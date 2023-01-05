Сегодня ночью в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся 4 матча.

« » попытается одержать 8-ю победу подряд в матче против « », который имеет лучший результат в лиге (26:12). Лидирующий на Западе « » сыграет с грозными « ».

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Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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