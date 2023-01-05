Мать мальчика с аутизмом, которому Роналду разбил телефон: «Люди начинают понимать, что он за человек. Он так и не извинился должным образом»
Мать мальчика, чей телефон разбил Криштиану Роналду, возмущена отсутствием извинений.
«Любое упоминание его имени заставляет мою кровь закипать. Он так и не принес мне и моему сыну Джейкобу, страдающему аутизмом, должных извинений. Когда он позвонил мне в апреле после того, как это случилось, он просто жаловался.
Думаю, ему следовало завершить карьеру и дать нам всем передышку. От него отказались «Манчестер Юнайтед» и сборная Португалии, и люди, очевидно, начинают понимать, что он за человек.
Он причинил мне и Джейкобу много стресса, и меня травили из-за этого. Все это время мы чувствовали себя преступниками, а не жертвами. Дело никогда не было в деньгах, все, чего я хотела – это чтобы он извинился как положено.
Я никогда не получала никакой помощи ни от «Манчестер Юнайтед», ни от «Эвертона». По крайней мере, «Эвертон» мог бы устроить Джейкобу встречу с игроками, но мы ничего не слышали. Джейкоб говорит, что хотел бы получить абонемент на сезон в «Эвертон», но я сказала ему, что у него будут проблемы, если я буду ходить с ним, а если он будет ходить один, у него будет меньше шансов поправиться.
Я очень разочарована тем, что Роналду зарабатывает так много денег и выпендривается, когда страна переживает кризис и люди не могут позволить себе даже еду. Мне бы хотелось, чтобы он просто ушел», – сказала Сара Келли.
Роналду не дебютирует за «Аль-Наср» в ближайшее время. Форвард не отбыл 2-матчевую дисквалификацию за разбитый телефон мальчика с аутизмом
все сходится
Избить этого ребенка и сломать телефон было началом краха его бесславной карьеры, с чем я и поздравляю всех адекватных болельщиков футбола!
В этот раз справедливость восторжествовала, европейский футбол очистился от паразита
Ладно ещё сын (там Роналду извинился, хотя и не за что было), но ты то причём?
Тебе стоит сдохнуть, а Роналду продолжает свою великолепную карьеру.
Родители от тебя отказались, дура. МЮ умолял Роналду остаться, а для сборной Португалии он лучший игрок в истории. Никто от Роналду в здравом все не отказывается.
Да, люди начинают понимать, что Роналду лучший футболист в истории.
Ни МЮ, ни Эвертон тебе ничего не должны. Ты ничего не заслужила, как и твой сын. Игрокам Эвертона больше делать нечего как с аутистом встречаться.
Малец видимо мамкины гены получил "Джейкоб говорит, что хотел бы получить абонемент на сезон в Эвертон". Нихера! А чего ещё он хотел бы? Хочешь? Покупай!
Роналду зарабатывает так много, потому что заслужил это своей игрой и популярностью.
А Криштиану хотелось бы чтобы #####тая мамаша заткнулась. Но не всем людям счастье.
Все тайное становится явным, кринж заслужил такое отношение на 100%