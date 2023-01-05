Мать мальчика с аутизмом, которому Роналду разбил телефон: «Люди начинают понимать, что он за человек. Он так и не извинился должным образом»

Теги Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу Эвертон премьер-лига Англия происшествия болельщики Сборная Саудовской Аравии по футболу Аль-Наср Эр-Рияд Футбол

Мать мальчика, чей телефон разбил Криштиану Роналду, возмущена отсутствием извинений.

«Любое упоминание его имени заставляет мою кровь закипать. Он так и не принес мне и моему сыну Джейкобу, страдающему аутизмом, должных извинений. Когда он позвонил мне в апреле после того, как это случилось, он просто жаловался.

Думаю, ему следовало завершить карьеру и дать нам всем передышку. От него отказались «Манчестер Юнайтед» и сборная Португалии, и  люди, очевидно, начинают понимать, что он за человек.

Он причинил мне и Джейкобу много стресса, и меня травили из-за этого. Все это время мы чувствовали себя преступниками, а не жертвами. Дело никогда не было в деньгах, все, чего я хотела – это чтобы он извинился как положено.

Я никогда не получала никакой помощи ни от «Манчестер Юнайтед», ни от «Эвертона». По крайней мере, «Эвертон» мог бы устроить Джейкобу встречу с игроками, но мы ничего не слышали. Джейкоб говорит, что хотел бы получить абонемент на сезон в «Эвертон», но я сказала ему, что у него будут проблемы, если я буду ходить с ним, а если он будет ходить один, у него будет меньше шансов поправиться.

Я очень разочарована тем, что Роналду зарабатывает так много денег и выпендривается, когда страна переживает кризис и люди не могут позволить себе даже еду. Мне бы хотелось, чтобы он просто ушел», – сказала Сара Келли.

Роналду не дебютирует за «Аль-Наср» в ближайшее время. Форвард не отбыл 2-матчевую дисквалификацию за разбитый телефон мальчика с аутизмом

Материалы по теме

62 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Б81
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Манипулирует на болезни своего сына(о сыне думает во вторую очередь ,первое-бабки)...мерзко
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
уличный иуда
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Да она уже за####
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Любезный Коссутий
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
она на Спортсе под Ригоберкой зарегистрирована.
все сходится
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Eric_Cartman
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Мать по методичкам Малахова работает. Доет тему до последней капли
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Konstantin Meerov
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
кусок овна
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
на войне как на войне
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Меськина родня никак не угоминится
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
GuruFutbola
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Кринж как человек, это не человек
Избить этого ребенка и сломать телефон было началом краха его бесславной карьеры, с чем я и поздравляю всех адекватных болельщиков футбола!
В этот раз справедливость восторжествовала, европейский футбол очистился от паразита
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ussaev M
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ищите уже других жертв
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Злобный Конь
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Маманя эта оторвалась от застолья?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Мага Магага
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ alexis2020
Ригобер собирает плюсики, а эта женщина деньги и славу
Нет, скорей ригобер гнёт свою линию даже ценой минусов, он просто ненавидит CR7. Что этому предшествовало - загадка. Мониторить каждую новость о нем и оскорблять это уже звоночек для постановки диагноза определённыс мед.специалистом
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пилипенко Дмитрий
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ржу конечно дико, тётенька немного на голову не совсем здорова
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Eden Hazard
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Да сколько можно это вспоминать? На деньги от кучи интервью пусть купит абонемент. Но зачем, надо продолжать и продолжать. Явно рассчитывала на миллион сперва. Но все таки, Британия не Америка, это там можно 3 миллиона за слишком горячий кофе отсудить, а за ущерб, повлекший за собой тяжелейшие последствия для особенного ребёнка, его мамы, папы, отчима, сестры отчима и почтальона Джимми, так вообще лямов 100. Но..
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Denis Akhmarov
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Надо ей как минимум книгу уже написать, или пусть нетфликс сериал драматический снимет
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
фанат Ска хабаровска
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ vwzx8mx5vh
Она пишет что нет и ее можно понять. Роналдо нацепил корону и решил что ему можно все, жизнь очевидно ставит его на место. Повел он себя как мудак
И ещё руководство Эвертона повели себя как мудаки! Как эти бесчувственные нелюди могли не подарить абонемент на сезон?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
alexis2020
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Мага Магага
Она была бы достойной женой для ригоберки, у них есть общее: подкорковая ненависть к CR7.
Ригобер собирает плюсики, а эта женщина деньги и славу
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
d.xoxlov
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Да всем пофигу, какой он человек. С ним никто семью строить не собирается, достаточно смотреть на то, как он мяч по полю гоняет. Да и это уже всё реже.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Растиньяк
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Это из разряда-он должен на коленях просить прощения и платить репарации??
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
vwzx8mx5vh
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Генадий Филимонов
Мать с аутизмом
С головой все нормально?
0
-5
-5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Мага Магага
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ AlexZhano__
Всё хуже - она его мать...
🤣🤣🤣
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Kasilas__1
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ну так сдохни уже, потому что Роналду самый упоминаемый спортсмен в СМИ.
Ладно ещё сын (там Роналду извинился, хотя и не за что было), но ты то причём?
Тебе стоит сдохнуть, а Роналду продолжает свою великолепную карьеру.
Родители от тебя отказались, дура. МЮ умолял Роналду остаться, а для сборной Португалии он лучший игрок в истории. Никто от Роналду в здравом все не отказывается.
Да, люди начинают понимать, что Роналду лучший футболист в истории.
Ни МЮ, ни Эвертон тебе ничего не должны. Ты ничего не заслужила, как и твой сын. Игрокам Эвертона больше делать нечего как с аутистом встречаться.
Малец видимо мамкины гены получил "Джейкоб говорит, что хотел бы получить абонемент на сезон в Эвертон". Нихера! А чего ещё он хотел бы? Хочешь? Покупай!
Роналду зарабатывает так много, потому что заслужил это своей игрой и популярностью.
А Криштиану хотелось бы чтобы #####тая мамаша заткнулась. Но не всем людям счастье.
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
vwzx8mx5vh
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Гамарджоба Генацвале
Все таки дело в деньгах. А теперь после контракта в 200 лямов у тётки снова стресс. Ведь за такой проступок он должен был переписать на неё все заработанное, наверное, по её мнению.
Комментарий скрыт
0
-10
-10
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
GuruFutbola
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Все верно, все нутро кринжа вскрылось за последний год
Все тайное становится явным, кринж заслужил такое отношение на 100%
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Syndycate
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Dmitry Koway
Мать ригоберки всё не успокоится
Ахахаха, у нее еще внебрачный сын есть гуруфутбола😂
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
AlexZhano__
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Мага Магага
Она была бы достойной женой для ригоберки, у них есть общее: подкорковая ненависть к CR7.
Всё хуже - она его мать...
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
мама ригобера дай
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Dmitry Koway
Мать ригоберки всё не успокоится
Я ее не навещал неделю! Она голодная просто..
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий