НБА. «Даллас» против «Бостона», «Денвер» сыграет с «Клипперс» и другие матчи
Сегодня ночью в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся 4 матча.
«Даллас» попытается одержать 8-ю победу подряд в матче против «Бостона», который имеет лучший результат в лиге (26:12). Лидирующий на Западе «Денвер» сыграет с грозными «Клипперс».
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 6 января, 03.00, «Amway Center»
- Дата проведения
- 6 января, 03.30, «American Airlines Center»
- Дата проведения
- 6 января, 04.00, «Toyota Center»
- Дата проведения
- 6 января, 06.00, «Ball Arena»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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