Лыжи. Кубок России. Большунов, Коростелев, Терентьев, Семиков, Мальцев, Якимушкин, Ретивых, Червоткин выступят в квалификации спринта «классикой»

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12 января в Сыктывкаре стартует шестой этап Кубка России по лыжным гонкам. Мужчины пробегут классический спринт. 

Кубок России по лыжным гонкам-2022/23

6-й этап

Сыктывкар

Мужчины

Спринт, классический стиль

Начало квалификации – 11.00 по московскому времени, начало финалов – 13.00 по московскому времени. Прямая трансляция – на ютуб-канале «На лыжи». 

Старт-лист 

24. Савелий Коростелев 

26. Александр Терентьев 

27. Илья Порошкин 

29. Денис Спицов 

31. Иван Якимушкин 

32. Сергей Ардашев 

33. Александр Большунов 

37. Алексей Червоткин 

38. Глеб Ретивых 

41. Артем Мальцев 

42. Илья Семиков 

43. Андрей Краснов 

44. Андрей Собакарев 

45. Ермил Вокуев 

50. Денис Филимонов 

Полный состав можно посмотреть здесь.

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