Кузьменко сделал дубль за 2 минуты в матче с «Колорадо» и стал 1-й звездой. У него 17+17 в 37 играх
Андрей Кузьменко сделал дубль за 2 минуты в матче с «Колорадо» и стал 1-й звездой.
Голы форварда помогли «Ванкуверу» одержать победу над «Эвеланш» (4:2) в регулярном чемпионате НХЛ. Он отличился на 34-й и 36-й минутах с интервалом 1:59.
В активе россиянина, проводящего дебютный сезон в НХЛ стало 34 (17+17) очка в 37 играх.
Сегодня Кузьменко (17:02, 4:07 – в большинстве, «+1») нанес 4 броска в створ, допустил 2 потери и получил малый штраф.
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