Australian Open. Медведев попал в четверть с Надалем, Рублев стартует против Тима и попал в четверть с Джоковичем

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В Мельбурне прошла жеребьевка мужского Australian Open.

Рафаэль Надаль (1) в первом круге сыграет с Джеком Дрэйпером. В его четверть попал Даниил Медведев (7), который стартует против Маркоса Гирона.

Также в этой части сетки Карен Хачанов встретится с Бернабе Сапатой Мираллесом.

Во вторую четверть из топ-сеяных попали Стефанос Циципас (3), который стартует против Кантена Алиса, и Феликс Оже-Альяссим (6), стартующий против Вашека Поспишила.

В третьей четверти Андрей Рублев (5) сыграет с Домиником Тимом, а Новак Джокович (4) – с Роберто Карбаллесом Баэной.

Там же Роман Сафиуллин встретится с Ником Кириосом (19), а Аслан Карацев – с Григором Димитровым (27).

В нижней четверти Каспер Рууд (2) поборется с Томасом Махачем, а Тэйлор Фриц (8) – с Николозом Басилашвили.

Кроме того, внизу сетки пятикратный финалист Энди Маррей сыграет с Маттео Берреттини (13).

Полностью верхняя половина сетки здесь, нижняя – здесь.

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7 комментариев

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Как и ожидалось Джоковичу и Рууду постелили легчайшие сетки, а нашим всех топов запихнули с первого же круга.
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Ответ Alex Morhan
Кому?)
Нашим парням
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Кавабунга Шреддоголовый
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Не повезло Доминику. Сразу против Рублева
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Alex Morhan
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Да в этом году нечего ловить на АО
Кому?)
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Да в этом году нечего ловить на АО
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acr
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Джоку просто постелили дорожку к титулу. Главное без травм.
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Александр Романов
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Интересно по Евроспорт будет трансляция
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