Девятикратная олимпийская чемпионка Лариса Латынина перенесла инфаркт. Ее состояние стабильное

Теги спортивная гимнастика Валентина Родионенко Лариса Латынина Здоровье Гимнастика

Девятикратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лариса Латынина перенесла инфаркт.

Об этом сообщила старший тренер сборной России Валентина Родионенко.

«У Латыниной нормальное стабильное состояние, не тяжелое. Это была не плановая госпитализация, перед днем рождения, который был 27 декабря, у нее случился сердечный приступ, и ее госпитализировали.

Уже не первый инфаркт. Врачи ничего хорошего не говорят, можно ожидать чего угодно.

Когда Лариса только попала в больницу, мы говорили с главным врачом, с доктором, который ее ведет – хотели к ней поехать, но она просила не приезжать. Врачи сейчас тоже советуют не приезжать. Но при первой возможности обязательно навестим ее. Сегодня просто так в палату не попадешь, нужны специальные разрешения.

Переживаем за нее и желаем выздоровления», – сказала Родионенко.

Хоркина и Латынина поспорили, кто из них – самая титулованная гимнастка мира. Ну, это же легко посчитать

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11 комментариев

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Алекс Кадет
Здоровье и ещё раз здоровья.
Величайшая наша легенда
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Dead88 Poets
Ответ Mister Zalupa
У Фелпса их 28
Ты дурак тут такое писать z ты госдолг сшАЙ видел
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Mukunku 64
Офигеть ей 89 лет , целую эпоху видела, войну
Сталина, Хрущева, Брежнева.. далее по списку
И наше поганое время во всей красе
Дай бог ей здоровья и увидеть конец власти упырей
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DoviDen
Великая украинка
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besik
Ответ Mister Zalupa
У Фелпса их 28
Он тоже гимнаст?
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Mister Zalupa
Ответ Назар Игорь
18 олимпийских медалей, недосягаемое достижение.
У Фелпса их 28
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-5
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Назар Игорь
18 олимпийских медалей, недосягаемое достижение.
0
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Евгений Румкин
Здоровья!
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Russ Ivan
Наша настоящая легенда, скорейшего выздоровления!

Спортс, исправьте! У Ларисы Семёновны гражданство России, а не украины!
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Сергей Галынский
Здоровья
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Пугливый Кот
Здоровья великой спортсменке и потрясающему человеку. Гениальная, непревзойдённая , потрясающая . Легенда.
+18
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