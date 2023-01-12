«Аль-Хилаль» хочет подписать Месси и готов предложить ему 300 млн долларов в год. Это главный соперник «Аль-Насра» Роналду (Mundo Deportivo)

Теги ПСЖ Криштиану Роналду Лионель Месси лига 1 Франция возможные трансферы Сборная Саудовской Аравии по футболу высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Аль-Наср Эр-Рияд ЧМ-2022 Футбол

Лионель Месси может присоединиться к Криштиану Роналду в чемпионате Саудовской Аравии. 

Как пишет Mundo Deportivo, «Аль-Хилаль» хочет подписать нападающего «ПСЖ» и будет готов предложить зарплату 300 миллионов долларов в год. Существенная часть этой суммы будет выделена из государственной казны. 

Контракт аргентинца с его нынешним клубом рассчитан до конца этого сезона. «ПСЖ» ведет переговоры о его продлении. 

Напомним, ранее Криштиану Роналду перешел в команду, являющуюся главным соперником «Аль-Хилаля» – «Аль Наср». 

В Саудовской Аравии рассчитывают, что подписание двух игроков такого масштаба значительно повысит интерес к лиге, а это, в свою очередь, увеличит шансы страны принять ЧМ-2030. 

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110 комментариев

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Я Гражданин Мира
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Роналду от Месси убежал в Саудовскую Аравию так он его и там преследует.
Бедный Роналду, куда ещё убежал от Месси!
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Ягненков Даниил
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Ответ dreamstep
Вот у Кринжа бомбанёт если Месси будет получать в три раза больше него )
В полтора
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Danckoi tabak
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Ответ Mega• Battman
200 и 300 где тут три раза больше??? Иди в школу отучись
Тебя уже задело смотрю))) какая разница в 3 раза или нет, главное больше))
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Паскаль Шимбонда
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Ответ dreamstep
Вот у Кринжа бомбанёт если Месси будет получать в три раза больше него )
А как у тебя были дела с математикой, что 300>200 стало прямо в 3 раза больше? И кто это вообще плюсует?))
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Только Крылья
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Ответ frog19
Как будто это что-то плохое. За 300 лямов можно и "опуститься". Чё ему ещё ловить в футболе, пора на пенсию и на безбедное наследство детишкам заработать.
а он еще не заработал? один из самых высокооплачиваемых спортсменов в мире
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Сергей Галынский
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Пожалейте вы Роналду
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Кино Музыка
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Если Месси согласится и на часть зарплаты будет поддерживать свой первый клуб и школу на родине, это будет красиво.
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goshforever
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У Месси еще есть 2-3 года, когда можно спокойно поиграть в топ-клубе, мне кажется. К арабам никогда не поздно, судя по Кристине.
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Я Гражданин Мира
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Ответ jzx
Там будет истерика вселенского масштаба, представляю как Кринжатина его ненавидит, всю карьеру испортил принцессе))
😀😀😀😀
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Я Гражданин Мира
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Как же весело прочитать коменты хейтеров Роналду и Месси.
Сплошной кайф!
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ganso 10
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Ответ Maksat S
Аль-Классико
приставка Эль в испании кстати как результат арабского наследства, поэтому очень созвучно)
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Я Гражданин Мира
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Ответ Юрий Кечко
Это все многоходовочка от криша Попросил руководство своего клуба выйти на Аль Хиляль , якобы для раскрутки саудовской лиги , а по факту чтобы Месси не побил рекорд по голам в лч Господа , дело раскрыто
Сажать, не медленно !😀
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Чувак Г
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Вот если столько предложили тупой если не поедет. Он уже свое выграл. А это уже заслуженный гонорар перед пенсией
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Бухгалтер2021
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Ответ Кар Карыч
а зачем ему переходить туда сейчас?
переходят если не боится перейдет
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something special
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Ответ krkich
Это 1,6 млрд рублей в месяц?
И почти 60 млн руб в день, not bad
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Extrim
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Только пустили слух сразу потекло говно по трубам ,при чем равно противоположные вещи кукарекают, то что уже по ЗП обогнал, или то что никогда и низа что туда не перейдет
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mootoo
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И ещё какая нибуть Аль Ебда подпишет Златана
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rigobersong
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Зачем только это нужно Чемпиону мира:) У него и так все хорошо:) Месси вроде говорил, что еще 5ю ЛЧ хочет взять и сделает все возможное, что бы это сделать:)
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Торт Спартак
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Ответ dreamstep
Вот у Кринжа бомбанёт если Месси будет получать в три раза больше него )
Я думаю, что у него уже бомбануло) Но, он может не переживать, Месси ещё долго будет играть в нормальной сильной лиге.
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Кирилл Боровой
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Ответ KaaTim
Просто задуматься - под миллион долларов в день! Проснулся, день провёл, а к вечеру уже можно яхту выбирать.
У Месси будет достаточно денег чтобы Аргентину вывести из кризиса
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Дмитрий Караваев
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Такие новости хоть каждый день выдумывать можно ))
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Isa Babaev
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Ответ Гегенпрессинг Рангника
Помню фанатки Рональду про ЗП визжали, даже тут уделали. В отличие от ботокса Месси выберет футбол
Поэтому он получает 40 млн в псж?
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бек саидов
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Ответ Безымянный болельщик
Месси наверное не пойдёт все-таки. Дело не в чемпионате верблюдов и т.д. Просто может закончить карьеру. ЧМ он взял. Месси прошёл игру «Футбол» всю. Больше может не хочет ничего) Хотя было бы классно подоить бедуинов. Денег реально как у дурака фантиков. Грех не состричь с них несколько сотен.
Есть за что бороться ещё. Выиграть лч вне Барселоне, чтобы сбросить почётное звание " игрок одного клуба ". Псж ни разу не выиграл лч , самое подходящее место.
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Антон Герасименко
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Ответ Vitto
Месси - алчный человечек, если ему реально предложат такие деньги, то он там будет как пить дать.
Вы, как человек лично знакомый с Месси, можете еще немного о нем рассказать?
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Mega• Battman
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Его еще не подписали. А хейтеры уже шампанское открыли в честь того что месси больше зарабатывает.
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