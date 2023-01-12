Виктор Гончаренко: «Не могу представить, что мы можем быть врагами с украинским народом. Это ненормально. Хочется, чтобы все закончилось»

Тренер «Урала» Виктор Гончаренко высказался о влиянии ситуации в мире на российский футбол.

– Как нашему футболу вообще жить в этой ситуации?

– Главное, чтобы все события побыстрее закончились. Потому что как я могу отделять россиян Шатова, Газинского от белорусов Филипенко и Ермаковича и от украинцев Кулакова и Эммерсона? Для меня они все люди. Я не могу их разделить.

Не могу представить, что мы все можем быть врагами с украинским народом, с белорусским. Для меня это ненормально. Я же хорошо помню СССР. У меня вообще мой первый полет на самолете был по маршруту Геленджик-Донецк-Киев. Поэтому для меня это все не вяжется одно с другим.

– Какая у вас главная мечта?

– Главная личная со мной останется. А так больше всего хочется, чтобы ситуация в мире стала лучше, чтобы все закончилось, потому что люди гибнут. А это самое ужасное, – сказал Гончаренко.