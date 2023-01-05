Итальянский бегун Алессандро Бракони дисквалифицирован на 36 лет за допинг. Он сможет соревноваться в 2058 году

Итальянский бегун Алессандро Бракони дисквалифицирован на 36 лет за допинг.

Изначально в сентябре 2022-го Бракони получил 12 лет дисквалификации за использование допинга и торговлю/попытку продажи запрещенных препаратов.

Через месяц ему добавили еще 12 лет за то, что он продолжал выступать в марафонах, несмотря на дисквалификацию.

Теперь Бракони дали еще 12 лет за новые нарушения – после отстранения он зарегистрировался на один из марафонов в качестве волонтера по забору крови у спортсменов.

В общей сложности его отстранение продлится до 23 марта 2058 года.

Самому Алессандро сейчас тоже 36 лет.

В Италии также предусмотрена уголовная ответственность за допинг.