Директор «Интера» опроверг слухи об интересе к Неймару: «Полная чушь»

Директор «Интера» опроверг слухи о возможном подписании Неймара.

Сообщалось , что 33-летнего форварда «Сантоса » предлагали миланскому клубу весной и вновь предложат в январе, когда тот станет свободным агентом.

«Неймар в «Интере »? Да ладно вам, это нонсенс. Мы никогда не разговаривали, его никогда нам не предлагали – все это полная чушь», – сказал Пьеро Аузилио .

В 13 матчах текущего чемпионата Бразилии на счету Неймара 3 гола.