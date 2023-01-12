Виктор Гончаренко: «Не могу представить, что мы можем быть врагами с украинским народом. Это ненормально. Хочется, чтобы все закончилось»

Теги премьер-лига Россия Урал Егор Филипенко Виктор Гончаренко Олег Шатов Денис Кулаков Юрий Газинский Эммерсон Иллой-Айет Политика Чемпионат.com Футбол

Тренер «Урала» Виктор Гончаренко высказался о влиянии ситуации в мире на российский футбол.

– Как нашему футболу вообще жить в этой ситуации?

– Главное, чтобы все события побыстрее закончились. Потому что как я могу отделять россиян Шатова, Газинского от белорусов Филипенко и Ермаковича и от украинцев Кулакова и Эммерсона? Для меня они все люди. Я не могу их разделить.

Не могу представить, что мы все можем быть врагами с украинским народом, с белорусским. Для меня это ненормально. Я же хорошо помню СССР. У меня вообще мой первый полет на самолете был по маршруту Геленджик-Донецк-Киев. Поэтому для меня это все не вяжется одно с другим.

– Какая у вас главная мечта?

– Главная личная со мной останется. А так больше всего хочется, чтобы ситуация в мире стала лучше, чтобы все закончилось, потому что люди гибнут. А это самое ужасное, – сказал Гончаренко.

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101 комментарий

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Antismus
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Ответ Hong Kil
Это они так думают пока свиногномы не кончились. А потом начнут лебезить перед Победителями.
Влажная фантазия. Развитым ребяткам все равно кто побеждает в битве отсталых за титул самого кровавого убийцы.
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Amalfitano
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Ответ Alexander Poljakov
Да как-то очень много россиян это поддерживают и идёт на войну убивать
Да. Точно так же как многие украинцы 8 лет поддерживали ато и шли убивать народы Донбасса. 1 в 1.
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trav
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Ответ Thunder 63
"Лазить где попало" - это означает выполнять свои основные обязанности перед народом, перед Конституцией. И какого "такого государства"? Это просто наемный менеджер, который по завершении контракта должен уйти восвояси. И нет никаких 80% даже близко, иначе бы штаб силовиков не рос год от года, как и расходы на них
в Конституции нет ни слова про дебаты
Штат силовиков и траты на них из бюджета (даже в %) у нас кратно меньше чем в США, там тоже получается власть от народа защищается?
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Пас на пустые для Роналду
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Ответ Tiestorzn17
Мы не враги и никогда ими не были, как бы пропаганда людям мозг не засирала. Просто один ***евший решил поставить себя выше здравого смысла.
Таких поехавших и с их стороны хватает. Не надо отрицать того факта, что всё шло именно к тому, что сейчас происходит. Просто дед решил начать это первым. Я его не оправдываю ни в коем случае, но люди гибли и гибнут сейчас абсолютно не за что. Это политика, которая выгодна двум Володькам, а обычный народ будет разменной монетой в их игре.
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Antismus
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Ответ Александр Гончаров
А ещё немцев бить надо да? Все всех убивали прикинь
Думаю что тем, кто столкнулся с их агрессией в прошлом веке, да. Не смогли простить. Лично у меня немцы не вызывают никаких отрицательных эмоций.
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ТУЛЬСКИЙ ТОКАРЕВ
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Ответ Theodor Herzl
Как можно сейчас на полном серьезе писать про «не должны быть врагами», если очевидно что самые большие враги для украинцев есть и будут долгие годы россияне, за то что они сотворили
А что же Россияне сотворили?
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Гусейн Магомедрасулов
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Пора уже заканчивать
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FilinMD
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Ответ Фарид Харисов
А что было на Украине при СССР не так? Голодомор? 1930 тяжелейшее время почти для всего мира, не только для стран союза. УССР была второй по уровню производства, инфраструктуре, первая по сельскому хозяйству союзная республика с мощной армией, население росло, наука развивалась, люди жили хорошо. Стартовые ресурсы на момент 1991 для создания независимой и сильной Украины были огромны, так ещё и получены безвозмездно.
Да энергетику ту же взять - там кроме наследия СССР и нет ничего, по сути. Вернее, не было, можно сказать
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Jan T
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Ответ Ёсик
тогда только ядерная война . не хотелось бы.
тогда только ядерная война .

Что вас так корёжит, коллега? Не иначе, соловьиного помёта объелись.
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Александр Гончаров
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Ответ Antismus
Мы уже с ними врагами, уже. Если бы в мой дом прилетела ракета, вряд ли бы я смог простить. Когда чеченцы в 90е атаковали русских, отношение к ним как к врагам не прошло в 00х 10х и уже не изменится никогда. Так что еще один народ для русских навсегда враг.
А ещё немцев бить надо да? Все всех убивали прикинь
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Hong Kil
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Ответ Antismus
Точно так думает цивилизованный мир про рузке варвары
Это они так думают пока свиногномы не кончились. А потом начнут лебезить перед Победителями.
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александр модов
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Ответ rustamidzo
Когда все закончится вас в Украине никто не захочет видеть еще лет 30 минимум. А в европе будут плевать в след. Как уже делают проежающим или стоящим в пробке машинам с русскими релакантами в Грузии, Эстонии, Латвии, Литве и т.д . В Таллинне росс, машин стало меньше. Благо в Эстонии сейчас границу закрыли от вас.
Какой ты смешной нацист
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Theodor Herzl
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Как можно сейчас на полном серьезе писать про «не должны быть врагами», если очевидно что самые большие враги для украинцев есть и будут долгие годы россияне, за то что они сотворили
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Don Retardo
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Ответ Tiestorzn17
Мы не враги и никогда ими не были, как бы пропаганда людям мозг не засирала. Просто один ***евший решил поставить себя выше здравого смысла.
200+300 000 русских участвуют с оружием в руках в убийстве украинцев прямо сейчас. Поддерживают это и семьи оккупантов, и остальные силовикм, и пенсы, и скучающие бабы за 30. Все это десятки миллионов людей.
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trav
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Ответ Togliattinec
спасибо, что прояснили про навыки Гиркина) Поясню для вас: не будь Гиркина и ему подобных - не было бы авиаударов. Спусковой крючок войны, по его собственным словам, нажал он, ему и отвечать.
Гиркин может говорить что угодно (у него большое эго), но причины войны не в нём. Он - следствие. А причина что нас русских из Донбасса всем сердцем ненавидели украина много лет из-за того что мы за Россию. и Гиркин сидел в Славянске, а самолет начал бомбить Донецк. не похоже это было на борьбу с террористами. Также как и сжигание сотни живых людей в Одессе 2 мая 2014 года
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Homelender_666
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Ответ Tiestorzn17
Мы не враги и никогда ими не были, как бы пропаганда людям мозг не засирала. Просто один ***евший решил поставить себя выше здравого смысла.
Товарищ, непутриотично высказываетесь. Срочно на беседу с Охлобыстиным.
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Thunder 63
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Ответ trav
потому что первое лицо такого государства не должно лазить где попало самостоятельно. дебаты? это что? и зачем? реальный % такой и есть - и от этого у тебя и таких как ты жопа и горит, что "народ не тот" и искренне поддерживает свою страну и государство.
"Лазить где попало" - это означает выполнять свои основные обязанности перед народом, перед Конституцией. И какого "такого государства"? Это просто наемный менеджер, который по завершении контракта должен уйти восвояси.
И нет никаких 80% даже близко, иначе бы штаб силовиков не рос год от года, как и расходы на них
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Ёсик
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Ответ Виктор Литвинов
Враньё
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Максим Манчестер
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Ответ Ёсик
Еще при СССР-е в армии помню - западенцы с восточными украинцами были, как сейчас армяне с азербайджанцами. Этот конфликт был заложен с времен Галицко-Волынского княжества.
Ну были. В Европе все воевали раньше. И? В чем ваш пойнт?
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StillInTheGame
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Ответ Tiestorzn17
Мы не враги и никогда ими не были, как бы пропаганда людям мозг не засирала. Просто один ***евший решил поставить себя выше здравого смысла.
Владимир Парасюк?
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ТУЛЬСКИЙ ТОКАРЕВ
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Ответ Dimas_16
Что ж вы с братьями воюете?
После слов москаляку на гельяку, русня, издевательство над пленнами и после этого какие вы братья?
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paster_bibo
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Ответ Svobodu Mne
Кто не скачет тот москаль, москаляку на гиляку, тушенка из москальских младенцев, это так не по вражески, наверное по дружески и это были шутки
Чет быстро забили финал ЧЕ по минифутболу и дружеские кричалки. А виноваты мол исключительно россияне....
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Максим Манчестер
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Ответ Фарид Харисов
А что было на Украине при СССР не так? Голодомор? 1930 тяжелейшее время почти для всего мира, не только для стран союза. УССР была второй по уровню производства, инфраструктуре, первая по сельскому хозяйству союзная республика с мощной армией, население росло, наука развивалась, люди жили хорошо. Стартовые ресурсы на момент 1991 для создания независимой и сильной Украины были огромны, так ещё и получены безвозмездно.
Украина не хотела быть с СССР.
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Shikari
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Ответ тот самый Кадрус
Когда про украинца Эмерсона сказал, вообще за душу взяло, прям мурашки по коже )))
так-то он в Одессе родился
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trav
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Ответ Thunder 63
Почему тогда при такой поддержке этот некто не приходит на дебаты и, если все-таки вылезет из бункера, то без взвода силовиков на глаза народу не попадается?😏 Неужели эти 80% только нарисованы, а реальный % поддержунов, максимум, десятка? Да быть такого не может😁
потому что первое лицо такого государства не должно лазить где попало самостоятельно. дебаты? это что? и зачем?
реальный % такой и есть - и от этого у тебя и таких как ты жопа и горит, что "народ не тот" и искренне поддерживает свою страну и государство.
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