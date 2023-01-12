НБА. «Бруклин» примет «Бостон», «Лейкерс» сыграют с «Далласом» и другие матчи

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся шесть матчей.

Во встрече лидеров Восточной конференции « » примет на своей арене «Бостон», который одержал 4 победы подряд. « » Леброна встретятся дома с « » Дончича.

НБА

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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