КХЛ. «Адмирал» примет минское «Динамо», «Авангард» в гостях у «Сибири», ЦСКА сыграет с «Сочи»
«Адмирал» примет минское «Динамо» в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
Также в четверг «Авангард» сыграет в гостях с «Сибирью», ЦСКА встретится дома с «Сочи».
- Дата проведения
- 5 января, 10.00, «Фетисов Арена»
- Дата проведения
- 5 января, 10.00, «Платинум-арена»
- Дата проведения
- 5 января, 13.30, «Ледовый дворец спорта Сибирь»
- Дата проведения
- 5 января, 17.00, «ЦСКА-Арена»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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