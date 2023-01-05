Канчельскис о национализме на Украине: «Ни разу не сталкивался. С кем-то сейчас не такое общение, как раньше. Что я могу поделать?»
Андрей Канчельскис рассказал об отношениях с украинцами.
– После 24 февраля были трудности? У многих бывших игроков ушли спонсоры, рекламные контракты.
– У меня были сложности с банковскими переводами. А в плане рекламы – ни с кем особо не сотрудничал и до этого.
– Глобально на вашей жизни эти события не отразились?
– Глобально они на всех отразились. Все мы люди, все переживаем. У меня все-таки мать на Украине до сих пор живет. Так что в какой-то степени это всех коснулось. Ну что делать? Надо дальше двигаться.
– Как часто сейчас на связи с мамой?
– Созваниваемся, естественно. Раз в две недели поддерживаем связь. Все нормально.
– Тяжело поддерживать отношения с людьми на Украине сейчас?
– С мамой у нас все нормально, хорошие отношения. Естественно, переживаю за ее здоровье, а она – за мое и моей старшей сестры.
Со своими друзьями я на эту тему не люблю общаться. Как только начинается, пытаюсь уйти от темы. Потому что это неправильно. Не нам это судить. Я не виноват в этом, и они не виноваты в этом.
Если же человек начинает на тебя агрессивно идти, то, конечно, тему надо закрывать. Ни ты, ни кто-то другой ничего тут не докажет.
– С кем-то из друзей и знакомых на Украине общение прекратилось на этой почве?
– С кем-то не такое общение, как раньше. Что я могу поделать? Если человек так думает, я же не могу ему в мозг залезть.
Есть друзья, с кем играл в футбол, поддерживал связь, а сейчас отношения уже не такие – натянутые. Ты же чувствуешь это по интонациям, голосу. Ничего не поделаешь – так получилось.
– Вы родились и начинали карьеру на Украине, потом регулярно туда ездили к матери. Хоть раз сталкивались там с национализмом? Ваш личный опыт.
– Ни разу не сталкивался. В Кировограде большинство населения разговаривает по-русски. Это не проблема.
– Верите, что когда-то эта рана между двумя странами заживет?
– Когда-то заживет, но когда – никто не знает. Я тоже не могу сказать – я же не пророк, – сказал бывший футболист сборной России и «Манчестер Юнайтед».
Грузия, Армения, Осетия и прочие много помощи исторически получали от России.
А то развелось, толп понаехов со времён совка, которые приезжают в другую страну и указывают что-бы им создали все условия.
Это равносильно, если ты будешь нас учить писать не "что", а "шо".
Хотя сейчас уровень национализма и русофобии будьте уверены растет к небесам. А как вы бы относились к Китайцам, если бы они сначала создали на территории РФ, Амурскую и Хабринскую народную республику. А потом развяжет войну, будет бомбить Москву, Екатеринбург с криками, ради вас же... С УВАЖЕНИЕМ наверно и почтением. Хотя если захватят, то наверно так и будет. Ведь покорность перед власть имущими, прямо выдрессировано.
По поводу ломать - да. Ещё в 2013 мы действительно были братские народы. Пока один дедуля не включил 24/7 пропаганду с 2014 года что мы враги. Мне интеллекта хватает чтобы это Г. не кушоть и не верить этому. Украинец мне не враг.
Ты только начал, а уже соврал, балабол ты всезнающий.
Кто хотел, тот всегда и гэкал, и шокал - никогда никого не ущемляли по этому поводу. Кто хотел - говорил по-украински.
Русскоязычным было всё равно на мовных, а вот на Украине потом верха решили, что русский надо искоренить.
Прям всю пропаганду за 8 лет рассказал
Не одной передачи не пропустил?😁
А в национализме - ничего плохого на самом деле нету, немного его России тоже не помешает. Самые националистская страна мира - Япония, живёт достаточно неплохо.
бгг
Сваты кстати классный сериал, всем до недввнего времени нравился