«Аль-Хилаль» хочет подписать Месси и готов предложить ему 300 млн долларов в год. Это главный соперник «Аль-Насра» Роналду (Mundo Deportivo)
Лионель Месси может присоединиться к Криштиану Роналду в чемпионате Саудовской Аравии.
Как пишет Mundo Deportivo, «Аль-Хилаль» хочет подписать нападающего «ПСЖ» и будет готов предложить зарплату 300 миллионов долларов в год. Существенная часть этой суммы будет выделена из государственной казны.
Контракт аргентинца с его нынешним клубом рассчитан до конца этого сезона. «ПСЖ» ведет переговоры о его продлении.
Напомним, ранее Криштиану Роналду перешел в команду, являющуюся главным соперником «Аль-Хилаля» – «Аль Наср».
В Саудовской Аравии рассчитывают, что подписание двух игроков такого масштаба значительно повысит интерес к лиге, а это, в свою очередь, увеличит шансы страны принять ЧМ-2030.
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Сплошной кайф!