КХЛ. «Адмирал» примет минское «Динамо», «Авангард» в гостях у «Сибири», ЦСКА сыграет с «Сочи»

Теги Авангард Сибирь ЦСКА Амур результаты Динамо Минск КХЛ Барыс Адмирал Сочи Хоккей

«Адмирал» примет минское «Динамо» в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

Также в четверг «Авангард» сыграет в гостях с «Сибирью», ЦСКА встретится дома с «Сочи».

Фонбет Чемпионат КХЛ

Адмирал – Динамо Минск
Дата проведения
5 января, 10.00, «Фетисов Арена»
Онлайн матча Видео

 

Амур – Барыс
Дата проведения
5 января, 10.00, «Платинум-арена»
Онлайн матча Видео

 

Сибирь – Авангард
Дата проведения
5 января, 13.30, «Ледовый дворец спорта Сибирь»
Онлайн матча Видео

 

ЦСКА – Сочи
Дата проведения
5 января, 17.00, «ЦСКА-Арена»
Онлайн матча Видео

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Фонбет Чемпионата КХЛ

Статистика Фонбет Чемпионата КХЛ

8 комментариев

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leon74
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Командам показать красивый хоккей, игрокам обойтись без трамв ☺️
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Zumer
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Барысу удачи!
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Руслан Х
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Победы Адмиралу!✊🏻
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Большое сердце Неймара
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Шикарное сибирское дербина кануне. Красивой игры и победы ястребам!!!
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полюс74
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За адмирал!
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Brazil Barys
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Alga Barys!
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Иван Голинько
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За Авангард!!!
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Тимур Зубаиров
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Nm 6
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