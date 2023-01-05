Канчельскис о национализме на Украине: «Ни разу не сталкивался. С кем-то сейчас не такое общение, как раньше. Что я могу поделать?»

Теги Сборная Украины по футболу Чемпионат Украины по футболу премьер-лига Россия Андрей Канчельскис Политика Матч ТВ Футбол

Андрей Канчельскис рассказал об отношениях с украинцами.

– После 24 февраля были трудности? У многих бывших игроков ушли спонсоры, рекламные контракты.

– У меня были сложности с банковскими переводами. А в плане рекламы – ни с кем особо не сотрудничал и до этого.

– Глобально на вашей жизни эти события не отразились?

– Глобально они на всех отразились. Все мы люди, все переживаем. У меня все-таки мать на Украине до сих пор живет. Так что в какой-то степени это всех коснулось. Ну что делать? Надо дальше двигаться.

– Как часто сейчас на связи с мамой?

– Созваниваемся, естественно. Раз в две недели поддерживаем связь. Все нормально.

– Тяжело поддерживать отношения с людьми на Украине сейчас?

– С мамой у нас все нормально, хорошие отношения. Естественно, переживаю за ее здоровье, а она – за мое и моей старшей сестры.

Со своими друзьями я на эту тему не люблю общаться. Как только начинается, пытаюсь уйти от темы. Потому что это неправильно. Не нам это судить. Я не виноват в этом, и они не виноваты в этом.

Если же человек начинает на тебя агрессивно идти, то, конечно, тему надо закрывать. Ни ты, ни кто-то другой ничего тут не докажет.

– С кем-то из друзей и знакомых на Украине общение прекратилось на этой почве?

– С кем-то не такое общение, как раньше. Что я могу поделать? Если человек так думает, я же не могу ему в мозг залезть.

Есть друзья, с кем играл в футбол, поддерживал связь, а сейчас отношения уже не такие – натянутые. Ты же чувствуешь это по интонациям, голосу. Ничего не поделаешь – так получилось.

– Вы родились и начинали карьеру на Украине, потом регулярно туда ездили к матери. Хоть раз сталкивались там с национализмом? Ваш личный опыт.

– Ни разу не сталкивался. В Кировограде большинство населения разговаривает по-русски. Это не проблема.

– Верите, что когда-то эта рана между двумя странами заживет?

– Когда-то заживет, но когда – никто не знает. Я тоже не могу сказать – я же не пророк, – сказал бывший футболист сборной России и «Манчестер Юнайтед».

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98 комментариев

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Amalfitano
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Ответ "Kuzya"
Только вот сможет ли наша страна влит столько бабала в экономику, как это было с США и Японией?
Ну дык мы один раз уже влили в Украину триллионы. Думаю и сейчас сможем.
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Самый адовый Крикун
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Не хочу ничего подогревать, но с каким национализмом должен был сталкиваться Канчела на Украине, что у него батя литовец? У него из российского только паспорт, а как известно, бьют не по паспорту, а по морде.
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Overkiller
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Журнализд даже и не догадывался что нацизм и национализм это совершенно разные понятия...
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BananaMantana
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Ответ Tiestorzn17
Нацисты на Украине еще в меньшей численности чем у нас, однако пропаганда сделала их «виновниками»
Они там не просто кухонные анонимусы, там это реальная движущая сила и крикливое меньшинство. Бандера ***** ты не мог сказать ни до ни после сво
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RembaXXX
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Ответ Кирилл.С-Пб
У западенцев к русским НИКОГДА хорошего отношения НЕ БЫЛО
Вранье, друг служил на западной Украине в 80е, говорит последним куском сала с ним делились, а свои, наоборот, морду били, за то что москвич, дескать потому что колбасу ест.
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Слутск Халлского
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Ответ Кирилл.С-Пб
Япония оккупирована и политически и экономически, ты о чём, уважаемый?
Из отсталой аграрной страны, глубоко пораженной чудовищным национализмом, за каких-то полвека выросли в одну из самых развитых наций. Всем бы такую оккупацию
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"Kuzya"
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Ответ Amalfitano
Сейчас, когда рана открыта, невозможно поверить в налаживание отношений. Но история нам говорит обратное. Самые яркие примеры это мы и Германия и США и Япония. Американцы с японцами вообще стратегические партнёры.
Только вот сможет ли наша страна влит столько бабала в экономику, как это было с США и Японией?
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BananaMantana
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Ответ Евгений Семенченко
у западенцев ни к кому никогда не было хорошего отношения.понятно что не у всех,но у самых ярых.встречный вопрос:а кавказцы к русским всегда хорошо относились?
Конечно всегда. Или ты про Чеченцев?
Грузия, Армения, Осетия и прочие много помощи исторически получали от России.
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Maxim Vasnechov
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Ответ Барсик Афиногенов
Зеленский во время избирательной кампании и перешёл окончательно на украинский. Ты только начал, а уже соврал, балабол ты всезнающий. Кто хотел, тот всегда и гэкал, и шокал - никогда никого не ущемляли по этому поводу. Кто хотел - говорил по-украински. Русскоязычным было всё равно на мовных, а вот на Украине потом верха решили, что русский надо искоренить.
А кому нужен русский язык за пределами России? Живёшь в другой стране - учи национальный. Это нормальная практика.
А то развелось, толп понаехов со времён совка, которые приезжают в другую страну и указывают что-бы им создали все условия.
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Фан Рубина
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Ответ Sabaka Sabaka
В Украине
На Украине. Но в Малороссии. В Украинской ССР.
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Барсик Афиногенов
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Ответ Sabaka Sabaka
В Украине
Если ты разговариваешь на суржике, то, возможно, будет и "в". А в русском языке - "на".
Это равносильно, если ты будешь нас учить писать не "что", а "шо".
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moldfan
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Ответ Барсик Афиногенов
Вот захожу хотя бы на Трибуну и вижу - ну, нет никаких нацистов! Пропаганда!
Если вы судите о нации и уровне нацизма по комментариям на трибуне. Ну мои соболезнования. Хотя в принципе, чего я ожидаю... от людей, которые обвиняют в нацизме страну, где еврей президент, в раде 1 кресло у националистов, ровно 0 социалистов... Это исторический минимум для этой страны. Где никогда не существовало институционального нацизма.

Хотя сейчас уровень национализма и русофобии будьте уверены растет к небесам. А как вы бы относились к Китайцам, если бы они сначала создали на территории РФ, Амурскую и Хабринскую народную республику. А потом развяжет войну, будет бомбить Москву, Екатеринбург с криками, ради вас же... С УВАЖЕНИЕМ наверно и почтением. Хотя если захватят, то наверно так и будет. Ведь покорность перед власть имущими, прямо выдрессировано.
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Mr@k
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Ответ terskiy
Бункерный смог сделать то, что никаким Бандерам и Гитлерам не снилось - отвернуть от России даже традиционно лояльное России население городов центральной и восточной Украины.
даже скажу больше-смог отвернуть от России само население России...
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stewiegriffin2
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Ответ шампион
Суть не в сериале. Суть в том, что еще вчера мы были друзья, а теперь этого уже не будет никогда (ну, или очень нескоро). Я вроде так и написал - ломать легко. Строить сложнее.
Понятно. А то больше акцент на том, что ты включил украинский сериал, и незамедлительно выключил его почему то.
По поводу ломать - да. Ещё в 2013 мы действительно были братские народы. Пока один дедуля не включил 24/7 пропаганду с 2014 года что мы враги. Мне интеллекта хватает чтобы это Г. не кушоть и не верить этому. Украинец мне не враг.
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Барсик Афиногенов
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Ответ old folk
Про нацизм в Украине могут говорить только идиоты. Зеленский набрал 70% во втором туре, всю избирательную кампанию проведя на русском. Он выиграл во всех регионах, кроме Львовской области. Ультраправая коалиция набрала на выборах в раду 1,5%, не преодолев 5% барьер. То, что украинцы хотят быть украинцами и говорить на украинском - это не нацизм. А вот то, что русские хотят заставить соседние страны говорить на русском и составляют списки врагов народа, затыкая рты несогласным - чистой воды фашизм
Зеленский во время избирательной кампании и перешёл окончательно на украинский.

Ты только начал, а уже соврал, балабол ты всезнающий.

Кто хотел, тот всегда и гэкал, и шокал - никогда никого не ущемляли по этому поводу. Кто хотел - говорил по-украински.
Русскоязычным было всё равно на мовных, а вот на Украине потом верха решили, что русский надо искоренить.
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Только Крылья
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Ответ Tiestorzn17
Нацисты на Украине еще в меньшей численности чем у нас, однако пропаганда сделала их «виновниками»
а где у нас названия улицам или памятники шухевичу и бандере? ну или тем, кто воевал на стороне германии? тому же генералу власову. где? а где прославление таких личностей? вот у соседей такого навалом. каким же надо быть, чтобы такую мерзость писать, что пишешь ты
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Sabaka Sabaka
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В Украине
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AndrewNikitin
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Ответ А.Э.РАСИМ
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Ого
Прям всю пропаганду за 8 лет рассказал
Не одной передачи не пропустил?😁
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шампион
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Ответ stewiegriffin2
И зачем ты это рассказал? Что из твоей информации полезно? Что ты сериал какой то плохой увидел? Сваты кстати классный сериал, всем до недввнего времени нравился
Суть не в сериале. Суть в том, что еще вчера мы были друзья, а теперь этого уже не будет никогда (ну, или очень нескоро). Я вроде так и написал - ломать легко. Строить сложнее.
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Maxim Vasnechov
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Я в Москве помню, бритоголовые ходили, черных искали. ) Сейчас они пересели в уютные конференц-залы, участвуют во всяких "конгрессах русских националистов за белую расу", и несут всякую дичь. Только это не националисты, а любители дядюшки Ади.
А в национализме - ничего плохого на самом деле нету, немного его России тоже не помешает. Самые националистская страна мира - Япония, живёт достаточно неплохо.
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Полиграф Полиграфычъ
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Ответ Thunder 63
Бредятина не интересует, санитару распинайся
Слито
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Ответ AndrewNikitin
Боже какой же ты глупый Почему в России где государственный язык русский должны кого-то бить?А вот за Узбекский и Таджикский очень даже били это и есть национализм А в Украине государственный язык Украинский
Узбеков и таджиков в России около 50 процентов, да?))
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Thunder 63
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В курсе, когда платят за американские базы бгг
Бредятина не интересует, санитару распинайся
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Полиграф Полиграфычъ
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Ответ Thunder 63
Бедолаги, а японцы сами-то в курсе, что оккупированы? С одной из самых развитых экономик
В курсе, когда платят за американские базы
бгг
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stewiegriffin2
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Ответ шампион
По телеку наткнулся на сериал то ли Сваты, то ли что-то в этом роде, который постоянно крутят по одному каналу. Там два мужика, друзья, один в форме нашей сборной, другой украинской, хотели убежать от жен на футбол, но по дороге как раз наткнулись на них. Дальше смотреть не стал. Сняли это лет десять назад максимум... Сломать что-то легко, трудно потом восстанавливать.
И зачем ты это рассказал? Что из твоей информации полезно? Что ты сериал какой то плохой увидел?
Сваты кстати классный сериал, всем до недввнего времени нравился
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