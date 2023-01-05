«Аль-Наср» хочет, чтобы Роналду дебютировал в ближайшей игре, несмотря на дисквалификацию. Клуб изучает возможность обойти ее (Daily Mail)

может дебютировать за « », не отбыв дисквалификацию.

Клуб хочет, чтобы нападающий впервые вышел на поле в матче против « », который должен был пройти сегодня, 5 января.

Напомним, согласно регламенту ФИФА, Роналду должен отбыть двухматчевую дисквалификацию за разбитый телефон болельщика « » в матче за « ». В случае нарушения запрета с последующими санкциями могут столкнуться как игрок, так и клуб.

«Аль-Наср» изучает возможность проигнорировать правила ФИФА. Потенциально такое действие грозит клубу большим штрафом, однако «Аль-Наср» может пойти на это.

Однако такой поступок может привести к санкциям в отношении самого Роналду. «Аль-Наср» изучает вопрос.

«Аль-Наср» должен был принять «Аль-Таи» сегодня в 18:00 по московскому времени, однако матч перенесли на 24 часа из-за ливней и проблем с электричеством на стадионе.

Роналду не может сразу играть за «Аль-Наср». У него бан за тот разбитый телефон мальчика с аутизмом