Дакар-2023. Ван Беверен выиграл 5-й этап в классе мотоциклов, Хоус возглавил общий зачет

В Саудовской Аравии проходит пятый этап ралли-рейда «Дакар-2023» (Хаиль – Хаиль).

Адриен ван Беверен одержал победу в классе мотоциклов, в то время как Даниэль Сандерс проиграл ему почти 27 минут и упустил лидерство в общем зачете. Гонку возглавил Скайлер Хоус.

Ралли Дакар

5 января 2023 года

Этап 5

Мотоциклы

1. Адриен ван Беверен (Франция, «Ямаха») – 4:27.28

2. Хосе Игнасио Корнехо Флоримо (Чили, «Хонда») +0.13

3. Мейсон Клейн (США, «КТМ») +5.13

...16*. Даниэль Сандерс (Австралия, «Гасгас») +26.56

Положение после этапа 5

1. Скайлер Хоус (США, «Хускварна») – 23:21.09

2. Кевин Бенавидес (Аргентина, «КТМ») +0.44

3. Мейсон Клейн (США, «КТМ») +1.40

...8*. Даниэль Сандерс (Австралия, «Гасгас») +13.18

* – предварительные позиции

Соревнования в других классах продолжаются.

Этап 4. Леб выиграл у Петеранселя и Сайнса-старшего, Барреда Борт и Мацик победили в своих классах

Маршрут ралли и расписание этапов