Костомаров заболел за неделю до госпитализации. Он выступал в шоу с температурой 38,4 и нырял в прорубь вместо традиционного лечения

Теги Роман Костомаров Фигурное катание

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров болел на протяжении недели до своей госпитализации, сообщает Sport24 со ссылкой на телеграм-канал Mash.

Костомаров продолжал выступать в шоу с температурой 38,4, а вместо традиционной терапии нырял в ледяную прорубь. 

10 января стало известно, что экс-фигурист госпитализирован в тяжелом состоянии с пневмонией. Позже его перевели в больницу «Коммунарка».

Сейчас Костомаров находится на ИВЛ и процедуре искусственного насыщения крови кислородом ЭКМО. Он лежит в отделении реанимации и интенсивной терапии для кардиологических больных.

Ох, Роман Костомаров попал в реанимацию и подключен к аппарату ИВЛ: что об этом известно?

60 комментариев

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missis-Zima
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Ответ Kit Belleu
Странно,но обычно идиотов отводят в другое место.
Вы всему ,что пишут, свято верите? Вот ,например ,который день читаю,что страна рыдает-Басков умер.Уже с месяц пишут).
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Кавабунга Шреддоголовый
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Ну красавец, что сказать. Если это правда, то адекватность ставится под сомнение
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xlegend
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Ответ Shtirly
Да ну, бред какой-то. Жареное кто-то явно хотел слить. Не верю.
Больше всего убивает, как народ радостно эту утятину поддерживает. Поэтому их и кормят такими "новостями"
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Pikachu Pikachu
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Явный претендент на премию Дарвина
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Vasily Ivanov
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Так может сначала полечить ему кукуху ? Только традиционными способами а не прорубями....
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Лека-Лека
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Ответ obidnyi
Ну так скрепно и духовно, подумаешь тысячелетиями учёные и врачи учились лечить всякие недуги, фигня всё это, отче наш и в прорубь
А потом реанимацию.
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Лека-Лека
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Ответ JSV
Да вы же сами так и делаете. Сашу кто пинал за то, что она с температурой снялась с ЧР?
Это трусофаны хвалили Сашу за то, что она с температурой 39,4 по 13 часов в день репетировала у Рудковских. А должна была лечиться и заботиться о своем здоровье.
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JSV
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Ответ Mira Val
Сашу никто не пинал за температуру, а за завтрак с участниками на следующий день.
Ну вот вы как болеете? Поднялась температура и ходите с ней месяц? Вот у меня была чуть выше 37 один день и один день под 38 и больше не было. Конечно, в эти дни ты ничего не можешь делать , а потом и не вспоминаешь уже. Вы же не сидите дома взаперти, как стало получше, так и занимаешься обычными делами, карантин же не объявлялся.
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Mira Val
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Ответ IStranger
Можно было бы найти способ роскомнадзорнуться и попроще. Что должно быть в голове у человека, чтобы с 39 температурой в прорубь лезть?
У некоторых дезориентация, спутанность сознания начинается при такой температуре.
А так, я в шоке.
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missis-Zima
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Ответ kate_ko
Боль в груди, кстати, очень серьёзный симптом, яркий признак пневмонии((( жаль, что не нашлось человека, который бы внимательно отнёсся к Роману и сказал ему об этом
Но про отсутствие температуры и раньше говорили и ТАТ сказала.А в этом вбросе про прорубь приписывают 38(
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xlegend
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Ответ Антон Кривоногов
выступал в шоу с температурой 38,4 и нырял в прорубь вместо традиционного лечения ну и чего он ожидал после такого? Выздороветь?
Ну точно, сразу все и поверили. На заборе тоже много чего напишут, вы тоже верить будете?
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Kit Belleu
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Ответ Глокая Куздра
Да может никто и не нырял никуда. Надо дождаться хотя бы от жены подтверждений, а не слухи перетирать.
Жена с другим мужчиной тренировались, он был без температуры и без проруби в голове.
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StillInTheGame
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Ответ Лека-Лека
Читаю и глазам не верю. Это вброс или правда? Если правда, то в голове не укладывается. Какой здравомыслящий человек будет такое делать???
Вы не поверите, сколько людей лечатся такими методами, что сразу проще в могилу ложиться)

и как важно грамотно находить и отсеивать информацию в интернете по тем или иным болезням
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xlegend
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Ну блин, подтянулись хайпующие "источники"
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Shtirly
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Да ну, бред какой-то. Жареное кто-то явно хотел слить. Не верю.
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Vladimir Arutin
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Ответ Sektor_5
Комментарий удален модератором
Вы хоть иногда отдыхаете ?И день и ночь .И на ветках Загитовой .и на ветках Трусовой и на ветках Щербаковой и конечно Валиевой .Не перетруждайтесь .Это тоже вредно для здоровья .
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obidnyi
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Ответ obidnyi
Ну так скрепно и духовно, подумаешь тысячелетиями учёные и врачи учились лечить всякие недуги, фигня всё это, отче наш и в прорубь
В любом случае здоровья
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Alex1104
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Всем телегам верить - себя не уважать.
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Kit Belleu
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Странно,но обычно идиотов отводят в другое место.
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Lilia Sadykova
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" экс-фигурист" это как??? Кататься разучился?
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Глокая Куздра
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Ответ Антон Кривоногов
выступал в шоу с температурой 38,4 и нырял в прорубь вместо традиционного лечения ну и чего он ожидал после такого? Выздороветь?
Да может никто и не нырял никуда. Надо дождаться хотя бы от жены подтверждений, а не слухи перетирать.
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genowayy
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Если посмотреть, у нас так половина мужского населения делает. Не в прорубь, конечно, но ходят как ни в чем не бывало. Кто-то еще и на тренировки ходит, играет в футбол, хоккей.
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Mira Val
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Ответ JSV
Да вы же сами так и делаете. Сашу кто пинал за то, что она с температурой снялась с ЧР?
Сашу никто не пинал за температуру, а за завтрак с участниками на следующий день.
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banchik1
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Все, что надо знать о нетрадиционным методах лечения.
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kate_ko
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Ответ missis-Zima
Зато комментирующих на спортсе кидает из крайности в крайность.Сначала Авербуха чуть не четвертовали,теперь за Романа взялись. ТАТ: Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова, комментируя новость о госпитализации с пневмонией олимпийского чемпиона Романа Костомарова, назвала бредом слухи о его купании в проруби. «Я его видела в последний день на спектакле. Он говорил, что кашляет и грудь болит немножко, а температуры нет. Купался в проруби? Что за бред, кто это вообще пишет?» — приводит слова Тарасовой «РИА Новости Спорт».
Боль в груди, кстати, очень серьёзный симптом, яркий признак пневмонии((( жаль, что не нашлось человека, который бы внимательно отнёсся к Роману и сказал ему об этом
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