Андрей Канчельскис: «Гогниев позорит российских тренеров, дебил какой-то. Слуцкий очень слабый, мне все говорят»

Теги Химки Спартак Гогниев Леонид Слуцкий премьер-лига Россия Илья Цымбаларь Андрей Канчельскис Александр Григорян Матч ТВ Футбол

Андрей Канчельскис негативно высказался об Александре Григоряне и Спартаке Гогниеве.

– Почему вы критиковали Слуцкого?

– За результаты. Человек с приличным составом по меркам РПЛ говорит: «У меня плохой состав». Причем начал так говорить, когда команда посыпалась. Мол, плохие футболисты. Я за это его критиковал.

Знаете, потом с кем ни общался, ни работал – все в один голос говорят, что Слуцкий очень слабый тренер.

– А были в разговорах те, кто говорил, что он сильный тренер?

– По крайней мере, из тех, с кем я общался, никто не сказал, что он сильный тренер.

– Тренер обязательно должен быть с игроцким прошлым? Вы часто говорили про теоретиков.

– Есть исключения: Сакки, Сарри из «Лацио». Не говорю, что все обязательно должны быть футболистами. Но в основном 99 процентов тренеров поиграли в футбол. А исключения были и будут.

Если про Слуцкого говорить, то в ЦСКА у него была команда. Березуцкие, Акинфеев, Дзагоев, Игнашевич, вся сборная. Их не нужно было особенно тренировать и что-то им говорить. Когда он попал в Англию и не было таких классных игроков – уже ничего не получилось. В Голландии, «Рубине» – тоже.

Для меня показатель тренерской работы – это сделать боеспособную команду без звезд. Не говорю, что нужно обязательно все выиграть, но создать команду, которая бьется, которая может выдать хорошую серию результатов. Такой крепкий орешек.

Но чего только о Слуцком говорить? Есть тренеры, которые мне непонятны.

– Кто?

– Григорян тут критиковал Дешама. Говорил, что Франция ужасна и так далее. Я ему ответил: «Пускай с девчонками работает».

Я же видел, как он работает, когда [Григорян] тренировал «Химки» в свое время. Каждый день играли дыр-дыр на жопу. И тех, кто бил не со всей силы, он ставил туда же – к проигравшим. Такие тренировки.

Когда ему Илья Цымбаларь говорил: «Давайте, может, потренируемся?», тот ответил: «Ты мне не рассказывай». И Илья его как начал гонять по всей Турции: «Я тебе сейчас лицо набью». А тот закрылся где-то.

Или Гогниев – это же пародия. Он же тренеров российских позорит. На него посмотреть – дебил какой-то, – цитирует бывшего футболиста сборной России и «Манчестер Юнайтед» «Матч ТВ».

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53 комментария

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Вадим Дзугаев
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Irbis15
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Ответ kovfun-barrios
Алания и без Гогниева вполне себе "шумит с Зауром Тедеевым сейчас в ФНЛ, претендуя на выход в РПЛ, так что дело совсем не в тренере Химок.
Так эту команду собрал и сделал Гогниев, Тедееву надо было просто не испортить начатое. Будь у нас нормальный стадион, Алания уже давно была бы в РПЛ и Гогниев остался бы у руля.
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Пилипенко Дмитрий
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Слуцкий хотя бы попробовал себя заграницей, а остальные российские тренеры любят тепличные условия и большие зарплаты в великом РФПЛ
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kovfun-barrios
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Всё по делу сказал Канчельскис, как и про ЧМ-2018.
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Константин Кв
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Кстати, именно при Слуцком Муса, который бегал быстро, но мяч от него отлетал в непредсказуемом направлении, превратился в хорошего нападающего.
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Константин Кв
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Норм бухает.
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Saint_Jimmy
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Ответ Тренерские конспекты Бормана
Слуцкий с ходу занял с Рубином 4е место так-то... Выходил в 1/4 ЛЧ, несколько раз делал ЦСКА чемпионом. Тренировал сборную инвалидов. Тренирует в РПЛ с начала 2000х С Канчельскис как тренер кого тренировал? Носту и Нижний Новгород? )))
> Тренировал сборную инвалидов.
Сборную тренировал отвратительно, и со следующим тренером они играли в 1/4 ЧМ.
> Слуцкий с ходу занял с Рубином 4е место так-то
И Рубин с ним вылетел в пердив, где болтается не на первом месте
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kovfun-barrios
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Ответ TiNO
А Канчельскис сам как тренер что показал вообще? Я вот не могу вспомнить. Гогниев с командой из футболистов, на 90% состоящей из осетинских ребят показал зрелищный футбол с хорошим результатом. Еще и в кубке неслабо пошумел. А в цирке вроде Химок с таким руководством ничего не будет при любом тренере.
Алания и без Гогниева вполне себе "шумит с Зауром Тедеевым сейчас в ФНЛ, претендуя на выход в РПЛ, так что дело совсем не в тренере Химок.
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Никому_никабельный
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Ну по Гогниеву трудно не согласиться))
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Spartakus1984
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Ответ miiister
Можно поставить веб-камеру , где на троих сообразили Канчельскис , Романцев и Мостовой .
Романцев давно не пьет и глупо в одну колоду сувать супер тренера и двух дурачков.
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miiister
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Можно поставить веб-камеру , где на троих сообразили Канчельскис , Романцев и Мостовой .
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Maxb
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Начинают дозваниваться, скоро Царь на связь выйдет, все расставит по полочкам, кто есть кто.
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Stanislav Orlov
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Ну тут по фактам
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Spartakus1984
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Гогниев псих,Григорян клоун-это факт.Но чего все пристали к Слуцкому я не понимаю.Он довольно успешно тренировал Москву и ЦСКА,да не получилось в Рубине и что?другие тренеры России во всех клубах добивались успеха?
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bress10
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Видимо Канчельскис НГ на пару с Мостовым отмечал
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ИМПЕРАТОР СПОРТСА
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Журналистам на заметку: собрать вместе его, Мостового и Шалимова, поставить им ящик водки, включить диктофоны и оставить их на некоторое время. За раз будет сгенерировано новостей на полгода вперёд.
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Cevin Cigan
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Где этих клоунов находят,возле гастронома,или пивнушки???
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Pelerin
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Ответ Гегенпрессинг Рангника
Перестаньте ему звонить. Зачем позорить человека? Он же бухает неделю. После не отмоется, уже наговорил
Ну, про Григоряна он всё правильно сказал )
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Матвей Суицидин
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Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Три центр форварда - это было что-то гениальное
КоСмоДзю как сейчас помню. Но объективности ради было много травмированных, особенно Дзагоева не хватало и Денисова, да и Широков был уже не в форме как в отборе. В итоге весь центр поля был новый с юным Головиным.
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Denis Spiridenock
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Его интервью яркий пример что неделя выходных после нового года не лучшим способом действует на мозг некоторых людей
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Александра Чиркова
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Все люди,как люди,а я суперзвезда,ведь в самом Манчестер Юнайтед играл(с) Канчельскис

Спортс, сколько вам платят Гашек и этот чтобы вы их пиарили со скоростью бешенного принтера?
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Romuliq
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Закусывай
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Dmitry Orlov
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Ответ Пако
По большому счёту Андрей Канчельскис публично оскорбил человека. Задета честь и достоинство, а за это отвечать надо - в XIX веке за подобное требовали сатисфакции и вызывали на дуэль.
Ещё и человека с Кавказа
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Three Days Grace
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а Боуэн и Эдегор говорили обратное)
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Семён Жуйло
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Ответ Игорь Новиков
Там проблема в том, что интервью в двух частях вышло))
Так тут уж целый сезон в 10 сериях. И, я уверен, продолжение будет.
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