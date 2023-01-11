Лыжи. Кубок России. Большунов, Коростелев, Терентьев, Семиков, Мальцев, Якимушкин, Ретивых, Червоткин выступят в квалификации спринта «классикой»

12 января в Сыктывкаре стартует шестой этап Кубка России по лыжным гонкам. Мужчины пробегут классический спринт.

по лыжным гонкам-2022/23

6-й этап

Сыктывкар

Мужчины

Спринт, классический стиль

Начало квалификации – 11.00 по московскому времени, начало финалов – 13.00 по московскому времени. Прямая трансляция – на ютуб-канале «На лыжи».

Старт-лист

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50. Денис Филимонов

Полный состав можно посмотреть здесь.