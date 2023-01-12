Месси догнал Роналду по голам за клубы из топ-5 лиг – по 696. У Лео на 87 матчей меньше

сравнялся с по числу забитых мячей за клубы из топ-5 лиг.

Вчера нападающий «ПСЖ» отличился голом в матче против «Анжера» в 18-м туре Лиги 1 (2:0). Этот гол стал для него 696-м за команды из топ-5 европейских лиг во всех турнирах: за «Барселону» он забил 672 мяча, а за «ПСЖ» – 24. На достижение этой отметки у него ушло 832 игры.

На счету Роналду также 696 голов за клубы из топ-лиг: 145 за « », 450 за « » и 101 за « ». Он провел 919 игр.

Отметим, что Криштиану также забил 5 мячей за «Спортинг», но они не учитываются в статистике, поскольку португальская лига не входит в топ-5 чемпионатов.