Трипл-дабл Джейсона Тейтума помог «Бостону» разгромить «Даллас»

Теги Бостон Даллас НБА видео Лука Дончич Джейсон Тейтум Баскетбол

Лидер «Бостона» Джейсон Тейтум оформил второй трипл-дабл в карьере в победном матче против «Далласа» (124:95).

24-летний форвард набрал 29 очков (8 из 22 с игры, 2 из 8 из-за дуги, 11 из 12 с линии штрафных), сделал 14 подборов, 10 передач, 2 блок-шота, 1 перехват и 2 потери за 35,5 минуты на площадке.

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1 комментарий

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Синяя_Борода
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Ну после оклы слово разгромили не для Бостона кмк.
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