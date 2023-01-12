Триллер «Реала» с пенальти, вылет «Сити» и «Милана» из кубков, Валиева – спортсмен года в России, отстранение Ле Гре, Ростовцев – вице-президент СБР и другие новости

1. «Реал» драматично стартовал в Суперкубке Испании: по пенальти победил «Валенсию» в 1/2 финала, Куртуа отбил удар Гайя, а Джемерт зарядил выше ворот.

2. «Манчестер Сити» вылетел в 1/4 финала Кубка английской лиги, проиграв «Саутгемптону» (0:2). Пеп Гвардиола впервые проиграл в четвертьфинале внутреннего кубка – после 15 побед. Кстати, у «Сити» было 0 ударов в створ.

3. «Милан» также завершил выступление в национальном кубке: команда Стефано Пиоли выбыла в 1/8 финала Кубка Италии, в большинстве проиграв «Торино» Алексея Миранчука (0:1) и пропустив единственный гол на 114-й минуте.

4. КХЛ. «Авангард» проиграл «Ак Барсу», «Локомотив» уступил «Трактору», «Куньлунь» победил минское «Динамо».

5. «Челси» арендовал Жоау Феликса за 11 млн евро. Португалец продлил контракт с «Атлетико» до 2027-го перед уходом.

6. Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров находится в крайне тяжелом состоянии. У него пневмония с гриппом B, пишет «Матч ТВ».

7. Норвежец Йоханнес Бо одержал победу в индивидуальной гонке на пятом этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге, Кристиансен – 2-й, Фак – 3-й.

8. НХЛ. Александр Овечкин не набрал очков в 3-м матче подряд, «Вашингтон» проиграл «Филадельфии» (3:5). Другие результаты – здесь.

9. Голы Лионеля Месси и Юго Экитика принесли «ПСЖ» победу над «Анжером» – 2:0. У Месси 9 голов и 4 ассиста в 9 последних матчах за «ПСЖ» и Аргентину. Кроме того, лишь Лео и Давид Сильва забивают в топ-5 лиг Европы каждый год с 2005-го.

10. НБА. «Бостон» обыграл «Новый Орлеан», «Мемфис» победил «Сан-Антонио». Остальные результаты – здесь.

11. Трехкратный чемпион мира Павел Ростовцев назначен вице-президентом Союза биатлонистов России (СБР) по спорту. Также пишут, что он не будет иметь официальный статус главного тренера сборной России. По документам он станет штатным тренером.

12. Ноэль Ле Гре отстранен от должности главы Федерации футбола Франции (FFF). Ранее он неуважительно высказался о Зидане. При этом исполком FFF утвердил продление контракта с Дешамом до 2026 года, хотя Ле Гре заключил его, не уведомив никого.

13. Криштиану Роналду не будет продвигать заявку Саудовской Аравии на ЧМ-2030 – в том числе из-за участия Португалии в борьбе.

14. Появилась информация, что Обамеянг может вернуться в «Барселону», если Депай уйдет. Впрочем, Mundo Deportivo отмечает, что испанским клубам запрещено регистрировать игрока дважды за сезон, так что возвращение форварда в каталонский клуб не состоится.

15. Ферран Торрес и Стефан Савич дисквалифицированы на 2 матча за драку во время игры «Барсы» и «Атлетико».

16. Россияне считают Камилу Валиеву спортсменом года, сообщил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Большунов и Овечкин вошли в топ-3.

17. «ПСЖ» потратил 728 млн евро на зарплаты в прошлом сезоне – больше всех в истории футбола, по данным Football Benchmark. Убыток клуба – 369 млн. «Челси» потратил на новичков 73,5 млн евро этой зимой и 355 млн за сезон – больше всех. У «Ман Сити» лучшая выручка среди чемпионов топ-8 лиг – 731 млн евро. «Реал» – второй, «ПСЖ» – третий.

18. Алина Загитова и певцы Дина Гарипова и Хабиб выступят на закрытии хоккейного турнира среди исламских стран в Казани.

19. Квинси Промес заплатил наркодилеру 250 тысяч евро за пропажу партии кокаина весом 400 кг в 2019-м,утверждает издание AD.

20. Переход Коутиньо в «Барсу» за 120+40 млн евро – самый провальный из топ-трансферов по версии Goal. Гризманн и Феликс – в топ-3, Лукаку попал в список дважды.

21. Дакар-2023. Этап 10. Себастьян Леб выиграл третий этап подряд, ван Кастерен и Бенавидес – новые лидеры в своих классах.

22. 50 Cent и Эминему предлагали 9 млн долларов за выступление на ЧМ-2022. Последний отказал.

Цитаты дня.

Леандро Фернандес: «Не понимаю такого ужасного отношения к России и русским. Они этого не заслуживают»

«У нас разве есть популярные футболисты? Футбол в России на уровне ниже плинтуса». Роднина об опросе ВЦИОМ

«Не считаю Валиеву спортсменкой года. Овечкина я что-то не видела на Олимпиаде – Большунов более достойный». Вяльбе об опросе ВЦИОМ

Гунько о селекции «Зенита»: «Это игра не по равным правилам. У «Спартака», «Локомотива» и «Динамо» отправные точки совершенно отличны»

«Валиева показывала прекрасное выступление. А за что голосовать в футболе? За то, что они все просрали?» Тарасова об опросе ВЦИОМ

Тихонов о том, можно ли назвать Овечкина спортсменом года: «Он уже американец, не думаю, что вернется в Россию. Он – великий, но не наш»