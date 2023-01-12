Али Исаев будет выступать в Bellator под флагом Азербайджана: «Выбора не было»

Теги MMA тяжелый вес (MMA) Bellator Бокс/MMA/UFC

Российский тяжеловес Али Исаев сообщил, что в Bellator будет выступать под флагом Азербайджана.

«Я буду представлять Азербайджан, мне визу открывали на азербайджанский паспорт. Я же боролся за эту страну, паспорт остался, выбора не было, и я поехал решать вопрос. А российский паспорт у меня так и стоит на рассмотрении, визу мне никак не выдают.

Да, и я в Баку подавал документы. Буду выступать за свою вторую страну, ждать, пока мне откроют визу, вообще времени нет», – сказал боец.

Исаев за сборную Азербайджана становился чемпионом Европы по борьбе в 2009 году.

Дебют бойца в Bellator состоится 4 февраля. Его соперником станет американец Стив Моури.

Берхамов, Исаев и Михайлов подписали контракты на бой 4 февраля на Bellator 290

Вадим Немков отказался от боя с Йоэлем Ромеро на Bellator 290

Материалы по теме

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
космонавт на дереве
Ответ Илья Владимирович
Тогда уж все люди, или хотя бы россияне
Причем тут все люди? Я конкретно про дагестанских спортсменов говорю.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Илья Владимирович
Ответ космонавт на дереве
Мы это дагестанцы
Тогда уж все люди, или хотя бы россияне
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
космонавт на дереве
Ответ skorpion n
Мы это ? Вы именно сколько принесли ?
Мы это дагестанцы
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
skorpion n
Ответ космонавт на дереве
Любят азербайджанцы дагестанских спортсменов переманивать, немало наград мы им принесли
Мы это ? Вы именно сколько принесли ?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
космонавт на дереве
Любят азербайджанцы дагестанских спортсменов переманивать, немало наград мы им принесли
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий