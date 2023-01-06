Трипл-дабл Джейсона Тейтума помог «Бостону» разгромить «Даллас»

Лидер «Бостона» оформил второй трипл-дабл в карьере в победном матче против «Далласа» (124:95).

24-летний форвард набрал 29 очков (8 из 22 с игры, 2 из 8 из-за дуги, 11 из 12 с линии штрафных), сделал 14 подборов, 10 передач, 2 блок-шота, 1 перехват и 2 потери за 35,5 минуты на площадке.

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Лидер « » отметился 23 очками и 9 подборами, смазав все 6 бросков из-за дуги.

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