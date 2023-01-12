«Ты променял Ferrari на Renault. Такая волчица, как я, не для таких, как ты». Шакира выпустила песню о расставании с Пике
Шакира выпустила песню о расставании с Жераром Пике.
Колумбийская певица и аргентинский диджей Bizarrap записали совместный трек в рамках 53-й части «музыкальных сессий». Текст песни отсылает к расставанию Шакиры и бывшего игрока «Барселоны» Жерара Пике.
В песне есть следующие строки: «Ты утверждал, что ты чемпион, но когда ты мне был так нужен, ты показывал худшую версию себя»;
«Я не вернусь к тебе, даже если ты будешь плакать и умолять»;
«Такая волчица, как я, не для таких, как ты»;
«От любви до ненависти – один шаг, не возвращайся сюда, послушай меня. Без обид, детка, я желаю тебе всего наилучшего с моей заменой. Ты променял Ferrari на Twingo (модель автомобиля Renault – прим. Sports.ru), ты променял Rolex на Casio»;
«Много качаешься, но мало работаешь мозгом»;
«Ты думал, что причинил мне боль, а ты сделал меня сильнее. Женщины больше не плачут, женщины выставляют счета».
Кроме того, певица отчетливо выделила часть pique, созвучную с фамилией Жерара, в слове salpique.
Ибаи Льянос, друг Пике, подтвердил, что песня посвящена расставанию пары: «Покойся с миром, Жерар Пике», – сказал стример в эфире на Twitch, прослушав трек. «Я этого не понимаю. Потому что он ни разу в жизни не был в спортзале. Я понимаю всю песню, но этот сукин сын... Он ходил в спортзал меньше, чем я», – добавил Льянос.
Напомним, Пике и Шакира расстались летом 2022 года после 12 лет отношений. Сообщалось, что футболист изменял певице.
Пике встречался с новой девушкой еще до расставания с Шакирой. Ее заметили на интервью Жерара по Zoom от 2021 года
Пике и Шакира расстаются. Это была красивая история – она началась с ЧМ-2010 и песни Waka Waka
А у Шакиры 25 млн просмотров простенького видео за 12 часов - это не жалко, это большие деньги.
Ну то есть она монетизирует свое расставание. И это как раз показывает, что в принципе переболело уже)
В иронию совсем не умеем, да?)