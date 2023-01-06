Кузьменко сделал дубль за 2 минуты в матче с «Колорадо» и стал 1-й звездой. У него 17+17 в 37 играх

Теги Ванкувер Колорадо НХЛ Андрей Кузьменко Хоккей

Андрей Кузьменко сделал дубль за 2 минуты в матче с «Колорадо» и стал 1-й звездой.

Голы форварда помогли «Ванкуверу» одержать победу над «Эвеланш» (4:2) в регулярном чемпионате НХЛ. Он отличился на 34-й и 36-й минутах с интервалом 1:59.

В активе россиянина, проводящего дебютный сезон в НХЛ стало 34 (17+17) очка в 37 играх. 

Сегодня Кузьменко (17:02, 4:07 – в большинстве, «+1») нанес 4 броска в створ, допустил 2 потери и получил малый штраф. 

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8 комментариев

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Камиль Мухаметшин
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Ответ zamo
Вот только согласится ли он сам на мостик... Для "Кувера" это, наверное, был бы оптимальный вариант сейчас.
Во во.
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zamo
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Ответ Камиль Мухаметшин
Если Кузьменко будет такой прогресс показывать то мост точно на пару лет понадобится а там видно будет.
Вот только согласится ли он сам на мостик... Для "Кувера" это, наверное, был бы оптимальный вариант сейчас.
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Jarome
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Кто бы мог подумать, что два даже невыбранных на драфте сибирских парня будут зажигать в ТОР-6 в Ванкувере)
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chubrja
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Крутая химия у них с Петей получилась.
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Камиль Мухаметшин
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Если Кузьменко будет такой прогресс показывать то мост точно на пару лет понадобится а там видно будет.
+7
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Рамиль Кизимов
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Добавил миллион к будущему контракту?)
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Кино Музыка
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Силен на пятачке даже по канадским меркам. Неожиданное качество для наших.
+12
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Rulya
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Хорош. Уже сам партнеров прокачивает)
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