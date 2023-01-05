«Сочи» проиграл 18 матчей подряд, рекордная серия поражений в КХЛ – 19 игр. Следующий соперник – СКА
«Сочи» проиграл 18 матчей подряд в Фонбет чемпионате КХЛ.
Команда тренера Сергея Светлова уступила ЦСКА (0:2) и продлила безвыигрышную серию до 18 матчей.
Южане побеждали в прошлый раз 15 ноября в матче с «Салаватом Юлаевым» (4:3 Б).
В текущем сезоне «Сочи» проиграл 41 из 46 матчей и занимает последнее место в таблице Западной конференции, имея на своем счету 18 очков.
Рекордная серия поражений в истории КХЛ принадлежит «Спартаку» – 19 матчей подряд в сезоне-2013/14.
Следующие соперник «Сочи» – СКА.
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