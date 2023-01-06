У «Челси» 1 победа в 8 последних матчах АПЛ

Теги Челси Манчестер Сити премьер-лига Англия Грэм Поттер Футбол

«Челси» одержал лишь одну победу в 8 последних матчах АПЛ.

В 19-м туре чемпионата Англии команда Грэма Поттера уступила «Манчестер Сити» (0:1).

До этого были поражения от «Ньюкасла», «Арсенала» и «Брайтона», а также ничьи с «Брентфордом», «Манчестер Юнайтед» и «Ноттингемом».

Единственная победа на этом отрезке – над «Борнмутом».

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83 комментария

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Старый Сухи
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Ответ U
"Челси там, где он находится и это объективная ситуация." Задумался над этой мыслью.
Бесполезно задумываться над такой глубокой мыслью. Мозги сломаешь.
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AlexMSQ
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Мне кажется, проблема не столько в Поттере, сколько в самом Боэли. Разогнав менеджмент и персонал, адаптированный к текущему составу, накупив в рандомном порядке дорогих футболистов, но не подходящих нанятому им же тренеру, он добился того, что игроки стали равнодушны, не заинтересованы.

То что дело плохо, я понял в самом начале матча. В одном моменте Челси накрыл Сити высоким прессингом, мяч оказался у Хавертца на углу штрафной, а тот... пошел назад и отпасовал в центральный круг. Ну и обратная замена Обамеянга показательна. Игроки за очень малым исключением просто не хотят играть. Кепа на коленях смотрит на прострелы, идущие прямо внутри вратарской.

Если так пойдет, то дело может дойти и до борьбы за выживание. В АПЛ оступившихся безжалостно затаптывают, а до 40 очков, гарантирующих игру в АПЛ в следующем сезоне еще далеко)
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Павел Швецов
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Ответ U
Ну на самом деле вроде бы крайним его особо не делает никто. В целом, вроде бы все прекрасно понимают, кому конкретно мы должны быть благодарны за этот праздник. И уж точно его никто не уволит. Но это же не значит, что вообще нельзя обсуждать его работу и предъявлять к ней каких-то претензий.
Каждый второй комментарий - Potter out :D Я не применительно к Вам, а вообще)
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DolJun
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Ответ Данил Луговский
Чукотка проиграла, ты рад?
данька, ты что, первый день на спортсе?
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Данил Луговский
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Ответ DolJun
прикольно, не забывай приветствовать меня всякий раз как видишь в таком случае. я тут, что случилось?
Чукотка проиграла, ты рад?
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David Avagyan
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Ответ Егор унижает Смолина
Впереди матч с Кристалом, Ливерпулем и Фулхэмом🤣😆 Эти команды наголову сильнее Челси. -очки. Здравствуйте последние места АПЛ)
Да как вижу тебе меншье шести лет.Понятно.
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артмаст
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Ответ gringomike
Зря вы его так жестко. Ему после праздников ещё перед одноклассниками оправдываться за результаты.
зачем ты сюда этого середняка тащишь? Тут ветка челси!!!!!!!
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Егор унижает Смолина
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Ответ David Avagyan
Да да 10 место и 18 это ведь одно и тоже ну если тебе 6 лет
Впереди матч с Кристалом, Ливерпулем и Фулхэмом🤣😆
Эти команды наголову сильнее Челси.
-очки.
Здравствуйте последние места АПЛ)
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David Avagyan
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Ответ benjamin92
Армянский язык не является важным, зачем забивать себе голову А у нас час двадцать
А русски не мой родной так что.
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The Best
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Зачем было брать тренера который не работал ещё в топ клубе?Теперь имеем то что имеем,могли бы дать Тухелю больше времени потому что кризис бывает у всех.Но вешать всё на одного Поттера глупо,он не виноват что у Челси бездарный медицинский штаб (половина команды в лазарете) и кем играть то?Человек пришёл в команду которую собирали не под него,и работает с тем что есть.Его брали на перспективу,значит ждать результатов сразу не стоит,в этом сезоне даже не факт что Челси попадёт в еврокубки.Будет уроком для Боули:не делай поспешных решений.
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David Avagyan
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Ответ Егор унижает Смолина
Даже не в мечтах, это уже очевидно 😆
Да да 10 место и 18 это ведь одно и тоже ну если тебе 6 лет
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TravenS
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Как же хочется обрить налысо Кукурелью, может хоть тогда начнёт нормально играть. А вообще мне кажется здесь имеет место СЛИВ. Кепа хотел пропустить от сити, прям в глаза бросается, 2 раза не стал забирать лёгкий мяч, который катился рядышком. Надеюсь, больше не увижу его в основе
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benjamin92
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Ответ David Avagyan
Во первых у нас 2 часа ночи во вторых я читаю книги в третьих я напишу без ошибок на русском когда ты сможеш написать хотя бы одно предложение на армянском.
Армянский язык не является важным, зачем забивать себе голову
А у нас час двадцать
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gringomike
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Может, данный Поттер, не такой уж и Гарри?
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Егор унижает Смолина
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Ответ gringomike
Зря вы его так жестко. Ему после праздников ещё перед одноклассниками оправдываться за результаты.
Хорош😆
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gringomike
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Ответ артмаст
Ты где должун? Как настроение? Как кукурелья за 70 млн евро?
Зря вы его так жестко.
Ему после праздников ещё перед одноклассниками оправдываться за результаты.
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gringomike
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Ответ Artem15
Кто-нибудь напомните Боули, что в Англии не нужно сливать сезон ради драфта
Хорошая шутка. Надо должуна приколоть)))
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Егор унижает Смолина
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Ответ David Avagyan
В твоих мечтах.
Даже не в мечтах, это уже очевидно 😆
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David Avagyan
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Ответ Егор унижает Смолина
Барселона занимает стабильное топ-3 в ЛаЛиге) А Челси....летит в чемпионшип😆
В твоих мечтах.
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U
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Ответ Павел Швецов
Я предлагаю не делать Поттера крайним. Тухель топ тренер, который не мог остаться в Челси, потому что так решило руководство. Руководство провело "потрясающее межсезонье", потратив кучу денег на игроков для тренера, с которым они не стали сотрудничать. Потратили еще кучу денег на перспективного тренера, который имеет хороший бэкграунд, но команд сильнее Брайтона не тренировал. В итоге этот тренер получил команду с новым руководством, которая готовилась к сезону с другим тренером, игроки которой массово травмировались, в том числе ключевые футболисты, определяющие игру всего клуба, в довесок в воротах стоят Менди и Кепа, которые соревнуются в своих "подвигах", как привезти мяч себе в ворота. Поэтому я предлагаю не делать Поттера крайним, во всяком случае нужно дать ему время.
Ну на самом деле вроде бы крайним его особо не делает никто. В целом, вроде бы все прекрасно понимают, кому конкретно мы должны быть благодарны за этот праздник. И уж точно его никто не уволит.
Но это же не значит, что вообще нельзя обсуждать его работу и предъявлять к ней каких-то претензий.
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David Avagyan
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Ответ benjamin92
Команду запятая которой 6 лет и она, команда (не он), идёт в зоне вылета. Пока мяско маринуется, книжки-то читай, пригодится!
Во первых у нас 2 часа ночи во вторых я читаю книги в третьих я напишу без ошибок на русском когда ты сможеш написать хотя бы одно предложение на армянском.
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gringomike
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Ответ Romanian_Daddy
Должун, ты где? Нам не хватает твоего искрометного троллинга
Он в запое, через недельку может вернуться.
А по факту - ничего не произошло.
Середняк возвращается на своё исконное, историческое место.
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Егор унижает Смолина
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Ответ GuruFutbola
Причем здесь Хави, ветка о середняке с 10 места?
Кстати, знакомая фраза)
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Акира_1
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Ответ Павел Швецов
Какой смысл гнать на Поттера, если у него проблемы с составом? Набирали игроков под Тухеля - самый яркий пример Обамеянг, который лично к Томасу ехал и сейчас просто номер отбывает. Половина состава травмированы. Челси там, где он находится и это объективная ситуация. Если бы Поттер был волшебником, то Челси бы боролся за ТОП-4, а так он все таки Грэм, а не Гарри
Да не оправдывайте вы Поттера. Он обычный тренер для серядняка, которому судьба улыбнулась попасть на такой контракт. А так за все эти месяцы его работу можно описать как абсолютно посредственная. Зря что ли команда 3 последних матча хорошо играет 1 тайм, а во втором, после его наставлений в перерыве, превращается в дно. Это система. И причём тут травмы в этой ситуации?
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R Air
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пора в пердив
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