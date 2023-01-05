Куртуа – вратарь года по версии IFFHS, Мартинес – 2-й, Буну – 3-й

Тибо Куртуа назван лучшим голкипером 2022 года.

Футболист сборной и « » набрал 125 очков и второй раз в карьере стал вратарем года по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS).

1. (« », Бельгия) – 125 очков

2. (« », ) – 110

3. (« », Марокко) – 55

4. Доминик Ливакович («Динамо» , ) – 30

5. (« », Франция) – 25

6. (« », ) – 15

7-8. («Атлетико», ), Алиссон («Ливерпуль», ) – 10

9-10. («Эвертон», Англия), Майк Меньян («Милан», Франция) – 5

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