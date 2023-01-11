Кубок России. Спринт. Гореева стартует 15-й, Носкова – 17-й, Сливко – 19-й, Каплина – 23-й, Куклина – 24-й, Плюснина – 27-й, Егорова – 29-й
12 января в Рыбинске стартует пятый этап Кубка России по биатлону. Женщины пробегут спринтерскую гонку.
PARI Кубок России-2022/23 по биатлону
5-й этап
Рыбинск
Женщины
Спринт
Начало – 14:00 по московскому времени, прямые трансляции – на «Матч ТВ», «Матч! Арена», «Матч! Планета».
Старт-лист
4. Резеда Сибгатуллина
12. Антонина Кирсанова
13. Ксения Шнейдер
19. Виктория Сливко
20. Ксения Довгая
24. Лариса Куклина
26. Екатерина Кулакова
27. Полина Плюснина
Полный старт-лист можно посмотреть здесь.
15 комментариев