Кубок России. Спринт. Гореева стартует 15-й, Носкова – 17-й, Сливко – 19-й, Каплина – 23-й, Куклина – 24-й, Плюснина – 27-й, Егорова – 29-й

12 января в Рыбинске стартует пятый этап Кубка России по биатлону. Женщины пробегут спринтерскую гонку.

PARI Кубок России-2022/23 по биатлону

5-й этап

Рыбинск

Женщины

Спринт

Начало – 14:00 по московскому времени, прямые трансляции – на « », «Матч! Арена», «Матч! Планета».

Старт-лист

4. Резеда Сибгатуллина

9.

12. Антонина Кирсанова

13.

15.

17.

19.

20.

23.

24.

26. Екатерина Кулакова

27. Полина Плюснина

29.

Полный старт-лист можно посмотреть здесь.