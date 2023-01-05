Куртуа – вратарь года по версии IFFHS, Мартинес – 2-й, Буну – 3-й
Тибо Куртуа назван лучшим голкипером 2022 года.
Футболист сборной Бельгии и «Реала» набрал 125 очков и второй раз в карьере стал вратарем года по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS).
1. Тибо Куртуа («Реал», Бельгия) – 125 очков
2. Эмилиано Мартинес («Астон Вилла», Аргентина) – 110
3. Яссин Буну («Севилья», Марокко) – 55
4. Доминик Ливакович («Динамо» Загреб, Хорватия) – 30
5. Уго Льорис («Тоттенхэм», Франция) – 25
6. Войчех Шченсны («Ювентус», Польша) – 15
7-8. Ян Облак («Атлетико», Словения), Алиссон («Ливерпуль», Бразилия) – 10
9-10. Джордан Пикфорд («Эвертон», Англия), Майк Меньян («Милан», Франция) – 5
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