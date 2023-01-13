Аскаров дебютировал в НХЛ, сыграв за «Нэшвилл» в матче с «Монреалем». Он пропустил 4 шайбы после 35 бросков

Теги Монреаль Нэшвилл НХЛ Ярослав Аскаров Хоккей

Ярослав Аскаров дебютировал в НХЛ, сыграв за «Нэшвилл» в матче с «Монреалем».

20-летний вратарь «Предаторс» отразил 31 бросок из 35 в матче регулярного чемпионата против «Канадиенс» (3:4). 

В текущем сезоне он провел 22 матча в АХЛ за «Милуоки» и одержал 13 побед при 90,5% сэйвов и коэффициенте надежности 2,66.

Аскаров был приглашен на Матч звезд лиги. 

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
FIGUSHKA
1й гол - выход 2в1, чутка не повезло - задел шайбу, но она всё равно ускакала в ворота.
2й гол - ошибка на выходе к крайнему бортику и плохо сыграл клюшкой, в итоге мгновенный перехват, пас, гол
3й и 4й - реализация большинства, в 3й был закрыт и без шансов, в 4й мб можно было быстрее передвинуться (но также мб не видел, где именно шайба).
В целом не так всё плохо, да и 30+ сейвов результат хороший, опыт нужен и всё придёт
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ruslanych
С почином!
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий