Кузнецов сделал 2 передачи, набрав очки в 7-м матче подряд. У него 6+30 в 40 играх

Теги Вашингтон НХЛ Евгений Кузнецов Хоккей

Форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов сделал две голевые передачи в матче чемпионата НХЛ с «Коламбусом» (6:2).

Россиянин продлил результативную серию (2+9) до 7 игр.

Всего в 40 матчах сезона он набрал 36 (6+30) очков.

Сегодня за 18:55 – лучший показатель среди форвардов «Кэпиталс» (1:35 – в большинстве) – у Кузнецова ни одного броска в створ ворот, 47% выигранных вбрасываний, 2 минуты штрафа, полезность – «минус 1».

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1 комментарий

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Выходит на свой нормальный график. С первым пасом хорошо вернулся и разыграл.
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