‑то подобное для будущей жизни. Сейчас пытаются что‑то заново построить, но это не совсем то. Там была полная иерархия, все что‑то изучали.

К сожалению, я никогда не ездила на стройку БАМ, но на засолку капусты – да, и в этом тоже был определенный кайф. Наконец, как бы это ни смотрелось, я, конечно, человек не бедный, но у нас не было такой большой разницы в материальном статусе людей. И из‑за этого мы все были друг к другу миролюбивее. Сейчас в обществе много злости, ненависти и зависти.

– Из‑за разницы между богатыми и бедными?

– Да‑да. У меня есть знакомые, которые живут в своем доме, и у них не разрешается ребенку приглашать своих друзей, одноклассников. Они не хотят, чтобы те завидовали. В советское время такое представить было невозможно. У всех была гжель, чешский хрусталь, румынская или югославская мебель, одинаковые ковры. Поэтому фильм «Ирония судьбы, или с легким паром!» — он про реальную жизнь реальных людей. Лица одинаковые, дома одинаковые.

– Скучно звучит как‑то, не находите?

– Да не знаю. Мне было не скучно. Я гуляла на улице допоздна, и никогда ни бабушке, ни дедушке, ни моей маме, которая возвращалась поздно, не приходило в голову, что со мной может что‑нибудь случиться. Чтобы машина сбила или кто‑то побил. А сейчас, наверное, только на своем приусадебном участке можно совсем не волноваться за ребенка.

У нас было суперобразование, которого сейчас жутко не хватает. Дети учатся, но я не знаю вообще, что они там изучают. Абсолютно нет свободного времени, но при этом мы понимаем, что это совсем не то образование, которое было в СССР, – ответила Вяльбе.

Ленин увлек СССР спортом: занимался фигуркой и гимнастикой (даже в тюрьме), придумал урок физкультуры в школах

42 комментария

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Montenegro Serbian
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Ответ oldparakhod
При любом строе есть много чего плохого. Но она же говорит , что много чего хорошего можно было бы вернуть, а не в целом СССР.
Да мало ли чë она говорит, если говорит глупость.
Я в том плане, что не бывает одного без другого.
Любой политический и экономический строй вбирает в себя как плюсы так и минусы, которые сложились таковыми именно из-за ОСОБЕННОСТЕЙ этого строя. Что-то типа симбиоза, где одно не существовало без другого.
А тут она влажно мечтает о том, что в нынешний строй было бы круто встроить только плюсы из прошлого. А минусы типа нафиг с пляжа.

Детский сад штаны на лямках. Рассуждения ребёнка.
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DD102DD
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О спорте.

В СССР к 1980 году стероиды поглотили полностью ряд видов спорта - это известно абсолютно точно.

Не люблю спорт в СССР - во многих видах от был лживый.
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здоровяк
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Жирная опять байки рассказывает. Она при совке жила, когда он уже разлагался вовсю и смердел. Это она по совку конца 70-ых и 80-ых скучает?)
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Водяра
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Баба Лена харе бухать.
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DD102DD
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Верните мне молодость!
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Кавабунга Шреддоголовый
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Хорошо сидеть на полном гособеспечении. А как только этого стало меньше, так и начали ныть
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здоровяк
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Ответ cveto4
У нас ГДРовская стенка. Лет 40 уже. Но она охренительная.
Нашли чем хвалиться. Выкидывайте свою стенку с клопами и сделайте ремонт
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Montenegro Serbian
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Ответ tam005
Можно уйти из совка, но совок никогда не уйдëт из тебя... Бесплатно у них было, ничего в жизни не бывает бесплатно... Просто коррупция была не таких масштабов.
Просто коррупция была не таких масштабов
----------------
В верхах да, довольствовались меньшим.
Без сомнения, разного калибра начальники и руководители конечно себя и своих родственников не обижали: хорошие дачи, машины, путёвки, отдельные санатории и зоны отдыха во всесоюзных здравницах + поездки в условные Болгарии или Венгрии. Но такого шика и размаха себе не позволяли, как нынешние. В целом поскромней жили.

Но вот низы (простые люди) воровали не в пример больше чем сейчас. С работы тащили всё что не приколочено, даже нередко по принципу: не от большой нужды - а спортивного интереса ради, т.к почти все так делали.
Не зря куча народа может рассказать как находят или находили у своих дедушек и бабушек кучу абсолютно нового и неиспользованного барахла, деталей и прочих вещей, "внезапно" связанных с местами где они работали.
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VMX1389
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Ответ zaur za azalkm
Про это был какой-то разбор в инете. Они заранее урезали с зарплаты, как минимум столько же, сколько сейчас на ипотеку идёт. Только выбора меньше было по вариантам. И заселиться ты сразу не мог.
Дружище ты Серьезно? наверное дурочка Варламова насмотреться, просто сейчас вся прибавочная стоимость уходит в прибыль,( потом выводится атлантами за рубеж в том числе) а тогда в том числе уходила на строительство квартир для рабочих, вокруг заводов города возникали, а сейчас такого в помине нет (Ну и учитывая как у нас занижены зарплаты у рабочего класса, смешнее еще становится
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кракадил
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Ответ Евгений Соболев
Из за таких "совкоедов" и Украина и все вытекающие..
женек, тебе б чуть дальше своего носа начать видеть, чтоб глупости не писать.
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oldparakhod
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При любом строе есть много чего плохого. Но она же говорит , что много чего хорошего можно было бы вернуть, а не в целом СССР.
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sintenced
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Да-да, а еще там пенопласт был из молочной пены.
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Ибн Хоттабыч
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Ответ tam005
Можно уйти из совка, но совок никогда не уйдëт из тебя... Бесплатно у них было, ничего в жизни не бывает бесплатно... Просто коррупция была не таких масштабов.
А очень не плохо было бы, чтобы у вашего поколения, хоть что-то от этих совков в душе осталось. Глядишь и в стране бы жизнь наладилась хоть немного. 26 миллионов живет за чертой бедности, а они про прокладки рассуждают. Поколение пепси, несчастная страна.
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Дмигорь Знамеранский
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у нас дома не было чешского хрусталя 😔
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Ибн Хоттабыч
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Ответ United
Дайте ей кусок ваты вместо прокладок и пачку правды вместо туалетной бумаги. И мороженое по 20 копеек. И кружку кваса после дяди Васи
Ну, да. Вы ещё забыли рассказать про символ демократии 500 сортов колбасы. И с таким народом они ещё мечтают, что-то построить...
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Егозово
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Ответ Евгений Соболев
Из за таких "совкоедов" и Украина и все вытекающие..
Украина и все вытекающие из-за развитого капитализма и непомерных империалистических амбиций. Отказались от советского пути развития-получайте и не жалуйтесь на путиных и дерипасок
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maks44
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Ответ tam005
Можно уйти из совка, но совок никогда не уйдëт из тебя... Бесплатно у них было, ничего в жизни не бывает бесплатно... Просто коррупция была не таких масштабов.
В совке в основном все делалось по блату: продукты нормальные купить, одежду , мебель, справку в БТИ получить и т.д. и т.п. А что такое блат как не коррупция? А воровство на предприятиях? Каждый тащил домой с работы все что мог украсть. Коррупция в основном была мелкой, но она была всеобъемлющая, пронизывающая все слои общества. Я это знаю не по наслышке, я жил в то время уже достаточно взрослым человеком.
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zaur za azalkm
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Ответ Konstantin_ZV
Моему отцу двушку от завода в новом доме бесплатно дали. Ну и всякие ништяки типа бесплатных путёвок на турбазы были. Да, конечно, для этого надо было работать на заводе, но он и не планировал уходить. По волею случая я сейчас тоже работаю на этом заводе, но квартиру могу только в обычную ипотеку взять... как-то так
Про это был какой-то разбор в инете. Они заранее урезали с зарплаты, как минимум столько же, сколько сейчас на ипотеку идёт. Только выбора меньше было по вариантам. И заселиться ты сразу не мог.
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Ибн Хоттабыч
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Ответ tam005
Можно уйти из совка, но совок никогда не уйдëт из тебя... Бесплатно у них было, ничего в жизни не бывает бесплатно... Просто коррупция была не таких масштабов.
Я жил в обыкновенном районном городке, с 7-ми лет ходил в ДЮСШ, занимался футболом. Ни копейки за девять лет моих занятий родители не заплатили. Форму выдавали бесплатно. А сколько различных турниров проводилось для детей! Куда мы только не ездили играть! И опять же, ни копейки никто не платил. Так что, не надо ля, ля...
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akrets
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И вот подобные интеллектуалы заняли все эшелоны управления любой сферы в стране
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Евгений Аулин
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Это начало президентской кампании
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Йенс Мустерманн
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1. Пенопласт делали из молочной пены. Можно было детей кормить.

2. Сила гравитации была слабее процентов на 80. Люди на дом запрыгивали с разбегу.

3. От водки не пьянели. В яслях детям вместо кефира порой давали, а дети только лучше становились, маму слушались и про Ленина просили рассказать.

4. Человек жил в среднем 150—190 лет. Болезней не существовало, кроме трудовых мозолей.

5. Если на улице споткнешься и упадешь — люди подбегали, деньги в карман засовывали, в губы целовали, предлагали выпить, породниться.

6. Зайцы и куропатки сразу на сковороду залетали.

7. Пивом можно было болезни лечить. Отваришь раков, возьмешь из ведра, плеснешь на него "Жигулевского" — а он раз и оклемался, и побежал как ни в чем не бывало.

8. Хлеб покупаешь — тебе еще доплачивают.

9. К реке страшно подойти было: налимы в котелок прыгали.

10. Члены Политбюро приходили во сне к одиноким женщинам, через 4,5 месяца те рожали красноармейцев, по три штуки за раз, так и выстояли!

11. Хлеб был калорийный, как энергетический батончик. Съел краюшку — и сыт неделю, потому и не переедали.

12. Вода в Волге была сладкая, как патока. А Енисей состоял из темного пива.

13. После школы всех насильно в институты брали, а оттуда сразу ведущими инженерами на заводы устраивали, по 500 рублев платили, а копейка стоила 200!

14. При советской власти все владели фабриками, заводами и прочим производством, а тех, кто не хотел владеть, за тунеядство сажали, как поэта Бродского.

15. Когда в СССР еще не было космических кораблей, комсомольцы сами отправлялись в открытый космос. На Эльбрус поднимутся, ну и по дороге в космос забегут.

16. Бензин был не то что сейчас. Хороший, наваристый был! На заводе заправят один раз — так и ездишь всю пятилетку.

17. Дед рассказывал: люди ночью просыпались от счастливого доброго смеха. Утром все обливались ледяной водой из ведра.

18. Зимой было минус триста, а все румяные ходили. А все потому что градусы были толще, и абсолютный ноль — абсолютнее.

19. Генеральный секретарь ЦК КПСС каждого самолично целовал на ночь. Иному и сказку рассказывал.

20. Ягоды росли на опушке с кота размером. Коты были с собаку, собака с корову, а корова - как цех, а в цеху мужики в шахматы играли по методике Ботвинника — конем мат ставили с первого хода!

21. Срок беременности составлял 4,5 месяца. Дети рождались по 12—15 килограмм с белокурыми волосами и ясными голубыми глазами и волевыми умными лицами — сразу на производство просились.
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brig_Mercury
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Да молодости прежде всего не хватает любителям возвращения СССР. Можно соглашаться или спорить с каждым из её аргументов. И всё будет по своему правдой. Но только у таких людей нет желания смотреть в будущее, построить что-то новое, совершенное, а представление о стране будущего - образ из 70-80-х.
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SadButTrue
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"У нас было суперобразование, которого сейчас жутко не хватает. Дети учатся, но я не знаю вообще, что они там изучают"

"К сожалению, я не ездила на стройку БАМ, но на капусту - да"

Суперобразование да. Но Вяльбе забыла упомянуть, что суперобразование и капуста были тесно связаны. Так несколько недель в году сотрудники НИИ с аналогами PhD собирали капусту и картошку, которые потом все равно гнили на овощебазе и жрать все равно было нечего. А ещё вечером эти люди приходили домой, включали ТВ и заряжали воду под Чумака и Кашпировского. Эх, вот время было. Приставленные сотрудники КГБ при выезде за границу (один из таких сейчас пожизненный президент), парт собрания, тренер-диктатор, орущий матом и способный превратить вашу жизнь в ад, если вы не будете его радовать.
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кракадил
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чую тут будет море каментов " пострадавших от кровавого Сталина" и прочих жертв )))
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