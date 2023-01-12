«Сочи» установил антирекорд по поражениям в чемпионатах России. СКА проиграл 20 игр подряд в сезоне-2000/01

«Сочи» установил антирекорд по количеству поражений подряд в чемпионатах России.

Команда тренера уступила «Торпедо» (2:3 ОТ) в овертайме в матче Фонбет чемпионата .

Южане обновили антирекорд КХЛ – их серия поражений составляет 21 игру подряд. До этого в лиге худший результат принадлежал «Спартаку», который проиграл 19 матчей подряд в сезоне-2013/14.

Теперь сочинцы установили антирекорд чемпионатов России. «Сочи» превзошел показатель СКА, который уступил в 20 играх подряд в сезоне-2000/01.

По ходу этого сезона из « » в перешли Василий Глотов, Никита Попугаев, Никита Зоркин и Андрей Алтыбармакян.

Питерцы нанесли «Сочи» 19-е поражение подряд, когда обыграли их 8 января со счетом 6:3. 20 поражений подряд у сочинской команды стало после игры с «Витязем» (2:3).