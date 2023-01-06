Чехия впервые с 2005 года выиграла медали на МЧМ. Суханек, Иржичек и Кулих – в символической сборной турнира

Чехия впервые с 2005 года выиграла медали на МЧМ, 3 игрока вошли в символическую сборную.

Молодежная сборная Чехии уступила Канаде (2:3 ОТ) в финале МЧМ-2023. В решающем матче чехи уступали со счетом 0:2, но сумели перевести игру в овертайм, забросив в третьем периоде 2 шайбы с интервалом 54 секунды.

Команда впервые с 2005 года выиграла медали на турнире. Финал стал для чехов первым с 2001 года.

Сразу три игрока – вратарь (93,4% сэйвов в 7 матчах, коэффициент надежности 1,52), защитник и форвард Иржи Кулих (7+2 в 7 играх турнира) – были включены в символическую сборную турнира по итогам голосования журналистов.

Иржичек, кроме того, был признан лучшим защитником турнира по решению оргкомитета. Он набрал 7 (3+4) баллов в 7 играх турнира при общей полезности «+10».

Отметим, что Кулих выступает в системе «Баффало» (16 очков в 24 играх текущего сезона АХЛ), Иржичек – «Коламбуса» (2 игры в НХЛ, 20 очков в 19 играх текущего сезона АХЛ).