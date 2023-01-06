У «Челси» 1 победа в 8 последних матчах АПЛ

« » одержал лишь одну победу в 8 последних матчах .

В 19-м туре чемпионата Англии команда уступила « » (0:1).

До этого были поражения от «Ньюкасла», «Арсенала» и «Брайтона», а также ничьи с «Брентфордом», «Манчестер Юнайтед» и «Ноттингемом».

Единственная победа на этом отрезке – над «Борнмутом».