Виктор Гончаренко: «Не могу представить, что мы можем быть врагами с украинским народом. Это ненормально. Хочется, чтобы все закончилось»
Тренер «Урала» Виктор Гончаренко высказался о влиянии ситуации в мире на российский футбол.
– Как нашему футболу вообще жить в этой ситуации?
– Главное, чтобы все события побыстрее закончились. Потому что как я могу отделять россиян Шатова, Газинского от белорусов Филипенко и Ермаковича и от украинцев Кулакова и Эммерсона? Для меня они все люди. Я не могу их разделить.
Не могу представить, что мы все можем быть врагами с украинским народом, с белорусским. Для меня это ненормально. Я же хорошо помню СССР. У меня вообще мой первый полет на самолете был по маршруту Геленджик-Донецк-Киев. Поэтому для меня это все не вяжется одно с другим.
– Какая у вас главная мечта?
– Главная личная со мной останется. А так больше всего хочется, чтобы ситуация в мире стала лучше, чтобы все закончилось, потому что люди гибнут. А это самое ужасное, – сказал Гончаренко.
Штат силовиков и траты на них из бюджета (даже в %) у нас кратно меньше чем в США, там тоже получается власть от народа защищается?
Что вас так корёжит, коллега? Не иначе, соловьиного помёта объелись.
И нет никаких 80% даже близко, иначе бы штаб силовиков не рос год от года, как и расходы на них
реальный % такой и есть - и от этого у тебя и таких как ты жопа и горит, что "народ не тот" и искренне поддерживает свою страну и государство.