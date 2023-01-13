Аскаров дебютировал в НХЛ, сыграв за «Нэшвилл» в матче с «Монреалем». Он пропустил 4 шайбы после 35 бросков

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20-летний вратарь «Предаторс» отразил 31 бросок из 35 в матче регулярного чемпионата против «Канадиенс» (3:4).

В текущем сезоне он провел 22 матча в АХЛ за «Милуоки» и одержал 13 побед при 90,5% сэйвов и коэффициенте надежности 2,66.

Аскаров был приглашен на Матч звезд лиги.