Андрей Канчельскис: «Гогниев позорит российских тренеров, дебил какой-то. Слуцкий очень слабый, мне все говорят»

Андрей Канчельскис негативно высказался об и .

– Почему вы критиковали Слуцкого?

– За результаты. Человек с приличным составом по меркам говорит: «У меня плохой состав». Причем начал так говорить, когда команда посыпалась. Мол, плохие футболисты. Я за это его критиковал.

Знаете, потом с кем ни общался, ни работал – все в один голос говорят, что Слуцкий очень слабый тренер.

– А были в разговорах те, кто говорил, что он сильный тренер?

– По крайней мере, из тех, с кем я общался, никто не сказал, что он сильный тренер.

– Тренер обязательно должен быть с игроцким прошлым? Вы часто говорили про теоретиков.

– Есть исключения: Сакки, Сарри из «Лацио». Не говорю, что все обязательно должны быть футболистами. Но в основном 99 процентов тренеров поиграли в футбол. А исключения были и будут.

Если про Слуцкого говорить, то в ЦСКА у него была команда. Березуцкие, Акинфеев, Дзагоев, Игнашевич, вся сборная. Их не нужно было особенно тренировать и что-то им говорить. Когда он попал в Англию и не было таких классных игроков – уже ничего не получилось. В Голландии, «Рубине» – тоже.

Для меня показатель тренерской работы – это сделать боеспособную команду без звезд. Не говорю, что нужно обязательно все выиграть, но создать команду, которая бьется, которая может выдать хорошую серию результатов. Такой крепкий орешек.

Но чего только о Слуцком говорить? Есть тренеры, которые мне непонятны.

– Кто?

– Григорян тут критиковал Дешама. Говорил, что Франция ужасна и так далее. Я ему ответил: «Пускай с девчонками работает».

Я же видел, как он работает, когда [Григорян] тренировал « » в свое время. Каждый день играли дыр-дыр на жопу. И тех, кто бил не со всей силы, он ставил туда же – к проигравшим. Такие тренировки.

Когда ему говорил: «Давайте, может, потренируемся?», тот ответил: «Ты мне не рассказывай». И Илья его как начал гонять по всей Турции: «Я тебе сейчас лицо набью». А тот закрылся где-то.

Или Гогниев – это же пародия. Он же тренеров российских позорит. На него посмотреть – дебил какой-то, – цитирует бывшего футболиста сборной России и «Манчестер Юнайтед» «Матч ТВ».