«Ты променял Ferrari на Renault. Такая волчица, как я, не для таких, как ты». Шакира выпустила песню о расставании с Пике

Теги Барселона Жерар Пике Ла Лига светская хроника Шакира брань музыка Футбол

Шакира выпустила песню о расставании с Жераром Пике. 

Колумбийская певица и аргентинский диджей Bizarrap записали совместный трек в рамках 53-й части «музыкальных сессий». Текст песни отсылает к расставанию Шакиры и бывшего игрока «Барселоны» Жерара Пике

В песне есть следующие строки: «Ты утверждал, что ты чемпион, но когда ты мне был так нужен, ты показывал худшую версию себя»;

«Я не вернусь к тебе, даже если ты будешь плакать и умолять»;

«Такая волчица, как я, не для таких, как ты»;

«От любви до ненависти – один шаг, не возвращайся сюда, послушай меня. Без обид, детка, я желаю тебе всего наилучшего с моей заменой. Ты променял Ferrari на Twingo (модель автомобиля Renault – прим. Sports.ru), ты променял Rolex на Casio»;

«Много качаешься, но мало работаешь мозгом»;

«Ты думал, что причинил мне боль, а ты сделал меня сильнее. Женщины больше не плачут, женщины выставляют счета».

Кроме того, певица отчетливо выделила часть pique, созвучную с фамилией Жерара, в слове salpique.

Ибаи Льянос, друг Пике, подтвердил, что песня посвящена расставанию пары: «Покойся с миром, Жерар Пике», – сказал стример в эфире на Twitch, прослушав трек. «Я этого не понимаю. Потому что он ни разу в жизни не был в спортзале. Я понимаю всю песню, но этот сукин сын... Он ходил в спортзал меньше, чем я», – добавил Льянос. 

Напомним, Пике и Шакира расстались летом 2022 года после 12 лет отношений. Сообщалось, что футболист изменял певице. 

Пике встречался с новой девушкой еще до расставания с Шакирой. Ее заметили на интервью Жерара по Zoom от 2021 года

Пике и Шакира расстаются. Это была красивая история – она началась с ЧМ-2010 и песни Waka Waka

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86 комментариев

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Tollie
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старая перечница может разве что воздух сотрясать. жерар - красивый бородатый альфа, найдёт себе очередную шакиру, дуу липу и ортегу
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ИМПЕРАТОР СПОРТСА
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Ответ chicharitto
а что с Касио не так? У них куча интерсных спортивных моделей, а у ролекса только старомодные золотые цацки
Вот как купишь себе ролекс, тогда поймёшь, что не так с касио.
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Григоренко Виталий
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Я обогнал Бугатти, на самокате (с)
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Горожане и инопланетяне вместе жарят Зину бутербродом
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Ответ Юрий Кечко
Как это жалко ))
Чувак, если бы это была обычная женщина то да - жалко.
А у Шакиры 25 млн просмотров простенького видео за 12 часов - это не жалко, это большие деньги.
Ну то есть она монетизирует свое расставание. И это как раз показывает, что в принципе переболело уже)
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GaiRic
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любовь за деньги всегда обходилась дешевле
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Юрий Мятлин
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Нда. Ношу касио за 15 евро, и очень доволен.
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GaiRic
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женская солидарность поднимет этот клип на вершину хит парадов
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Зуев Егор.
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Ответ Эндрю81
Сегодня я Ольга Бузова.
Значит сегодня вам нужен врач
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Эндрю81
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Сегодня я Ольга Бузова.
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Зуев Егор.
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Это выглядит забавным😂
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S1rAlex
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Меня трудно найти, легко потерять и невозможно забыть, - добавила Шакира
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Светлана Агейкина
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Ответ Руслан Узденов
Она 12 лет ложилась с ним в одну постель, родила от него детей, а потом поёт: такая волчица, как я, не для таких, как ты.
Да клип у неё есть про волчицу.
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SopTecret
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"Волчица ты, тебя я презираю, к Птибурдюкову ты уходишь от меня", -не растерялся Пике
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Гекдениз Кардениз
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Это еще она не знакома с нашим автопромом
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Петя Семечкин
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Наконец то нормальные,футбольные новости.
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Зуев Егор.
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Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Какая интересная новость на нашем музыкальном сайте
А то!
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ИМПЕРАТОР СПОРТСА
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Раунд!!!
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шампион
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Люди перестают ценить, что имеют. Как можно было променять Шакиру на какую-то курицу испанскую?
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Зуев Егор.
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Ждём ответку от Пике в виде песни
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Зуев Егор.
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Ответ Михаил1970
Плачет девушка в автомате, кутаясь в зябкое пальтецо Вся в соплях, и в губной помаде перепачканное лицо
Садись, пять!
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GaiRic
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нас ждет музыкальный баттл?
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Светлана Агейкина
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Ответ Thomas Sorensen
Телега старая
Всегда новым останетесь?))
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Айвенго
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Ответ red hikkikomori
Зато Рено дешевле Феррари в обслуживании и неприхотлива)
И новый Рено интереснее сильно подержанного Феррари.
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Dmitry Orlov
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Ответ justburn
Ну прям как Крид. Или это слишком обидно звучит?
Creed лучше.
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Serzhique
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Ответ Chyngyz Orozaliev
Я в курсе, но тут не про Ф1.
Серьезно? Вот тебе на...

В иронию совсем не умеем, да?)
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