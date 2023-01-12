Australian Open. Касаткина в первом круге сыграет с Грачевой, Кудерметова – с Заневской, Павлюченкова – с Джорджи
В Мельбурне прошла жеребьевка женского Australian Open-2022.
В первой четверти Ига Швентек (1) стартует матчем против Юле Нимайер, а Кори Гауфф (7) – Катериной Синяковой.
В этой части сетки Анна Калинская встретится с прошлогодней финалисткой Даниэль Коллинс (13), а Камилла Рахимова – с украинкой Катериной Байндль.
Во вторую четверть из топ-сеяных попали Джессика Пегула (3), которая сыграет с Жаклин Кристиан, и Мария Саккари (6), которая сыграет с Юэ Юань.
Анна Блинкова поборется с Мэдисон Киз (10). А также в этой части сетки встретятся бывшие чемпионки турнира – Виктория Азаренко и София Кенин.
Дарья Касаткина (8) в третьей четверти сетки сыграет с Варварой Грачевой. Там же Вероника Кудерметова (9) встретится с Мариной Заневской, Екатерина Александрова (19) – с Исалин Бонавентюр, а Евгения Родина и Каролин Гарсия (4) – с квалифаерами.
В нижней четверти Онс Жабер (2) стартует против Тамары Зиданшек, а Арина Соболенко (5) – против Терезы Мартинцовой.
Анастасия Павлюченкова начнет турнир матчем с Камилой Джорджи, Людмила Самсонова (18) – с Жасмин Паолини, а Анастасия Потапова – со Слоун Стивенс.
Полностью верхняя половина сетки здесь, нижняя – здесь.
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