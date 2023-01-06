Кузьменко сделал дубль за 2 минуты в матче с «Колорадо» и стал 1-й звездой. У него 17+17 в 37 играх

сделал дубль за 2 минуты в матче с « » и стал 1-й звездой.

Голы форварда помогли « » одержать победу над «Эвеланш» (4:2) в регулярном чемпионате НХЛ. Он отличился на 34-й и 36-й минутах с интервалом 1:59.

В активе россиянина, проводящего дебютный сезон в стало 34 (17+17) очка в 37 играх.

Сегодня Кузьменко (17:02, 4:07 – в большинстве, «+1») нанес 4 броска в створ, допустил 2 потери и получил малый штраф.