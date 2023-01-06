Кузнецов сделал 2 передачи, набрав очки в 7-м матче подряд. У него 6+30 в 40 играх

Форвард « » сделал две голевые передачи в матче чемпионата с «Коламбусом» (6:2).

Россиянин продлил результативную серию (2+9) до 7 игр.

Всего в 40 матчах сезона он набрал 36 (6+30) очков.

Сегодня за 18:55 – лучший показатель среди форвардов «Кэпиталс» (1:35 – в большинстве) – у Кузнецова ни одного броска в створ ворот, 47% выигранных вбрасываний, 2 минуты штрафа, полезность – «минус 1».