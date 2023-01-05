Роналду о чемпионате Саудовской Аравии: «Он очень, очень, очень силен и очень конкурентен. Вот почему я здесь»
Криштиану Роналду высказался о переходе в «Аль-Наср».
«Оказаться здесь – это восхитительно, конечно. Это честь. С нетерпением жду возможности начать и сделать людей и самого себя счастливее. Очень рад быть здесь.
Самое важное – это настоящее. Хочу наслаждаться и побеждать для клуба. А еще – развивать страну так, как она этого заслуживает. Я здесь, чтобы стать частью нового поколения.
У этой лиги – огромный потенциал. Здесь выступают классные игроки. Это очень, очень, очень сильный и очень конкурентный чемпионат. Вот почему я здесь», – сказал форвард «Аль-Насра» в интервью клубной пресс-службе.
«Это уникальный контракт, а я уникальный футболист». «Аль-Наср» пышно представил Роналду
"Криштиану Роналду: «В прессе пишут чушь, что я никому не нужен. Как можно не хотеть игрока c 32 голами в прошлом сезоне?»"
5 января: упс..
Предлагаю подумать над этим.
Рон все время наступает на одни и те же грабли.