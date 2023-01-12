Мбаппе, Ришарлисон, Тео и Балотелли – претенденты на приз Пушкаша за лучший гол года
Стали известны номинанты на премию Пушкаша.
На звание автора самого красивого года гола номинированы как мужчины, так и женщины.
На премию претендуют Марио Балотелли («Адана Демирспор» / «Сьон»), Димитри Пайет («Марсель»), Тео Эрнандес («Милан»), Алу Кюол (Австралия U23), Амандин Анри («Лион», женская команда), Килиан Мбаппе (сборная Франции, «ПСЖ»), Франсиско Гонсалес («Сентраль Кордоба»), Марчин Олекси («Варта»), Сальма Параллуэло («Вильярреал», женская команда), Ришарлисон (сборная Бразилии, «Тоттенхэм») и Алессия Руссо (женская сборная Англии).
При определении номинантов на премию учитывался период с 8 августа 2021 года по 18 декабря 2022-го. Желающие могут проголосовать за лучший гол года на сайте ФИФА.
Церемония награждения пройдет 27 февраля 2023 года. Тогда же будут объявлены обладатели наград The Best.
Ришарлисон
Пайет
Это заговор ?
У него ведь тоже были хорошие голы
( я серьёзно )
1) Тео Эрнандес - крутейший проход в топовом чемпионате в топовом матче
2) Alou Kuol / Ришарлисон - неповторимый гол ударом скорпионом / эффектный удар через себя на ЧМ
3) Пайет - шикарный дальний удар
Из женских сложно выбрать, все оч крутые)
Очень красивый гол
Талантом он располагал не меньшим (если не большим), чем другие перечисленные, но распорядился им просто непутёво, безалаберно.