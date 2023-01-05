«Сочи» проиграл 18 матчей подряд, рекордная серия поражений в КХЛ – 19 игр. Следующий соперник – СКА

«Сочи» проиграл 18 матчей подряд в Фонбет чемпионате .

Команда тренера уступила ЦСКА (0:2) и продлила безвыигрышную серию до 18 матчей.

Южане побеждали в прошлый раз 15 ноября в матче с «Салаватом Юлаевым» (4:3 Б).

В текущем сезоне «Сочи» проиграл 41 из 46 матчей и занимает последнее место в таблице Западной конференции, имея на своем счету 18 очков.

Рекордная серия поражений в истории КХЛ принадлежит «Спартаку» – 19 матчей подряд в сезоне-2013/14.

Следующие соперник « » – СКА.