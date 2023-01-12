НБА. «Бруклин» примет «Бостон», «Лейкерс» сыграют с «Далласом» и другие матчи

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Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся шесть матчей.

Во встрече лидеров Восточной конференции «Бруклин» примет на своей арене «Бостон», который одержал 4 победы подряд. «Лейкерс» Леброна встретятся дома с «Далласом» Дончича.

НБА

Регулярный чемпионат

Филадельфия – Оклахома-Сити
Дата проведения
13 января, 03.00, «Wells Fargo Center»
Онлайн матча

Майами – Милуоки
Дата проведения
13 января, 03.30, «FTX Arena»
Онлайн матча

Торонто – Шарлотт
Дата проведения
13 января, 03.30, «Scotiabank Arena»
Онлайн матча

Бруклин – Бостон
Дата проведения
13 января, 03.30, «Barclays Center»
Онлайн матча

Лейкерс – Даллас
Дата проведения
13 января, 06.00, «Crypto.com Arena»
Онлайн матча

Портленд – Кливленд
Дата проведения
13 января, 06.00, «Moda Center»
Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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1 комментарий

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Ernyko
Интересно будет на Бруклин посмотреть без КД
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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