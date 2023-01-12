Елена Вяльбе: «Очень положительно отношусь к СССР. Мне хотелось бы, чтобы многое вернулось из того времени»
Трехкратная олимпийская чемпионка, глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала об отношении к СССР.
– Вы в целом положительно относитесь к Советскому Союзу? А то разные мнения бывают.
– Безусловно, разные. У всех оно свое. Но я отношусь очень положительно. Мне хотелось бы, чтобы многое вернулось из того времени.
– Например?
– Что касается спорта – ни один спортивный комитет никогда бы не мог сказать спортсменам: «Вы не полетите, потому что у нас не хватает средств на авиабилеты». Или чтобы в детской спортивной школе родители сами покупали инвентарь. Мы были реально на полном государственном обеспечении.
– Сейчас такой поддержки не хватает?
– Конечно. Сейчас все совсем по‑другому. Мы же хотели рыночную экономику – к ней и пришли. Родители за многое платят. Наверное, у всех двоякое отношение к пионерской, комсомольской организациям, а у меня были как раз очень хорошие воспоминания. Моим детям не помешало бы что‑то подобное для будущей жизни. Сейчас пытаются что‑то заново построить, но это не совсем то. Там была полная иерархия, все что‑то изучали.
К сожалению, я никогда не ездила на стройку БАМ, но на засолку капусты – да, и в этом тоже был определенный кайф. Наконец, как бы это ни смотрелось, я, конечно, человек не бедный, но у нас не было такой большой разницы в материальном статусе людей. И из‑за этого мы все были друг к другу миролюбивее. Сейчас в обществе много злости, ненависти и зависти.
– Из‑за разницы между богатыми и бедными?
– Да‑да. У меня есть знакомые, которые живут в своем доме, и у них не разрешается ребенку приглашать своих друзей, одноклассников. Они не хотят, чтобы те завидовали. В советское время такое представить было невозможно. У всех была гжель, чешский хрусталь, румынская или югославская мебель, одинаковые ковры. Поэтому фильм «Ирония судьбы, или с легким паром!» — он про реальную жизнь реальных людей. Лица одинаковые, дома одинаковые.
– Скучно звучит как‑то, не находите?
– Да не знаю. Мне было не скучно. Я гуляла на улице допоздна, и никогда ни бабушке, ни дедушке, ни моей маме, которая возвращалась поздно, не приходило в голову, что со мной может что‑нибудь случиться. Чтобы машина сбила или кто‑то побил. А сейчас, наверное, только на своем приусадебном участке можно совсем не волноваться за ребенка.
У нас было суперобразование, которого сейчас жутко не хватает. Дети учатся, но я не знаю вообще, что они там изучают. Абсолютно нет свободного времени, но при этом мы понимаем, что это совсем не то образование, которое было в СССР, – ответила Вяльбе.
Ленин увлек СССР спортом: занимался фигуркой и гимнастикой (даже в тюрьме), придумал урок физкультуры в школах
Я в том плане, что не бывает одного без другого.
Любой политический и экономический строй вбирает в себя как плюсы так и минусы, которые сложились таковыми именно из-за ОСОБЕННОСТЕЙ этого строя. Что-то типа симбиоза, где одно не существовало без другого.
А тут она влажно мечтает о том, что в нынешний строй было бы круто встроить только плюсы из прошлого. А минусы типа нафиг с пляжа.
Детский сад штаны на лямках. Рассуждения ребёнка.
В СССР к 1980 году стероиды поглотили полностью ряд видов спорта - это известно абсолютно точно.
Не люблю спорт в СССР - во многих видах от был лживый.
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В верхах да, довольствовались меньшим.
Без сомнения, разного калибра начальники и руководители конечно себя и своих родственников не обижали: хорошие дачи, машины, путёвки, отдельные санатории и зоны отдыха во всесоюзных здравницах + поездки в условные Болгарии или Венгрии. Но такого шика и размаха себе не позволяли, как нынешние. В целом поскромней жили.
Но вот низы (простые люди) воровали не в пример больше чем сейчас. С работы тащили всё что не приколочено, даже нередко по принципу: не от большой нужды - а спортивного интереса ради, т.к почти все так делали.
Не зря куча народа может рассказать как находят или находили у своих дедушек и бабушек кучу абсолютно нового и неиспользованного барахла, деталей и прочих вещей, "внезапно" связанных с местами где они работали.
2. Сила гравитации была слабее процентов на 80. Люди на дом запрыгивали с разбегу.
3. От водки не пьянели. В яслях детям вместо кефира порой давали, а дети только лучше становились, маму слушались и про Ленина просили рассказать.
4. Человек жил в среднем 150—190 лет. Болезней не существовало, кроме трудовых мозолей.
5. Если на улице споткнешься и упадешь — люди подбегали, деньги в карман засовывали, в губы целовали, предлагали выпить, породниться.
6. Зайцы и куропатки сразу на сковороду залетали.
7. Пивом можно было болезни лечить. Отваришь раков, возьмешь из ведра, плеснешь на него "Жигулевского" — а он раз и оклемался, и побежал как ни в чем не бывало.
8. Хлеб покупаешь — тебе еще доплачивают.
9. К реке страшно подойти было: налимы в котелок прыгали.
10. Члены Политбюро приходили во сне к одиноким женщинам, через 4,5 месяца те рожали красноармейцев, по три штуки за раз, так и выстояли!
11. Хлеб был калорийный, как энергетический батончик. Съел краюшку — и сыт неделю, потому и не переедали.
12. Вода в Волге была сладкая, как патока. А Енисей состоял из темного пива.
13. После школы всех насильно в институты брали, а оттуда сразу ведущими инженерами на заводы устраивали, по 500 рублев платили, а копейка стоила 200!
14. При советской власти все владели фабриками, заводами и прочим производством, а тех, кто не хотел владеть, за тунеядство сажали, как поэта Бродского.
15. Когда в СССР еще не было космических кораблей, комсомольцы сами отправлялись в открытый космос. На Эльбрус поднимутся, ну и по дороге в космос забегут.
16. Бензин был не то что сейчас. Хороший, наваристый был! На заводе заправят один раз — так и ездишь всю пятилетку.
17. Дед рассказывал: люди ночью просыпались от счастливого доброго смеха. Утром все обливались ледяной водой из ведра.
18. Зимой было минус триста, а все румяные ходили. А все потому что градусы были толще, и абсолютный ноль — абсолютнее.
19. Генеральный секретарь ЦК КПСС каждого самолично целовал на ночь. Иному и сказку рассказывал.
20. Ягоды росли на опушке с кота размером. Коты были с собаку, собака с корову, а корова - как цех, а в цеху мужики в шахматы играли по методике Ботвинника — конем мат ставили с первого хода!
21. Срок беременности составлял 4,5 месяца. Дети рождались по 12—15 килограмм с белокурыми волосами и ясными голубыми глазами и волевыми умными лицами — сразу на производство просились.
"К сожалению, я не ездила на стройку БАМ, но на капусту - да"
Суперобразование да. Но Вяльбе забыла упомянуть, что суперобразование и капуста были тесно связаны. Так несколько недель в году сотрудники НИИ с аналогами PhD собирали капусту и картошку, которые потом все равно гнили на овощебазе и жрать все равно было нечего. А ещё вечером эти люди приходили домой, включали ТВ и заряжали воду под Чумака и Кашпировского. Эх, вот время было. Приставленные сотрудники КГБ при выезде за границу (один из таких сейчас пожизненный президент), парт собрания, тренер-диктатор, орущий матом и способный превратить вашу жизнь в ад, если вы не будете его радовать.