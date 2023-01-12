Стали известны номинанты на премию Пушкаша.

На звание автора самого красивого года гола номинированы как мужчины, так и женщины.

На премию претендуют (« » / «Сьон»), (« »), (« »), Алу Кюол (Австралия U23), Амандин Анри (« », женская команда), (сборная , « »), Франсиско Гонсалес («Сентраль Кордоба»), Марчин Олекси («Варта»), Сальма Параллуэло (« », женская команда), (сборная , « ») и Алессия Руссо (женская сборная Англии).

При определении номинантов на премию учитывался период с 8 августа 2021 года по 18 декабря 2022-го. Желающие могут проголосовать за лучший гол года на сайте .

Церемония награждения пройдет 27 февраля 2023 года. Тогда же будут объявлены обладатели наград The Best.