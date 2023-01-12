«Аль-Хилаль» хочет подписать Месси и готов предложить ему 300 млн долларов в год. Это главный соперник «Аль-Насра» Роналду (Mundo Deportivo)

может присоединиться к в чемпионате Саудовской Аравии.

Как пишет Mundo Deportivo, « » хочет подписать нападающего « » и будет готов предложить зарплату 300 миллионов долларов в год. Существенная часть этой суммы будет выделена из государственной казны.

Контракт аргентинца с его нынешним клубом рассчитан до конца этого сезона. «ПСЖ» ведет переговоры о его продлении.

Напомним, ранее Криштиану Роналду перешел в команду, являющуюся главным соперником «Аль-Хилаля» – «Аль Наср».

В Саудовской Аравии рассчитывают, что подписание двух игроков такого масштаба значительно повысит интерес к лиге, а это, в свою очередь, увеличит шансы страны принять ЧМ-2030.

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