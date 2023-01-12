Australian Open. Медведев попал в четверть с Надалем, Рублев стартует против Тима и попал в четверть с Джоковичем
В Мельбурне прошла жеребьевка мужского Australian Open.
Рафаэль Надаль (1) в первом круге сыграет с Джеком Дрэйпером. В его четверть попал Даниил Медведев (7), который стартует против Маркоса Гирона.
Также в этой части сетки Карен Хачанов встретится с Бернабе Сапатой Мираллесом.
Во вторую четверть из топ-сеяных попали Стефанос Циципас (3), который стартует против Кантена Алиса, и Феликс Оже-Альяссим (6), стартующий против Вашека Поспишила.
В третьей четверти Андрей Рублев (5) сыграет с Домиником Тимом, а Новак Джокович (4) – с Роберто Карбаллесом Баэной.
Там же Роман Сафиуллин встретится с Ником Кириосом (19), а Аслан Карацев – с Григором Димитровым (27).
В нижней четверти Каспер Рууд (2) поборется с Томасом Махачем, а Тэйлор Фриц (8) – с Николозом Басилашвили.
Кроме того, внизу сетки пятикратный финалист Энди Маррей сыграет с Маттео Берреттини (13).
Полностью верхняя половина сетки здесь, нижняя – здесь.
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