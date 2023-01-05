КХЛ. «Адмирал» примет минское «Динамо», «Авангард» в гостях у «Сибири», ЦСКА сыграет с «Сочи»

« » примет минское « » в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

Также в четверг « » сыграет в гостях с «Сибирью», встретится дома с « ».

Фонбет Чемпионат КХЛ

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Фонбет Чемпионата КХЛ

Статистика Фонбет Чемпионата КХЛ