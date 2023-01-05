Дакар-2023. Ван Беверен выиграл 5-й этап в классе мотоциклов, Хоус возглавил общий зачет

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В Саудовской Аравии проходит пятый этап ралли-рейда «Дакар-2023» (Хаиль – Хаиль).

Адриен ван Беверен одержал победу в классе мотоциклов, в то время как Даниэль Сандерс проиграл ему почти 27 минут и упустил лидерство в общем зачете. Гонку возглавил Скайлер Хоус.

Ралли Дакар
5 января 2023 года
Этап 5
 
Мотоциклы
 
1. Адриен ван Беверен (Франция, «Ямаха») – 4:27.28
2. Хосе Игнасио Корнехо Флоримо (Чили, «Хонда») +0.13
3. Мейсон Клейн (США, «КТМ») +5.13
...16*. Даниэль Сандерс (Австралия, «Гасгас») +26.56
 
Положение после этапа 5
 
1. Скайлер Хоус (США, «Хускварна») – 23:21.09
2. Кевин Бенавидес (Аргентина, «КТМ») +0.44
3. Мейсон Клейн (США, «КТМ») +1.40
...8*. Даниэль Сандерс (Австралия, «Гасгас») +13.18
 

* – предварительные позиции

Соревнования в других классах продолжаются.

Этап 4. Леб выиграл у Петеранселя и Сайнса-старшего, Барреда Борт и Мацик победили в своих классах

Маршрут ралли и расписание этапов

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