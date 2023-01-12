«Сочи» установил антирекорд по поражениям в чемпионатах России. СКА проиграл 20 игр подряд в сезоне-2000/01

Теги СКА КХЛ Сергей Светлов Сочи Хоккей

«Сочи» установил антирекорд по количеству поражений подряд в чемпионатах России.

Команда тренера Сергея Светлова уступила «Торпедо» (2:3 ОТ) в овертайме в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

Южане обновили антирекорд КХЛ – их серия поражений составляет 21 игру подряд. До этого в лиге худший результат принадлежал «Спартаку», который проиграл 19 матчей подряд в сезоне-2013/14.

Теперь сочинцы установили антирекорд чемпионатов России. «Сочи» превзошел показатель СКА, который уступил в 20 играх подряд в сезоне-2000/01.

По ходу этого сезона из «Сочи» в СКА перешли Василий Глотов, Никита Попугаев, Никита Зоркин и Андрей Алтыбармакян.

Питерцы нанесли «Сочи» 19-е поражение подряд, когда обыграли их 8 января со счетом 6:3. 20 поражений подряд у сочинской команды стало после игры с «Витязем» (2:3).

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1 комментарий

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крок 58
Стабильные парни.... ниче их не берет...))
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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