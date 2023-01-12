Девятикратная олимпийская чемпионка Лариса Латынина перенесла инфаркт. Ее состояние стабильное

Девятикратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике перенесла инфаркт.

Об этом сообщила старший тренер сборной России Валентина Родионенко.

«У Латыниной нормальное стабильное состояние, не тяжелое. Это была не плановая госпитализация, перед днем рождения, который был 27 декабря, у нее случился сердечный приступ, и ее госпитализировали.

Уже не первый инфаркт. Врачи ничего хорошего не говорят, можно ожидать чего угодно.

Когда Лариса только попала в больницу, мы говорили с главным врачом, с доктором, который ее ведет – хотели к ней поехать, но она просила не приезжать. Врачи сейчас тоже советуют не приезжать. Но при первой возможности обязательно навестим ее. Сегодня просто так в палату не попадешь, нужны специальные разрешения.

Переживаем за нее и желаем выздоровления», – сказала Родионенко.

Хоркина и Латынина поспорили, кто из них – самая титулованная гимнастка мира. Ну, это же легко посчитать