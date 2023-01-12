Костомаров заболел за неделю до госпитализации. Он выступал в шоу с температурой 38,4 и нырял в прорубь вместо традиционного лечения
Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров болел на протяжении недели до своей госпитализации, сообщает Sport24 со ссылкой на телеграм-канал Mash.
Костомаров продолжал выступать в шоу с температурой 38,4, а вместо традиционной терапии нырял в ледяную прорубь.
10 января стало известно, что экс-фигурист госпитализирован в тяжелом состоянии с пневмонией. Позже его перевели в больницу «Коммунарка».
Сейчас Костомаров находится на ИВЛ и процедуре искусственного насыщения крови кислородом ЭКМО. Он лежит в отделении реанимации и интенсивной терапии для кардиологических больных.
Ох, Роман Костомаров попал в реанимацию и подключен к аппарату ИВЛ: что об этом известно?
А так, я в шоке.
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