«Аль-Наср» хочет, чтобы Роналду дебютировал в ближайшей игре, несмотря на дисквалификацию. Клуб изучает возможность обойти ее (Daily Mail)
Криштиану Роналду может дебютировать за «Аль-Наср», не отбыв дисквалификацию.
Клуб хочет, чтобы нападающий впервые вышел на поле в матче против «Аль-Таи», который должен был пройти сегодня, 5 января.
Напомним, согласно регламенту ФИФА, Роналду должен отбыть двухматчевую дисквалификацию за разбитый телефон болельщика «Эвертона» в матче за «Манчестер Юнайтед». В случае нарушения запрета с последующими санкциями могут столкнуться как игрок, так и клуб.
«Аль-Наср» изучает возможность проигнорировать правила ФИФА. Потенциально такое действие грозит клубу большим штрафом, однако «Аль-Наср» может пойти на это.
Однако такой поступок может привести к санкциям в отношении самого Роналду. «Аль-Наср» изучает вопрос.
«Аль-Наср» должен был принять «Аль-Таи» сегодня в 18:00 по московскому времени, однако матч перенесли на 24 часа из-за ливней и проблем с электричеством на стадионе.
Роналду не может сразу играть за «Аль-Наср». У него бан за тот разбитый телефон мальчика с аутизмом
Иншаллах, чемпионат позволяет Роналду обойти несколько человек, покушать великий дриблинг, выдать гениальный пас.
Ведь уровень ниже некуда.
Покажи Рон.
В первый раз за последние 10 лет.
Дай пас Мендешу, чтобы он тебе приз отдал.
Мы все ждем этого позора.
- Роналду дебютировал за Аль-Наср
- Роналду забил первый гол за Аль-Наср
- У Роналду 1 гол в 10 играх за Аль-Наср
и т.д.
всё только начинается