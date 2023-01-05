Роналду о чемпионате Саудовской Аравии: «Он очень, очень, очень силен и очень конкурентен. Вот почему я здесь»

высказался о переходе в «Аль-Наср».

«Оказаться здесь – это восхитительно, конечно. Это честь. С нетерпением жду возможности начать и сделать людей и самого себя счастливее. Очень рад быть здесь.

Самое важное – это настоящее. Хочу наслаждаться и побеждать для клуба. А еще – развивать страну так, как она этого заслуживает. Я здесь, чтобы стать частью нового поколения.

У этой лиги – огромный потенциал. Здесь выступают классные игроки. Это очень, очень, очень сильный и очень конкурентный чемпионат. Вот почему я здесь», – сказал форвард «Аль-Насра» в интервью клубной пресс-службе.

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