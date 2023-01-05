Андрей Канчельскис: «Гогниев позорит российских тренеров, дебил какой-то. Слуцкий очень слабый, мне все говорят»
Андрей Канчельскис негативно высказался об Александре Григоряне и Спартаке Гогниеве.
– Почему вы критиковали Слуцкого?
– За результаты. Человек с приличным составом по меркам РПЛ говорит: «У меня плохой состав». Причем начал так говорить, когда команда посыпалась. Мол, плохие футболисты. Я за это его критиковал.
Знаете, потом с кем ни общался, ни работал – все в один голос говорят, что Слуцкий очень слабый тренер.
– А были в разговорах те, кто говорил, что он сильный тренер?
– По крайней мере, из тех, с кем я общался, никто не сказал, что он сильный тренер.
– Тренер обязательно должен быть с игроцким прошлым? Вы часто говорили про теоретиков.
– Есть исключения: Сакки, Сарри из «Лацио». Не говорю, что все обязательно должны быть футболистами. Но в основном 99 процентов тренеров поиграли в футбол. А исключения были и будут.
Если про Слуцкого говорить, то в ЦСКА у него была команда. Березуцкие, Акинфеев, Дзагоев, Игнашевич, вся сборная. Их не нужно было особенно тренировать и что-то им говорить. Когда он попал в Англию и не было таких классных игроков – уже ничего не получилось. В Голландии, «Рубине» – тоже.
Для меня показатель тренерской работы – это сделать боеспособную команду без звезд. Не говорю, что нужно обязательно все выиграть, но создать команду, которая бьется, которая может выдать хорошую серию результатов. Такой крепкий орешек.
Но чего только о Слуцком говорить? Есть тренеры, которые мне непонятны.
– Кто?
– Григорян тут критиковал Дешама. Говорил, что Франция ужасна и так далее. Я ему ответил: «Пускай с девчонками работает».
Я же видел, как он работает, когда [Григорян] тренировал «Химки» в свое время. Каждый день играли дыр-дыр на жопу. И тех, кто бил не со всей силы, он ставил туда же – к проигравшим. Такие тренировки.
Когда ему Илья Цымбаларь говорил: «Давайте, может, потренируемся?», тот ответил: «Ты мне не рассказывай». И Илья его как начал гонять по всей Турции: «Я тебе сейчас лицо набью». А тот закрылся где-то.
Или Гогниев – это же пародия. Он же тренеров российских позорит. На него посмотреть – дебил какой-то, – цитирует бывшего футболиста сборной России и «Манчестер Юнайтед» «Матч ТВ».
Сборную тренировал отвратительно, и со следующим тренером они играли в 1/4 ЧМ.
> Слуцкий с ходу занял с Рубином 4е место так-то
И Рубин с ним вылетел в пердив, где болтается не на первом месте
Спортс, сколько вам платят Гашек и этот чтобы вы их пиарили со скоростью бешенного принтера?