Аскаров дебютировал в НХЛ, сыграв за «Нэшвилл» в матче с «Монреалем». Он пропустил 4 шайбы после 35 бросков
Ярослав Аскаров дебютировал в НХЛ, сыграв за «Нэшвилл» в матче с «Монреалем».
20-летний вратарь «Предаторс» отразил 31 бросок из 35 в матче регулярного чемпионата против «Канадиенс» (3:4).
В текущем сезоне он провел 22 матча в АХЛ за «Милуоки» и одержал 13 побед при 90,5% сэйвов и коэффициенте надежности 2,66.
Аскаров был приглашен на Матч звезд лиги.
2й гол - ошибка на выходе к крайнему бортику и плохо сыграл клюшкой, в итоге мгновенный перехват, пас, гол
3й и 4й - реализация большинства, в 3й был закрыт и без шансов, в 4й мб можно было быстрее передвинуться (но также мб не видел, где именно шайба).
В целом не так всё плохо, да и 30+ сейвов результат хороший, опыт нужен и всё придёт