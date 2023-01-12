Australian Open. Касаткина в первом круге сыграет с Грачевой, Кудерметова – с Заневской, Павлюченкова – с Джорджи

В Мельбурне прошла жеребьевка женского Australian Open-2022.

В первой четверти (1) стартует матчем против Юле Нимайер, а (7) – .

В этой части сетки встретится с прошлогодней финалисткой (13), а – с украинкой .

Во вторую четверть из топ-сеяных попали (3), которая сыграет с , и (6), которая сыграет с Юэ Юань.

поборется с (10). А также в этой части сетки встретятся бывшие чемпионки турнира – и .

(8) в третьей четверти сетки сыграет с . Там же (9) встретится с , (19) – с Исалин Бонавентюр, а и (4) – с квалифаерами.

В нижней четверти (2) стартует против , а (5) – против .

начнет турнир матчем с , (18) – с Жасмин Паолини, а – со .

Полностью верхняя половина сетки здесь, нижняя – здесь.

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