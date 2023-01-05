Роналду о чемпионате Саудовской Аравии: «Он очень, очень, очень силен и очень конкурентен. Вот почему я здесь»

Теги Криштиану Роналду высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Футбол

Криштиану Роналду высказался о переходе в «Аль-Наср».

«Оказаться здесь – это восхитительно, конечно. Это честь. С нетерпением жду возможности начать и сделать людей и самого себя счастливее. Очень рад быть здесь.

Самое важное – это настоящее. Хочу наслаждаться и побеждать для клуба. А еще – развивать страну так, как она этого заслуживает. Я здесь, чтобы стать частью нового поколения.

У этой лиги – огромный потенциал. Здесь выступают классные игроки. Это очень, очень, очень сильный и очень конкурентный чемпионат. Вот почему я здесь», – сказал форвард «Аль-Насра» в интервью клубной пресс-службе.

«Это уникальный контракт, а я уникальный футболист». «Аль-Наср» пышно представил Роналду

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180 комментариев

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filippa
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что ты несешь !? проснись ! хватит позориться!? плжалуйста !
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R902
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Зря ушёл из Ювентуса, где его любили в Турине и приняли, как топ игрока.. поход в МЮ была огромной ошибкой, практически никогда возвращение игроков в бывший клуб не завершается грандиозным успехом..
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Breadslicer88
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Ну с юмором у него походу лучше чем с футболом, лучше лучше
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Альфред
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Этот безумный, безумный, безумный мир.
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anvarbegov78@icloud.com
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Ержан просыпайся
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РОМЫЧ
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он очень,очень,очень-потому што Я здесь))
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R902
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Ок!
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DebunkerOfMyths
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Маловато "очень", не находите?!)
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Денис Мартин
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Я так понимаю "очень, очень, очень" это уже дописали для более интересного эффекта?:)
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Плачущая Криштинка
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Ему до Месси далеко. Роналдо ему в подметки как оказалось не годится
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No Full
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это самовнушение....🤣
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porosenochek
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Спортинг, МЮ, Реал, Юве - это всё были только ступеньки к вершине - чемпионату Саудовской Аравии!
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Олег Ермолаев
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Больной он какой то на голову,перлы выдает такие что скоро дедушка Байден уйдет в тень😡😡💩
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ilmir84
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Ответ А.Э.РАСИМ
Думаете из-за денег тронулся?
Явно. такие бабки затуманили его мозг, что готов арабских шейхов в задницы расцеловать. ну не за имидж Саудовской Аравии и его чемпионата,непонятного и неизвестного уровня он поехал туда. амбассадор мать его все таки, за 200 млн скажет все, что те захотят услышать. ну до первых капризов вроде слабых партнеров, тренера-физрука, плохих полей и несусветной жары
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chicharitto
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18 ноября:
"Криштиану Роналду: «В прессе пишут чушь, что я никому не нужен. Как можно не хотеть игрока c 32 голами в прошлом сезоне?»"
5 января: упс..
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VuNePonimaete
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Даже путин так откровенно не пис тит
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Sinister Kid
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Всю жизнь мечтал об играх с Зенитом. Даже пришлось перейти в азиатскую команду, чтобы противостоять им.
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chicharitto
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кто сможет назвать троих игроков из этого чемпика? ну ок, сложно слишком. назовите просто любые три клуба... нет? а что так? это очень очень очень сильный чемп
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Splin
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Это конечно клиника
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ilmir84
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Ответ NartApsua
Интересно, сколько сам Роналду сможет назвать "классных игроков" из очень-очень-очень сильного чемпионата)
ну если он ходящих пешком по полю пенсионеров вроде себя считает еще классными, ради 200млн нефтебаксов он назовет первенство арабов выше ЛЧ
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А.Э.РАСИМ
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Хочу развивать страну........

Предлагаю подумать над этим.

Рон все время наступает на одни и те же грабли.
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Илья Игнатьев
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Ответ serov1
Сразу на ум приходит сцена из фильма "Банды Нью-Йорка"
Какая?
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Batt Monner
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Ответ BananaMantana
Ой да хорош вам душнить. Открывайте форточки и выдыхайте, ничего другого игроки про новый чемпионат не говорят. Будь то хоть чемпионат Гватемалы, Франции или там ФНЛ лучшей лиги в мире(с) 😂
А про старый чемпионат? В МЮ Роналду весь такой гордый герой на фоне партнеров, которые уже его объективно превосходят по навыкам. И раздевалка в МЮ не такая, и традиции уже не те. А как 200 лямов в СА дали, так Кри готов облизать каждого араба и чемпионат и клуб топовые. Неприятное лицемерие
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psokol88
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Ответ Жалгас Жолдасов
Ахаххаха, он там на полном серьезе это говорит?
За такие бабки что угодно будешь нести, как уже на ветке писали. Это грустно, но абсолютно предсказуемо и обыденно, если смотреть на жизнь прагматично и цинично
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AminO2
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Футбольный Васко да Гама - открыл для европейцев таинственный и великолепный мир аравийского футбола.
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