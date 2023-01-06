Канчельскис обвинил Россию в покупке игр ЧМ-2018, дебют Роналду за «Аль-Наср» откладывается, «Ман Сити» обыграл «Челси», 20-й титул Канады на МЧМ и другие новости

1. В феерическом интервью Андрей Канчельскис заявил, что Россия купила все игры на ЧМ-2018, в том числе против Испании. Дмитрий Губерниев ответил, что бывший хавбек «МЮ» таким заявлением «пукнул в небо», а вот Андрей Сибскана считает, что подобные вбросы – продуманный ход Канчельскиса.

Также бывший игрок сборной вспомнил попытки «Кубани» купить матч против его «Носты» и жестко прошелся по тренерским навыкам Гогниева и Слуцкого. Остальные высказывания ищите по тегу Андрея Антанасовича.

2. «Аль-Наср» хочет, чтобы Роналду дебютировал в ближайшей игре, несмотря на дисквалификацию, и изучает возможность обойти ее. Бан Криша – не единственная проблема, так как появилась информация, что он не вписывается в лимит на легионеров. По другим данным, дебют португальца должны отложить из-за долгов «Аль-Насра», однако клуб уже погасил их.

В любом случае Роналду очень ждут на поле – если верить журналисту Педру Сепулведе, аудитория презентации форварда была выше, чем у финала ЧМ-2022.

3. «Ман Сити» обыграл «Челси» (1:0) в 19-м туре АПЛ. Сработали гениальные замены Пепа: Марез забил с паса Грилиша менее чем через 4 минуты после выхода на поле. «Сити» сократил отставание от «Арсенала» до 5 очков, а у «Челси» всего одна победа в 8 последних матчах.

4. МЧМ по хоккею. Канада выиграла рекордный 20-й титул, победив Чехию (3:2 ОТ). Фаворит драфта НХЛ-2023 Бедард не набрал очков в финале, но стал лучшим бомбардиром, лучшим нападающим и MVP с 23 баллами в 7 играх. США и Швеция устроили перестрелку в матче за 3-е место (8:7 ОТ).

5. Лео Месси признан лучшим игроком года по версии IFFHS, опередив Карима Бензема и Килиана Мбаппе. Тибо Куртуа назвали лучшим вратарем 2022-го.

А Джуд Беллингем – самый дорогой футболист мира согласно рейтингу CIES (208 млн евро).

6. НХЛ. «Вашингтон» справился с «Коламбусом» (6:2), Овечкин забил 809-й гол, Кузнецов дважды ассистировал. «Сент-Луис» победил «Торонто» (5:1), Барбашев набрал 2 (1+1) очка, в активе Бучневича 3 результативные передачи. Все результаты дня – здесь.

7. «Челси» купил защитника Бенуа Бадиашиле у «Монако» примерно за 38-40 млн евро. Лондонцы уже потратили более 233 млн евро на защитников в этом сезоне. Контракт с французом – на безумные 7,5 лет (но это не рекорд).

8. НБА. Лидер чемпионата «Бостон» прервал 7-матчевую победную серию «Далласа», выиграв на выезде с разницей «+29».

9. «Шахтер» не продаст Мудрика «Арсеналу» за 70 млн евро из-за участия «Челси» в переговорах. «Горняки» хотят 100 млн, но «канониры» считают хавбека слишком неопытным, чтобы платить столько.

10. Шведка Эльвира Оберг выиграла спринт на четвертом этапе Кубка мира по биатлону.

11. Холанд, Рэшфорд, Сака, Каземиро и Эдегор – среди претендентов на приз игроку ноября-декабря в АПЛ, Артета, Клопп, Хау и Франк номинированы на награду лучшему тренеру.

12. Итальянский бегун Алессандро Бракони дисквалифицирован на 36 лет за допинг. Он сможет соревноваться в 2058 году.

13. В КХЛ «Сочи» проиграл ЦСКА, потерпев 18-е поражение подряд, «Сибирь» разобралась с «Авангардом». Все результаты дня – здесь.

14. В Единой лиге ВТБ «Нижний Новгород» в гостях победил «Локомотив-Кубань».

15. Дакар-2023. Аль-Аттия выиграл 5-й этап, Петерансель вышел на 2-е место в общем зачете.

Цитаты дня

Роналду о чемпионате Саудовской Аравии: «Он очень, очень, очень силен и очень конкурентен. Вот почему я здесь»

Тони Адамс: «Сака ничуть не хуже Месси. Это лучший игрок сборной Англии»

Джикия о Польше и Левандовском: «Может, хочет стать политиком. Спортсмену такого уровня не надо агитировать, есть мнение – оставь при себе»

Мать мальчика с аутизмом, которому Роналду разбил телефон: «Люди начинают понимать, что он за человек. Он так и не извинился должным образом»

Канчельскис о национализме на Украине: «Ни разу не сталкивался. С кем-то сейчас не такое общение, как раньше. Что я могу поделать?»