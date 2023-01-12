Али Исаев будет выступать в Bellator под флагом Азербайджана: «Выбора не было»

Российский тяжеловес Али Исаев сообщил, что в Bellator будет выступать под флагом Азербайджана.

«Я буду представлять Азербайджан, мне визу открывали на азербайджанский паспорт. Я же боролся за эту страну, паспорт остался, выбора не было, и я поехал решать вопрос. А российский паспорт у меня так и стоит на рассмотрении, визу мне никак не выдают.

Да, и я в Баку подавал документы. Буду выступать за свою вторую страну, ждать, пока мне откроют визу, вообще времени нет», – сказал боец.

Исаев за сборную Азербайджана становился чемпионом Европы по борьбе в 2009 году.

Дебют бойца в Bellator состоится 4 февраля. Его соперником станет американец Стив Моури.

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