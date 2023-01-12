Мбаппе, Ришарлисон, Тео и Балотелли – претенденты на приз Пушкаша за лучший гол года

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Стали известны номинанты на премию Пушкаша.

На звание автора самого красивого года гола номинированы как мужчины, так и женщины.

На премию претендуют Марио БалотеллиАдана Демирспор» / «Сьон»), Димитри ПайетМарсель»), Тео ЭрнандесМилан»), Алу Кюол (Австралия U23), Амандин Анри («Лион», женская команда), Килиан Мбаппе (сборная Франции, «ПСЖ»), Франсиско Гонсалес («Сентраль Кордоба»), Марчин Олекси («Варта»), Сальма Параллуэло («Вильярреал», женская команда), Ришарлисон (сборная Бразилии, «Тоттенхэм») и Алессия Руссо (женская сборная Англии).

При определении номинантов на премию учитывался период с 8 августа 2021 года по 18 декабря 2022-го. Желающие могут проголосовать за лучший гол года на сайте ФИФА.

Церемония награждения пройдет 27 февраля 2023 года. Тогда же будут объявлены обладатели наград The Best.

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31 комментарий

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Roundabout
Кто еще орал «отдай мяч», пока Тео бежал?)
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maximilian_15
Человек с ограниченными для футбола возможностями просто шедевр сотворил
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Совесть Черданцева
Надеюсь что немало голосов получит Ришарлисон. Уж очень его Биссеклета была хороша
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Din Rizaev
Ответ Moscwow
Тут должен быть какой-нибудь из пяти пенальти Месси на чм
Неее, гол с кончиком волос, был шедевральный
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-1
-1
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Игорь Климов
Лучшии голом несомненно должен быть признан "волосатый гол" этого Кринжа7 на ЧМ, а если серьёзно, то конечно - Ришарлисон.
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Spb_fan
Ответ 6rpvsqvwtj
Уже приелось про талант Бало,мне кажется там пиара было больше . добротный игрок мог бы быть ,не более
Добротные игроки не уничтожают праймовые Германии в полуфинале евро в одно рыло.
+5
-1
+4
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Егор Иванов
Если Ришарлисон выиграет, то это будет очередной трофей Тоттенхэма!
+1
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+1
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Александр Нижников
Мой друг во дворе тоже неплохо клал
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liiiirika
РИШАРЛИСОН
+1
-1
0
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faraone99
Однозначно Тео Эрнандес
+3
0
+3
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Nik-17
Тео
Ришарлисон
Пайет
+2
0
+2
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6rpvsqvwtj
Ответ Пако
Марио Балотелли ... Талантом он располагал не меньшим (если не большим), чем другие перечисленные, но распорядился им просто непутёво, безалаберно.
Уже приелось про талант Бало,мне кажется там пиара было больше . добротный игрок мог бы быть ,не более
+3
-5
-2
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Бестрофейник 19/20
Гол Месси с пенальти
+2
-2
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Сергей Максимюк
Балотелли должен забирать, имхо
0
-1
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OldRedWhite
Ответ Iamliam
Мои претенденты: 1) Тео Эрнандес - крутейший проход в топовом чемпионате в топовом матче 2) Alou Kuol / Ришарлисон - неповторимый гол ударом скорпионом / эффектный удар через себя на ЧМ 3) Пайет - шикарный дальний удар Из женских сложно выбрать, все оч крутые)
И где же Месси ?
Это заговор ?
У него ведь тоже были хорошие голы
( я серьёзно )
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-5
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Крыс Пол
Пайет, Бало или инвалид.
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corazón blanco
Ответ Iamliam
Мои претенденты: 1) Тео Эрнандес - крутейший проход в топовом чемпионате в топовом матче 2) Alou Kuol / Ришарлисон - неповторимый гол ударом скорпионом / эффектный удар через себя на ЧМ 3) Пайет - шикарный дальний удар Из женских сложно выбрать, все оч крутые)
На счёт Тео полностью согласен, важнейший мяч практически в матче за скудетто, такой проход совершил, причём уже в конце второго тайма. Мощь.
+6
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Iamliam
Мои претенденты:
1) Тео Эрнандес - крутейший проход в топовом чемпионате в топовом матче
2) Alou Kuol / Ришарлисон - неповторимый гол ударом скорпионом / эффектный удар через себя на ЧМ
3) Пайет - шикарный дальний удар

Из женских сложно выбрать, все оч крутые)
+16
-2
+14
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GuruFutbola
А где фейковый алжирский золотомячист? Ах да, за пенки не номинируют
+1
-3
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Iamliam
Ответ Sabaka Sabaka
по ссылке на видос том только гол бабца пяткой, а голов нормальных футболистов в этом видосе нету
Это видео из списка, в списке все голы.
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Moscwow
Ответ ХавиГави_Паратрупер
Или гол Мексике. Или Австралии. Или голевая против Нидерландов(компьютерный уровень). Или массаж заживающих лицевых костей Гвардиола об газон в полуфинале. Или кинжальная комбинация всей Аргентины в финале. Выбирай, дружок🤓
Выбрал. Пенальти Саудовской Аравии, васёк
+1
-4
-3
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arajanarm
Пайет, Олекси, Руссо хорошие, но Ришарлисон выграет
+1
-1
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Cruel Snake
Ришарлисон! Эффектно!
Очень красивый гол
+4
-1
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Пако
Марио Балотелли ...
Талантом он располагал не меньшим (если не большим), чем другие перечисленные, но распорядился им просто непутёво, безалаберно.
+23
-3
+20
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ Moscwow
Тут должен быть какой-нибудь из пяти пенальти Месси на чм
Или гол Мексике. Или Австралии. Или голевая против Нидерландов(компьютерный уровень). Или массаж заживающих лицевых костей Гвардиола об газон в полуфинале. Или кинжальная комбинация всей Аргентины в финале. Выбирай, дружок🤓
+5
-5
0
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