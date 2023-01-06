У «Челси» 1 победа в 8 последних матчах АПЛ
«Челси» одержал лишь одну победу в 8 последних матчах АПЛ.
В 19-м туре чемпионата Англии команда Грэма Поттера уступила «Манчестер Сити» (0:1).
До этого были поражения от «Ньюкасла», «Арсенала» и «Брайтона», а также ничьи с «Брентфордом», «Манчестер Юнайтед» и «Ноттингемом».
Единственная победа на этом отрезке – над «Борнмутом».
То что дело плохо, я понял в самом начале матча. В одном моменте Челси накрыл Сити высоким прессингом, мяч оказался у Хавертца на углу штрафной, а тот... пошел назад и отпасовал в центральный круг. Ну и обратная замена Обамеянга показательна. Игроки за очень малым исключением просто не хотят играть. Кепа на коленях смотрит на прострелы, идущие прямо внутри вратарской.
Если так пойдет, то дело может дойти и до борьбы за выживание. В АПЛ оступившихся безжалостно затаптывают, а до 40 очков, гарантирующих игру в АПЛ в следующем сезоне еще далеко)
Эти команды наголову сильнее Челси.
-очки.
Здравствуйте последние места АПЛ)
А у нас час двадцать
Ему после праздников ещё перед одноклассниками оправдываться за результаты.
Но это же не значит, что вообще нельзя обсуждать его работу и предъявлять к ней каких-то претензий.
А по факту - ничего не произошло.
Середняк возвращается на своё исконное, историческое место.