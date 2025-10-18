1

Директор «Интера» опроверг слухи об интересе к Неймару: «Полная чушь»

Директор «Интера» опроверг слухи о возможном подписании Неймара.

Сообщалось, что 33-летнего форварда «Сантоса» предлагали миланскому клубу весной и вновь предложат в январе, когда тот станет свободным агентом.

«Неймар в «Интере»? Да ладно вам, это нонсенс. Мы никогда не разговаривали, его никогда нам не предлагали – все это полная чушь», – сказал Пьеро Аузилио.

В 13 матчах текущего чемпионата Бразилии на счету Неймара 3 гола.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Football Italia
