Канчельскис о национализме на Украине: «Ни разу не сталкивался. С кем-то сейчас не такое общение, как раньше. Что я могу поделать?»

рассказал об отношениях с украинцами.

– После 24 февраля были трудности? У многих бывших игроков ушли спонсоры, рекламные контракты.

– У меня были сложности с банковскими переводами. А в плане рекламы – ни с кем особо не сотрудничал и до этого.

– Глобально на вашей жизни эти события не отразились?

– Глобально они на всех отразились. Все мы люди, все переживаем. У меня все-таки мать на Украине до сих пор живет. Так что в какой-то степени это всех коснулось. Ну что делать? Надо дальше двигаться.

– Как часто сейчас на связи с мамой?

– Созваниваемся, естественно. Раз в две недели поддерживаем связь. Все нормально.

– Тяжело поддерживать отношения с людьми на Украине сейчас?

– С мамой у нас все нормально, хорошие отношения. Естественно, переживаю за ее здоровье, а она – за мое и моей старшей сестры.

Со своими друзьями я на эту тему не люблю общаться. Как только начинается, пытаюсь уйти от темы. Потому что это неправильно. Не нам это судить. Я не виноват в этом, и они не виноваты в этом.

Если же человек начинает на тебя агрессивно идти, то, конечно, тему надо закрывать. Ни ты, ни кто-то другой ничего тут не докажет.

– С кем-то из друзей и знакомых на Украине общение прекратилось на этой почве?

– С кем-то не такое общение, как раньше. Что я могу поделать? Если человек так думает, я же не могу ему в мозг залезть.

Есть друзья, с кем играл в футбол, поддерживал связь, а сейчас отношения уже не такие – натянутые. Ты же чувствуешь это по интонациям, голосу. Ничего не поделаешь – так получилось.

– Вы родились и начинали карьеру на Украине, потом регулярно туда ездили к матери. Хоть раз сталкивались там с национализмом? Ваш личный опыт.

– Ни разу не сталкивался. В Кировограде большинство населения разговаривает по-русски. Это не проблема.

– Верите, что когда-то эта рана между двумя странами заживет?

– Когда-то заживет, но когда – никто не знает. Я тоже не могу сказать – я же не пророк, – сказал бывший футболист сборной России и «Манчестер Юнайтед».