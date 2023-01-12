Australian Open. Медведев попал в четверть с Надалем, Рублев стартует против Тима и попал в четверть с Джоковичем

В Мельбурне прошла жеребьевка мужского .

(1) в первом круге сыграет с . В его четверть попал (7), который стартует против Маркоса Гирона.

Также в этой части сетки встретится с Бернабе Сапатой Мираллесом.

Во вторую четверть из топ-сеяных попали (3), который стартует против Кантена Алиса, и (6), стартующий против .

В третьей четверти (5) сыграет с , а (4) – с .

Там же встретится с (19), а – с (27).

В нижней четверти (2) поборется с Томасом Махачем, а (8) – с .

Кроме того, внизу сетки пятикратный финалист Энди Маррей сыграет с Маттео Берреттини (13).

Полностью верхняя половина сетки здесь, нижняя – здесь.

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