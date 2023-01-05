НБА. «Даллас» против «Бостона», «Денвер» сыграет с «Клипперс» и другие матчи

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Сегодня ночью в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся 4 матча.

«Даллас» попытается одержать 8-ю победу подряд в матче против «Бостона», который имеет лучший результат в лиге (26:12). Лидирующий на Западе «Денвер» сыграет с грозными «Клипперс».

НБА

Регулярный чемпионат

Орландо – Мемфис
Дата проведения
6 января, 03.00, «Amway Center»
Онлайн матча

Даллас – Бостон
Дата проведения
6 января, 03.30, «American Airlines Center»
Онлайн матча

Хьюстон – Юта
Дата проведения
6 января, 04.00, «Toyota Center»
Онлайн матча

Денвер – Клипперс
Дата проведения
6 января, 06.00, «Ball Arena»
Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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2 комментария

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Здоровье Энтони Дэвиса
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В Далласе дуэль двух кандидатов на MVP будет жаркой! 💥
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Илья Савчук
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Делаем ставки , перестал ли бухать Бостон?!
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