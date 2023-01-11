Кубок России. Спринт. Гореева стартует 15-й, Носкова – 17-й, Сливко – 19-й, Каплина – 23-й, Куклина – 24-й, Плюснина – 27-й, Егорова – 29-й

Теги сборная России жен результаты Кубок России Лариса Куклина спринт (жен) Виктория Сливко Анастасия Егорова Елизавета Каплина Матч ТВ Екатерина Носкова (Мошкова) Анастасия Гореева Ксения Шнейдер Любовь Калинина Ксения Довгая Резеда Сибгатуллина Полина Плюснина Екатерина Кулакова Антонина Кирсанова Биатлон

12 января в Рыбинске стартует пятый этап Кубка России по биатлону. Женщины пробегут спринтерскую гонку. 

PARI Кубок России-2022/23 по биатлону

5-й этап

Рыбинск

Женщины

Спринт 

Начало – 14:00 по московскому времени, прямые трансляции – на «Матч ТВ», «Матч! Арена», «Матч! Планета».

Старт-лист 

4. Резеда Сибгатуллина 

9. Любовь Калинина 

12. Антонина Кирсанова

13. Ксения Шнейдер 

15. Анастасия Гореева 

17. Екатерина Носкова 

19. Виктория Сливко 

20. Ксения Довгая 

23. Елизавета Каплина 

24. Лариса Куклина 

26. Екатерина Кулакова 

27. Полина Плюснина 

29. Анастасия Егорова 

Полный старт-лист можно посмотреть здесь.

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15 комментариев

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Andrey Novikov
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Ответ тоторо
просто жду посмотреть результаты. вдруг новая нойнер)
Тода была бы не КМС.
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Daniyar8
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Ответ Andrey Novikov
Юниорки завтра бегут спринт в Саранске, всего 63 спортсменки.
Вроде вчера же должны были бежать? 2002г.рождения уже 20 лет получается, когда, если не в 20 начинать выступать среди взрослых?
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тоторо
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Ответ Andrey Novikov
Ну она КМС и первый год по юниоркам, чего ждать-то?
просто жду посмотреть результаты. вдруг новая нойнер)
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Andrey Novikov
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Ответ тоторо
я все жду жду эту шумилову) в прошый раз она так и не бежала
Ну она КМС и первый год по юниоркам, чего ждать-то?
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Люблю Женьку
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Ответ Bartez1986
Ждём завтра не комментирование, а истерику Губерниева по поводу Ростовцева
Хоть бы заткнул его кто нибудь, а то придётся звук отключать.
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тоторо
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Ответ Andrey Novikov
Ты про что? Завтра всероссийские соревнования юниоров в Саранске. Стартуют биатлонистки 2001 - 2003 гг рождения. И у них тоже есть призовой фонд, ну если Майгуров не зажал. Всего 63 участницы и №63 - Екатерина Шумилова!:))
я все жду жду эту шумилову) в прошый раз она так и не бежала
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тоторо
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Ответ Gondeira
Ну то есть в Саранск есть деньги отправить 63 юниорки, а в Рыбинск - нету?))
у регионов квоты сколько спортсменов отправлять на соревнования. какое финансирование столько спортсменов и отправляют независимо от того юниор или взрослый. есть деньги на 5 спортсменов,5 и отправят, а какого возраста они там сами решают. а про то что денег на сборы и на соревнования не выделяют почитайте интервью удмуртских спортсменов прошлогодние и позапрошлогодние, еще интервью алины стремоус можете почитать давнее. мли для вас это откровение?
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Andrey Novikov
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Ответ тоторо
главная причина маленькие оклады, марго озвучивала зп в 10 тыщ. повезло если юниорка из хант или тюмени, она может продолжать капьеру, а если ты из бедного региона на такие деньги не прожить. плюс опять таки у региона не всегда есть деньги отправить спортсмена на этапы кубка россии, или на сборы, о чем говорили многократно спортсмены из удмуртии
Ты про что? Завтра всероссийские соревнования юниоров в Саранске. Стартуют биатлонистки 2001 - 2003 гг рождения. И у них тоже есть призовой фонд, ну если Майгуров не зажал. Всего 63 участницы и №63 - Екатерина Шумилова!:))
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Gondeira
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Ответ тоторо
главная причина маленькие оклады, марго озвучивала зп в 10 тыщ. повезло если юниорка из хант или тюмени, она может продолжать капьеру, а если ты из бедного региона на такие деньги не прожить. плюс опять таки у региона не всегда есть деньги отправить спортсмена на этапы кубка россии, или на сборы, о чем говорили многократно спортсмены из удмуртии
Ну то есть в Саранск есть деньги отправить 63 юниорки, а в Рыбинск - нету?))
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тоторо
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Ответ Daniyar8
Не понимаю, где резерв, где биатлонистки 2001, 2002,2003г.р.? У других они на кубке IBU, и даже на КМ уже участвуют, а у нас их даже на внутренних соревнованиях нет
главная причина маленькие оклады, марго озвучивала зп в 10 тыщ. повезло если юниорка из хант или тюмени, она может продолжать капьеру, а если ты из бедного региона на такие деньги не прожить. плюс опять таки у региона не всегда есть деньги отправить спортсмена на этапы кубка россии, или на сборы, о чем говорили многократно спортсмены из удмуртии
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Andrey Novikov
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Ответ Daniyar8
Не понимаю, где резерв, где биатлонистки 2001, 2002,2003г.р.? У других они на кубке IBU, и даже на КМ уже участвуют, а у нас их даже на внутренних соревнованиях нет
Юниорки завтра бегут спринт в Саранске, всего 63 спортсменки.
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Andrey Novikov
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Ответ тоторо
очень слабая конкурееция будет( соревнования между истоминскими за призовые
Ну возможно Куклина и Егорова с горы спустились, на этом смогут конкурировать. Акклиматизация позже будет.
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Daniyar8
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Не понимаю, где резерв, где биатлонистки 2001, 2002,2003г.р.? У других они на кубке IBU, и даже на КМ уже участвуют, а у нас их даже на внутренних соревнованиях нет
+3
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Bartez1986
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Ждём завтра не комментирование, а истерику Губерниева по поводу Ростовцева
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тоторо
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очень слабая конкурееция будет( соревнования между истоминскими за призовые
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