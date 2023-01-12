«Ты променял Ferrari на Renault. Такая волчица, как я, не для таких, как ты». Шакира выпустила песню о расставании с Пике

Шакира выпустила песню о расставании с Жераром Пике.

Колумбийская певица и аргентинский диджей Bizarrap записали совместный трек в рамках 53-й части «музыкальных сессий». Текст песни отсылает к расставанию Шакиры и бывшего игрока «Барселоны» .

В песне есть следующие строки: «Ты утверждал, что ты чемпион, но когда ты мне был так нужен, ты показывал худшую версию себя»;

«Я не вернусь к тебе, даже если ты будешь плакать и умолять»;

«Такая волчица, как я, не для таких, как ты»;

«От любви до ненависти – один шаг, не возвращайся сюда, послушай меня. Без обид, детка, я желаю тебе всего наилучшего с моей заменой. Ты променял Ferrari на Twingo (модель автомобиля Renault – прим. Sports.ru), ты променял Rolex на Casio»;

«Много качаешься, но мало работаешь мозгом»;

«Ты думал, что причинил мне боль, а ты сделал меня сильнее. Женщины больше не плачут, женщины выставляют счета».

Кроме того, певица отчетливо выделила часть pique, созвучную с фамилией Жерара, в слове salpique.

Ибаи Льянос, друг Пике, подтвердил, что песня посвящена расставанию пары: «Покойся с миром, Жерар Пике», – сказал стример в эфире на Twitch, прослушав трек. «Я этого не понимаю. Потому что он ни разу в жизни не был в спортзале. Я понимаю всю песню, но этот сукин сын... Он ходил в спортзал меньше, чем я», – добавил Льянос.

Напомним, Пике и Шакира расстались летом 2022 года после 12 лет отношений. Сообщалось, что футболист изменял певице.

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