Директор «Интера» опроверг слухи об интересе к Неймару: «Полная чушь»
Директор «Интера» опроверг слухи о возможном подписании Неймара.
Сообщалось, что 33-летнего форварда «Сантоса» предлагали миланскому клубу весной и вновь предложат в январе, когда тот станет свободным агентом.
«Неймар в «Интере»? Да ладно вам, это нонсенс. Мы никогда не разговаривали, его никогда нам не предлагали – все это полная чушь», – сказал Пьеро Аузилио.
В 13 матчах текущего чемпионата Бразилии на счету Неймара 3 гола.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Football Italia
