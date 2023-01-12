Месси догнал Роналду по голам за клубы из топ-5 лиг – по 696. У Лео на 87 матчей меньше
Лионель Месси сравнялся с Криштиану Роналду по числу забитых мячей за клубы из топ-5 лиг.
Вчера нападающий «ПСЖ» отличился голом в матче против «Анжера» в 18-м туре Лиги 1 (2:0). Этот гол стал для него 696-м за команды из топ-5 европейских лиг во всех турнирах: за «Барселону» он забил 672 мяча, а за «ПСЖ» – 24. На достижение этой отметки у него ушло 832 игры.
На счету Роналду также 696 голов за клубы из топ-лиг: 145 за «Манчестер Юнайтед», 450 за «Реал» и 101 за «Ювентус». Он провел 919 игр.
Отметим, что Криштиану также забил 5 мячей за «Спортинг», но они не учитываются в статистике, поскольку португальская лига не входит в топ-5 чемпионатов.
дак роналду же. волосами. якобы
Португалец7 выиграл золотая Бутца АПЛ, золотую бутцу Ла Лиги и Серии А!
Португалец7 выиграл МВП Ла Лиги АПЛ и Серии А!
Меси демонстрировал себя только в Барселоне и в Ла Лиге!
Будем честны что в лиге фермеров он обычный добротный игрок и оказался в глубочайшем тени молодого и дерзкого Мбаппе!
вот это прикол)))
И этот еще не сравнивали стату по ассистам, там вообще будет разгром мне кажется.
в 21 веке - 0 ЛЧ+0 ЛЕ.
Это хуже чем чемпионаты России и Украины.
Всего за историю :
чемпионат Голландии -6 ЛЧ
чемпионат Португалии -4 ЛЧ
чемпионат Франции -1 ЛЧ ( скандальная, после чего клуб был снят, а президент посажен в тюрьму)
---------------------------------------------------------------------
Сегодня там конечно есть 1 ТОП-клуб который тянет всю лигу, но...против себя он не играет, а остальные -это не ТОП-соперники.
такие архивные голы португальца (а их очень много) выставляют тут таких как ты дура4ком ))