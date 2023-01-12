НБА. «Бруклин» примет «Бостон», «Лейкерс» сыграют с «Далласом» и другие матчи
Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся шесть матчей.
Во встрече лидеров Восточной конференции «Бруклин» примет на своей арене «Бостон», который одержал 4 победы подряд. «Лейкерс» Леброна встретятся дома с «Далласом» Дончича.
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 13 января, 03.00, «Wells Fargo Center»
- Дата проведения
- 13 января, 03.30, «FTX Arena»
- Дата проведения
- 13 января, 03.30, «Scotiabank Arena»
- Дата проведения
- 13 января, 03.30, «Barclays Center»
- Дата проведения
- 13 января, 06.00, «Crypto.com Arena»
- Дата проведения
- 13 января, 06.00, «Moda Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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