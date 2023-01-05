Куртуа – вратарь года по версии IFFHS, Мартинес – 2-й, Буну – 3-й

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Тибо Куртуа назван лучшим голкипером 2022 года.

Футболист сборной Бельгии и «Реала» набрал 125 очков и второй раз в карьере стал вратарем года по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS).

1. Тибо КуртуаРеал», Бельгия) – 125 очков

2. Эмилиано МартинесАстон Вилла», Аргентина) – 110

3. Яссин БунуСевилья», Марокко) – 55

4. Доминик Ливакович («Динамо» Загреб, Хорватия) – 30

5. Уго ЛьорисТоттенхэм», Франция) – 25

6. Войчех ШченсныЮвентус», Польша) – 15

7-8. Ян Облак («Атлетико», Словения), Алиссон («Ливерпуль», Бразилия) – 10

9-10. Джордан Пикфорд («Эвертон», Англия), Майк Меньян («Милан», Франция) – 5

Лучшие вратари АПЛ прямо сейчас: Алиссон божественно тащит, Мартинес смелее всех выходит на навесы

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39 комментариев

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Ruscello
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Ответ TheReal_TMAC
То есть, мужик с перчаткой у паха, пропустивший на ЧМ почти всё, что в него летело, кроме серий пенальти и сейва в финале, почти догнал по очкам Куртуа, который весь год тащит Реал и сборную? Затаскивал Реал, когда тот был андердогом почти во всех матчах плей-офф, спас от тотального позора Бельгию на ЧМ. Какой-то шок, ребята.
Это не шок. Это психоз. У современных экспертов IFFHS чемпионат мира остается, по прежнему, главным соревнованием года и через 4 года, когда там будет уже 48 команд ничего не измениться. Показательно, что в топ-10, голкиперы настолько разного класса.
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RMCF(han)
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Ответ Edwin_Hubble
Потащил в сериях с Нидерландами, Францией, спас на последних секундах в матчах с Австралией и Францией, можно сказать, что этот вратарь принёс титул сборной. Я понимаю, у хэйтерков будет долго бомбить, я понимаю.
Льорис тогда должен быть 3 как минимум с всего лишь одной игрой хуже чем Мартинес
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U. M. A. Muhammad
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Ответ RMCF(han)
Опять же это итог не за год, а за ЧМ. Мартинес каким боком 110 балов по итогу года набрал?
За награду у паха
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Edwin_Hubble
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Ответ M93
И что ты понимаешь? Давать столько баллов вратарю за серии пенальти только то? Это было 3 матча. А вот если брать именно вратарские показатели, то по тем же сэйвам за игру он один из худших. По данным Sofascore у Мартинеса в среднем 1 сэйв за игру - это второе место с конца. Собственно Буну не сильно лучше. Вот что делает с людьми один короткий турнир, когда эмоции перекрывают разум.
Я тебе ещё раз говорю, 🤡 , он принёс титул сборной, главный титул в футболе. Захлебнись в своей желчи, 🤡
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Syndycate
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А где Месси?
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Direct free kick
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Мартинес даже не лучший вратарь Астон Виллы, что скоро всем докажет великий Эмери
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M93
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Ответ Edwin_Hubble
Потащил в сериях с Нидерландами, Францией, спас на последних секундах в матчах с Австралией и Францией, можно сказать, что этот вратарь принёс титул сборной. Я понимаю, у хэйтерков будет долго бомбить, я понимаю.
И что ты понимаешь? Давать столько баллов вратарю за серии пенальти только то? Это было 3 матча. А вот если брать именно вратарские показатели, то по тем же сэйвам за игру он один из худших. По данным Sofascore у Мартинеса в среднем 1 сэйв за игру - это второе место с конца. Собственно Буну не сильно лучше. Вот что делает с людьми один короткий турнир, когда эмоции перекрывают разум.
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TheReal_TMAC
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То есть, мужик с перчаткой у паха, пропустивший на ЧМ почти всё, что в него летело, кроме серий пенальти и сейва в финале, почти догнал по очкам Куртуа, который весь год тащит Реал и сборную? Затаскивал Реал, когда тот был андердогом почти во всех матчах плей-офф, спас от тотального позора Бельгию на ЧМ. Какой-то шок, ребята.
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VERBLYUD
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Ответ tankist231
А часто бывает, профукать весь сезон в чемпионате своём, но потом сверкануть на ЧМ или че и всё, ты лучший, вон у холанда какая стата, но на ЧМ не играл и всё, не лучший, хотя он и мбаппе сейчас лучшие, но выбрали месси из-за чемпионства.... Португалия бы выиграла, выбрали бы роналду))
В 2002 Роналдо весь год чилил, но из-за ЧМ главные индивидуальные награды взял он
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Michael Yashkin-Daszkiewicz
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Заслужил
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Артём Назмутдинов
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Ответ Garikus89
Какой же это сюр. Вратарь Английского середняка с 25 пропущенными за 16 матчей, который на ЧМ по статистике оказался лучше только вратарей Ирана и саудовцев, становится вторым в списке)
Ну да, а про другое мы помолчим, а именно про ЧМ, важные сейвы на всех стадиях (кроме, наверно, полуфинала), важнейшие серии пенальти. Да и сам по себе лучший вратарь турнира
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Ararat_Melkon
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Парни
ВойЦех (Войчех было)
МароККО (Марокоо)
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RMCF(han)
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Ответ 3xclus1ve
Каким боком тогда только за один ЛЧ будем судит? ЧМ по футболу самая престижная турнир в мире.
Это бюро статистики за весь год, не тайное голосование журналистов. Не за 7 матчей престижного турнира. Господство Куртуа никто не оспаривает, как и Месси в предыдущем рейтинге. Удивляет идиотская система начисления очков, как и 110 баллов ноунема Мартинеса
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Артём Назмутдинов
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Ответ БЕКБЕРГАН
А что делать в этом списке Аргентинский рука ж о п. За то что показал в ЧМ куда ставить награду голкипера.
Как минимум за то, что получил главную награду и был лучшим игроком команды после Месси
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Гегенпрессинг Рангника
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Ответ tankist231
А часто бывает, профукать весь сезон в чемпионате своём, но потом сверкануть на ЧМ или че и всё, ты лучший, вон у холанда какая стата, но на ЧМ не играл и всё, не лучший, хотя он и мбаппе сейчас лучшие, но выбрали месси из-за чемпионства.... Португалия бы выиграла, выбрали бы роналду))
Да чувак так и бывает. Бывает проваливаешь сезон, в ЛЧ потащишь два матча и будешь героем. Потому что ЧМ это самый значимый турнир, затем ЛЧ и если тащишь там ты уже в числе лучших
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Marcus-light
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Ответ 3xclus1ve
Каким боком тогда только за один ЛЧ будем судит? ЧМ по футболу самая престижная турнир в мире.
Есть разница в 8 матчах (из которых минимум в 2 Мартинес ничего не сделал) и 45-50. Вам не кажется?
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Гегенпрессинг Рангника
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Ответ Рамиль Валиев
Господи, ну какой Мартинес. Ладно хоть не все люди долбятся в уши.
Подписан Криштиану Роналду

Ну каааакой мартинес, пожалуйста только не аргентинцы
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Garikus89
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Какой же это сюр. Вратарь Английского середняка с 25 пропущенными за 16 матчей, который на ЧМ по статистике оказался лучше только вратарей Ирана и саудовцев, становится вторым в списке)
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Барсик Афиногенов
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Ответ RMCF(han)
Опять же это итог не за год, а за ЧМ. Мартинес каким боком 110 балов по итогу года набрал?
Никогда не понимал, почему турнир в 3-6 матчей так сильно влияет на рейтинги за весь сезон.

Игрокам нужно провести 40+ игр за сезон на высоком уровне, чтобы претендовать на индивидуальные награды, а здесь достаточно пару матчей...
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tankist231
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Ответ Ghfgbvc Ccb xub
Мартинез и Буну 2 и 3 🤡🤡🤡 . они показали норм игру только на ЧМ
А часто бывает, профукать весь сезон в чемпионате своём, но потом сверкануть на ЧМ или че и всё, ты лучший, вон у холанда какая стата, но на ЧМ не играл и всё, не лучший, хотя он и мбаппе сейчас лучшие, но выбрали месси из-за чемпионства.... Португалия бы выиграла, выбрали бы роналду))
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Edwin_Hubble
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Ответ RMCF(han)
Опять же это итог не за год, а за ЧМ. Мартинес каким боком 110 балов по итогу года набрал?
Потащил в сериях с Нидерландами, Францией, спас на последних секундах в матчах с Австралией и Францией, можно сказать, что этот вратарь принёс титул сборной. Я понимаю, у хэйтерков будет долго бомбить, я понимаю.
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bam bam
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Ответ Bolvan
Финал Лч чего стоит ,Куртуа красавчик, заслужил 🥳
Ну если по финалами судить , то и мартинез выдал не слабее и финал и полуфинал и 1/4
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Денис Александрович
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Ответ БЕКБЕРГАН
А что делать в этом списке Аргентинский рука ж о п. За то что показал в ЧМ куда ставить награду голкипера.
Полностью согласен! За такое поведение нужно максимум перчатку пристроить ему в тыл и домой отправить!
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Артур Марутян
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Если смотреть объективно, 7-8место Алиссона сюр какой то. Единственный кто смотрелся в этом году лучше это Куртуа
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Гегенпрессинг Рангника
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Ответ RMCF(han)
Опять же это итог не за год, а за ЧМ. Мартинес каким боком 110 балов по итогу года набрал?
Потому что запоминают последнее и ЧМ это самый главный турнир. Голосовали недавно и ЧМ был недавно вот и ответ. Буну тоже в тройке
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