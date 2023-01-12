Месси догнал Роналду по голам за клубы из топ-5 лиг – по 696. У Лео на 87 матчей меньше

Теги ПСЖ Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду Ювентус премьер-лига Англия Барселона Реал Мадрид Лионель Месси лига 1 Франция серия А Италия Ла Лига высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Футбол

Лионель Месси сравнялся с Криштиану Роналду по числу забитых мячей за клубы из топ-5 лиг. 

Вчера нападающий «ПСЖ» отличился голом в матче против «Анжера» в 18-м туре Лиги 1 (2:0). Этот гол стал для него 696-м за команды из топ-5 европейских лиг во всех турнирах: за «Барселону» он забил 672 мяча, а за «ПСЖ» – 24. На достижение этой отметки у него ушло 832 игры. 

На счету Роналду также 696 голов за клубы из топ-лиг: 145 за «Манчестер Юнайтед», 450 за «Реал» и 101 за «Ювентус». Он провел 919 игр.

Отметим, что Криштиану также забил 5 мячей за «Спортинг», но они не учитываются в статистике, поскольку португальская лига не входит в топ-5 чемпионатов. 

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125 комментариев

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Даня Чебыкин
Ответ aidos_1979
он не забивает, если ему не давать мяч, аналитик от бога )))) покажи нам футболиста забивающего без мяча)))
"покажи нам футболиста забивающего без мяча)))"
дак роналду же. волосами. якобы
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Даня Чебыкин
Ответ KING_OF_RUSSIA
о, Господи, каждый раз ссылаются на игру 10 летней давности. Че ж он тогда в ПСЖ в прошлом сезоне так обделался? Пока игру не перестроили под более комфортную для него. Ну давай я тоже буду ссылаться на то, что 15 лет назад у Рона был дриблинг хороший, норм?
а чож рон в этом году (2022) так обделался?
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Безымянный болельщик
Ответ ShamilK
Про какое такое соперничество с Месси длиною в 15 лет орали глоры Роналду, если тут просто вынос в одну калитку. Выходит, что Роналду на уровне Левандовски, а Месси соперничал с Зиданом, Марадона и Пеле
Зидан велик. Но при всем уважении на одной строке с Пеле, Марадоной и Месси ему делать нечего. Его максимум - это чуть ниже когорта игроков.
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Даня Чебыкин
Ответ AF007
У гелевого п******а не было бы ни одного рекорда, будь он с Месси одногодкой
был бы. количество геля на метр квадратный!!! так что я вас попрошу!
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Даня Чебыкин
усё. карачун тебе, церетели. (с)
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Александра Александрова
Ответ Youzhny23
Так за победы в чемпионатах мира дают зм или уже за голы ? А то вы переобуваетесь туда сюда , когда леву прокатили из-за кубка кока колы например, там решала игра за страну ) тут уже голы 🤣🤣🤣
Так у Месси больше всех голов , ассистов и трофеев поэтому как не считай вы будете плакать всю свою оставшуюся жизнь )) еще не было в истории футболиста , который был бы и лучшим бомбардиром и лучшим плеймекером одновременно ))
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atomio
Ответ AF007
Месси - всю карьеру отпахал цапом по тепловым картам рыгалду - с 2014 не вылезает из вратарской Голов в среднем за игру значительно больше забивает первый. Вот вам и вся разница между лучшим игроком в истории и ботоксной свинопалкой без паса и дриблинга
Размотал по фактам 👍🏻
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Руслан Мусагалиев
Ответ Мгер Цолакян
Если кому интересно, то у Месси на 45 голов с пенальти меньше.
Наконец то догнал и 20 лет не прошло )))
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Phantom3000
Ну так то Криш не играл в чемпионатах водокачки, до этого момента)
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Decard Show
Португалец7 превосходил всех великих футболистов Мю Реала и Юве!
Португалец7 выиграл золотая Бутца АПЛ, золотую бутцу Ла Лиги и Серии А!
Португалец7 выиграл МВП Ла Лиги АПЛ и Серии А!

Меси демонстрировал себя только в Барселоне и в Ла Лиге!
Будем честны что в лиге фермеров он обычный добротный игрок и оказался в глубочайшем тени молодого и дерзкого Мбаппе!
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Vadim Slutsky
Рони вот забьёт за "Наср" и снова вырвется вперёд: чем Саудовская Аравия не топ!
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zer
Источник — MessivsRonaldo.app

вот это прикол)))
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Iamliam
Ответ Александра Александрова
Если ещё кому интересно )) Наибольшее количество голов без учета пенальти с 09/10: Во всех турнирах. 09/10: Месси 🇦🇷 (45) 10/11: Месси 🇦🇷 (48) 11/12: Месси 🇦🇷 (59) 12/13: Месси 🇦🇷 (55) 13/14: Роналду 🇵🇹 (41) 14/15: Месси 🇦🇷 (52) 15/16: Суарес 🇺🇾 (55) 16/17: Месси 🇦🇷 (45) 17/18: Салах 🇪🇬 (43) 18/19: Месси 🇦🇷 (46) 19/20: Левановски 🇵🇱 (48) Месси = 7 раз. Суарес + Левандовски + Роналду + Салах = 4 раза 1) Месси 🇦🇷 (59) 2) Месси 🇦🇷 (55) 3) Суарес 🇺🇾 (55) 4)Месси 🇦🇷 (52) 5)Месси 🇦🇷 (48) 6)Левандовски 🇵🇱 (48) 7)Месси 🇦🇷 (46) 8)Месси 🇦🇷 (45) 9)Месси 🇦🇷 (45) 10)Салах 🇪🇬 (43) 11) Роналду 🇵🇹 (41) Это для тех кто задаётся почему у Месси 7 золотых мячей , потому что он вообще в другой галактике по сравнению с другими футболистами , у него должно их быть все 10)
Киборг помноженный на вечность))
И этот еще не сравнивали стату по ассистам, там вообще будет разгром мне кажется.
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GuruFutbola
Ответ Яхай-Бле
https://www.youtube.com/watch?v=-NpR6jO2pi0 такие архивные голы португальца (а их очень много) выставляют тут таких как ты дура4ком ))
Как иронично там написано, что это 2 гол в 9 матчах) жаль ты это не заметил прежде чем скидывать. Один такой гол и 100 пенок, достойно
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Станислав Л
Ответ KING_OF_RUSSIA
Холанд?) Ты понял, что я сказал. Месси некомфортно, если он выключен из игры и не получает мяч
что холанд? Он без партнеров не холанд. А Месси делает голы команды
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bad_bear
Ответ Мгер Цолакян
Если кому интересно, то у Месси на 45 голов с пенальти меньше.
мессиглорам очень интересно 😬
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Владимир Сказочный
Забавно, что Роналду буквально полкорпуса проигрывает Месси, но комментаторы выставляют его полным ничтожеством. Зачем отрицать бесспорное величие?
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Александра Александрова
Ответ Goofts
И причем здесь твой ответ к моему вопросу, ВАСя
А я тебя чуть не понял Алёшка )
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Игорь Шишов
Ответ Утя Ваткин
Так ведь недавно чемпионат Саудовской Аравии вошёл в топ 5 сместив Францию. Так что не считается.
Морган - это ты?)
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Youzhny23
Ответ Александра Александрова
Если ещё кому интересно )) Наибольшее количество голов без учета пенальти с 09/10: Во всех турнирах. 09/10: Месси 🇦🇷 (45) 10/11: Месси 🇦🇷 (48) 11/12: Месси 🇦🇷 (59) 12/13: Месси 🇦🇷 (55) 13/14: Роналду 🇵🇹 (41) 14/15: Месси 🇦🇷 (52) 15/16: Суарес 🇺🇾 (55) 16/17: Месси 🇦🇷 (45) 17/18: Салах 🇪🇬 (43) 18/19: Месси 🇦🇷 (46) 19/20: Левановски 🇵🇱 (48) Месси = 7 раз. Суарес + Левандовски + Роналду + Салах = 4 раза 1) Месси 🇦🇷 (59) 2) Месси 🇦🇷 (55) 3) Суарес 🇺🇾 (55) 4)Месси 🇦🇷 (52) 5)Месси 🇦🇷 (48) 6)Левандовски 🇵🇱 (48) 7)Месси 🇦🇷 (46) 8)Месси 🇦🇷 (45) 9)Месси 🇦🇷 (45) 10)Салах 🇪🇬 (43) 11) Роналду 🇵🇹 (41) Это для тех кто задаётся почему у Месси 7 золотых мячей , потому что он вообще в другой галактике по сравнению с другими футболистами , у него должно их быть все 10)
Так за победы в чемпионатах мира дают зм или уже за голы ? А то вы переобуваетесь туда сюда , когда леву прокатили из-за кубка кока колы например, там решала игра за страну ) тут уже голы 🤣🤣🤣
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&_Bishep_&
При всем уважении, но называть Лигу1 ТОП:
в 21 веке - 0 ЛЧ+0 ЛЕ.
Это хуже чем чемпионаты России и Украины.
Всего за историю :
чемпионат Голландии -6 ЛЧ
чемпионат Португалии -4 ЛЧ
чемпионат Франции -1 ЛЧ ( скандальная, после чего клуб был снят, а президент посажен в тюрьму)
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Сегодня там конечно есть 1 ТОП-клуб который тянет всю лигу, но...против себя он не играет, а остальные -это не ТОП-соперники.
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Александра Александрова
Ответ usman703
Голы с пенальти- это уже не голы? Месси не нужны эти вычитания голов с пенальти, чтобы считаться лучшим игроком поколения, а то и больше
Это статистика , можно считать голы с пенальти , без пенальти это называется статистика !! Но всем понятно , что с игры забивать голы гораздо сложнее , потому эта статистика многое говорит !
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Яхай-Бле
Ответ GuruFutbola
Притом что Месси плеймейкер, а не форвард штрафной и 11 метровой точки как некоторые. Поэтому он и GOAT
https://www.youtube.com/watch?v=-NpR6jO2pi0

такие архивные голы португальца (а их очень много) выставляют тут таких как ты дура4ком ))
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Максим Кутузов
Ответ Виталий Кислицын
с тики-такой не нужно быть форвардом что бы забивать, ах да ты же еще разговаривать не умел когда это происходило)
Он говорить не умел, но в вашем возрасте не мешало бы выучить русский язык и его правила, прежде чем кому-то что-то предъявлять
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Станислав Л
Ответ KING_OF_RUSSIA
Рон играл вингера на старте в первые сезоны практически не забивал голы. Если считать, начиная с сезона (06/07), когда наконец таки начал забивать, то там +- равная стата будет. Тоже самое и в ЛЧ - он несколько лет не мог забить там, не в пример нынешним молодым монстрам. В общем, если брать момент, когда он вышел на свою проектную мощность, то будет примерно равнозначно. Ах да, он еще и менял клубы (время на адаптацию) и играл в более сильных лигах. Ну, это если вы хотите сравнить чуть более объективно, а не как токсики писать чушь
при игре в равной лиге Роналду проиграл вздрызг Месси
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