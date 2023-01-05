Итальянский бегун Алессандро Бракони дисквалифицирован на 36 лет за допинг. Он сможет соревноваться в 2058 году

Теги Бег допинг сборная Италии Алессандро Бракони Легкая атлетика

Итальянский бегун Алессандро Бракони дисквалифицирован на 36 лет за допинг.

Изначально в сентябре 2022-го Бракони получил 12 лет дисквалификации за использование допинга и торговлю/попытку продажи запрещенных препаратов.

Через месяц ему добавили еще 12 лет за то, что он продолжал выступать в марафонах, несмотря на дисквалификацию.

Теперь Бракони дали еще 12 лет за новые нарушения – после отстранения он зарегистрировался на один из марафонов в качестве волонтера по забору крови у спортсменов.

В общей сложности его отстранение продлится до 23 марта 2058 года.

Самому Алессандро сейчас тоже 36 лет.

В Италии также предусмотрена уголовная ответственность за допинг.

26 комментариев

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Игорь Замаруев
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Ответ Syndycate
Так у нее пока нет отстранения, все по закону
Готов поспорить, что Валиева продолжит выступать во всяких шоу даже после признания её допингисткой.
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DD102DD
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4 года, в сравнении с таким сроком - вообще фигня.
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DD102DD
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Ему можно в коммерческих шоу выступать.
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Орёл-Решка
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Ответ Mc′loud
Я не понимаю этого лицемерия. Почему сразу не пожизненно отстранить.
В США при пожизненном заключении можно попроситься выйти на свободу через 25, если не ошибаюсь, лет, а при заключении на 500 лет - после определённой доли от этих 500 лет (которые всё равно намного превышают продолжительность человеческой жизни). Поэтому, там и любят сроки наслаивать.
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Нурик Газимагомедов
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Он что , все допинги в мире принял?
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Syndycate
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Ответ TravenS
А у нас продолжают кататься)
Так у нее пока нет отстранения, все по закону
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Бартоломью Робертс
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Ответ GLW
В италии спортсмен, связанный с допингом, стал национальным героем, а стоп...
Да не в Италии, в США (Льюис, Фелпс, Гэтлин, Байлз, Лохте и тд. и тп.)
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*Василёк*
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Опять русские виноваты?
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Альфа Консалтинг
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В 58 году уже не та будет скорость
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Xersoldat
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Если оперативно подаст документы на гражданство в МФЦ - успеет к мартовской Спортакиаде в Саранске.
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MARDI GRASS
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Чувак ни шагу назад!Делай вещи, они сдатутся, ты победишь!)а там глядишь и ОИ впереди!))
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Лига Мастеров
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Ответ Бартоломью Робертс
Использование, торговля, нарушение условий дисквы ... Кто-то ещё верит в миф про уголовное преследование за допинг на Западе?
Да там за торговлю не кого не сажали)
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Бартоломью Робертс
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Использование, торговля, нарушение условий дисквы ...
Кто-то ещё верит в миф про уголовное преследование за допинг на Западе?
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Лига Мастеров
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Бракони кому то продал бракованный допинг и кто то обиделся сильно)
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Kuryanin
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И это в 36 лет!
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Mc′loud
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Я не понимаю этого лицемерия. Почему сразу не пожизненно отстранить.
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Торт Спартак
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Звучит, будто кому-то дали 2 пожизненных.
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GLW
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Ответ Сергей Клепов
Опять эти русские, а стоп...
В италии спортсмен, связанный с допингом, стал национальным героем, а стоп...
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Лига Мастеров
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Ответ Сергей Клепов
Опять эти русские, а стоп...
Он просто белый и не говорят что то плохое сказал о секс меньшинствах.
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Рагнар Лодброк
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Чувак просто не может без спорта жить
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Iuasamotu
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Ответ Ron Weasley
А что по поводу всей Италии? Как на счёт того чтобы флаг отобрать и гимн
Поучились бы у итальянцев, как нужно бороться с теми, кто позорит флаг страны и нацию.
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Vsemtruba
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Через год амнистируют
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TravenS
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А у нас продолжают кататься)
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bet1972
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Дали бы уж сразу 360 лет. Чего мелочиться?
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Сергей Клепов
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Опять эти русские, а стоп...
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