«Аль-Наср» хочет, чтобы Роналду дебютировал в ближайшей игре, несмотря на дисквалификацию. Клуб изучает возможность обойти ее (Daily Mail)

Теги Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду Эвертон премьер-лига Англия дисквалификации высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Таи Футбол

Криштиану Роналду может дебютировать за «Аль-Наср», не отбыв дисквалификацию.

Клуб хочет, чтобы нападающий впервые вышел на поле в матче против «Аль-Таи», который должен был пройти сегодня, 5 января.

Напомним, согласно регламенту ФИФА, Роналду должен отбыть двухматчевую дисквалификацию за разбитый телефон болельщика «Эвертона» в матче за «Манчестер Юнайтед». В случае нарушения запрета с последующими санкциями могут столкнуться как игрок, так и клуб.

«Аль-Наср» изучает возможность проигнорировать правила ФИФА. Потенциально такое действие грозит клубу большим штрафом, однако «Аль-Наср» может пойти на это.

Однако такой поступок может привести к санкциям в отношении самого Роналду. «Аль-Наср» изучает вопрос.

«Аль-Наср» должен был принять «Аль-Таи» сегодня в 18:00 по московскому времени, однако матч перенесли на 24 часа из-за ливней и проблем с электричеством на стадионе.

Роналду не может сразу играть за «Аль-Наср». У него бан за тот разбитый телефон мальчика с аутизмом

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69 комментариев

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А.Э.РАСИМ
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Все на матч!
Иншаллах, чемпионат позволяет Роналду обойти несколько человек, покушать великий дриблинг, выдать гениальный пас.

Ведь уровень ниже некуда.
Покажи Рон.

В первый раз за последние 10 лет.
Дай пас Мендешу, чтобы он тебе приз отдал.
Мы все ждем этого позора.
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ГОЛИБ Хошимов
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Ответ Spartakus1984
Арабы так верящие в Аллаха, все время пытаются кого то обмануть.
Аллах и есть бог. Верять в бога, что здесь удивительного?
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Гамарджоба Генацвале
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Ответ OneMind
Так провернули, что дисквалификация осталась в силе на 3 матча.
Это карма! Так что и Роналду пусть отбывает дискву.
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Direct free kick
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Надо превозмочь козни сионистов
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человек-муравей человек-физрук
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Ответ Романелло Кивогенс
Так брали его за безумные бабки ведь не ради выдающей игры, которой уже нет, а ради пиара. А кому будут интересны ближайшие пара матчей клуба из СА, если в составе не будет Роналду?
чем раньше Роналду появится на поле тем быстрее людей ждет разочарование
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Романелло Кивогенс
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Ответ Bartez1986
Ну против Аль-Тая он, конечно, нужен. Мощный соперник...
Так брали его за безумные бабки ведь не ради выдающей игры, которой уже нет, а ради пиара. А кому будут интересны ближайшие пара матчей клуба из СА, если в составе не будет Роналду?
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Рустам Атаев
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Ответ Spartakus1984
Арабы так верящие в Аллаха, все время пытаются кого то обмануть.
Религия причём??????
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Spartakus1984
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Подумаешь...,2 матча мог бы побыть в качестве тренера,за одно и команду бы изучил.
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Alexandr Donskoy
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Ответ Spartakus1984
Арабы так верящие в Аллаха, все время пытаются кого то обмануть.
Родной, ГЛУПОСТИ Не пиши!!!!!!!
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Рустам Атаев
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Мне лично аль наср на крыжовника
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OneMind
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Ответ Гамарджоба Генацвале
К "Барсе" пусть обратятся, они недавно провернули подобное с Левандовски.
Так провернули, что дисквалификация осталась в силе на 3 матча.
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человек-муравей человек-физрук
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все в Аравии ждут как Роналду будет показывать топ уровень и как они расстроятся увидев этот манекен стоящий в штрафной
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Spartakus1984
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Арабы так верящие в Аллаха, все время пытаются кого то обмануть.
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Контрольный выстрел
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Батл КР7 vs Гном нон-стоп ))) Люди, займитесь чем нибудь полезным в жизни ))
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Рустам Атаев
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Ответ Алекс
Думается мне, что в Аль-Насре он долго не задержится...Заскучает...
Хари .Б думаешь заберёт в Марокко?
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Алекс
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Думается мне, что в Аль-Насре он долго не задержится...Заскучает...
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Alexandr Donskoy
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Ответ Федя Букин
Пощадите мессифанов, они по веткам прыгают, везде своё фу высказывают 😹
Зачем??Гений Месси чемпион 🏆 мира 🌍 .и если кто сравнивает гения Месси с простым роналду это преступление!
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baalexxx
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Пусть добавят два официальных матча в календарь. Кубок конца предыдущего сезона и Кубок начала текущего сезона. И их Рональду может спокойно пропустить.
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Экспертное мнение
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Многие думали, что о Крише забудем после ухода в СА. Но спортс не позволит этому случится, дальше будут новости в стиле:
- Роналду дебютировал за Аль-Наср
- Роналду забил первый гол за Аль-Наср
- У Роналду 1 гол в 10 играх за Аль-Наср
и т.д.
всё только начинается
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Контрольный выстрел
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Ответ Федя Букин
Пощадите мессифанов, они по веткам прыгают, везде своё фу высказывают 😹
Терпи КришкаФан. Понимаю, тяжело. Бггг.
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Ivan Ivanych
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Это называется, нашли друг друга
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Федя Букин
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Пощадите мессифанов, они по веткам прыгают, везде своё фу высказывают 😹
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Pertinax Gandi
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У арабов бывают проблемы с электричеством?
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mezmay
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Проблемы с электричеством на стадионе - серьезная лига
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R3DMate
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Есть ощущение, что проблем с переписыванием голов на себя у величайшего не возникнет.
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