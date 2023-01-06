Канада выиграла МЧМ в 3-й раз за последние 4 года. У команды рекордные 20 титулов

Теги молодежная сборная Канады молодежная сборная Чехии молодежный чемпионат мира Хоккей

Сборная Канады победила Чехию (3:2 ОТ) в финале молодежного чемпионата мира.

Канадцы выиграли турнир в третий раз за последние 4 года.

Всего у Канады 20 титулов – это лучший показатель в истории МЧМ.

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16 комментариев

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DD102DD
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Молодцы!
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barsuk611
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Ответ Рори Меркурия
Условно 4, в этом 5 Ну и?
Объясните, что в написанном мною вы не поняли

Финал и матч за третье место:
2018 Год - оба матча в основное с разницей в шайбу
2022 Год - оба матча в ОТ

Полуфиналы
2018 и 2022 по одному ОТ

Четрерть финалы
2018 - 1 победа в основное с разницей в шайбу
2022 - 1 ОТ, 1 победа в основное с разницей в шайбу
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Don_Krebs
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Канадцы играли лучше в финале. Не прям на голову, но в целом у них более классная команда с более мастеровитыми игроками, моментов создали больше, вели игру. Чехи сопротивлялись очень достойно, за что им респект.
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SlavaF.
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Ответ Гектор Печорин
Бедард в финале потерялся, это не на австрийцах и немцах стату набивать
И не на чехах, шведах и словаках!
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Б81
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Чехи так глупо привезли в овертайме...
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ugmyanswer
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Рори Меркурия
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Ответ barsuk611
в 18 году столько решающих матчей решалось в ОТ, в одну шайбу?
Условно 4, в этом 5
Ну и?
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OldRedWhite
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Ответ Gord Lane
Эх. По ходу турнира начал откровенно топить за Чехов , ну почему они сегодня играли только третий период. Канадцев с победой.
Вернее даже после забитого гола …
А в овертайме снова мандраж какой-то, в третьем надо было решать до конца - почти получилось !
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Гектор Печорин
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Бедард в финале потерялся, это не на австрийцах и немцах стату набивать
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HCBV
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Один из лучших турниров за последние годы, Россия ещё добавила бы огня скорее всего, но....
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barsuk611
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Ответ Рори Меркурия
18 год - вылет финов и наших в 1/4 А этот год обычный, вместо Чехов были бы наши. И клкссические пары 1/2 Канада США, Россия Швеция
в 18 году столько решающих матчей решалось в ОТ, в одну шайбу?
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29f4dmp7qw
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Смотрел почти все игры МЧМ, по моему мнению, наши бы до финала вряд ли бы дотянули, если бы поехали….
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Gord Lane
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Эх. По ходу турнира начал откровенно топить за Чехов , ну почему они сегодня играли только третий период.
Канадцев с победой.
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Рори Меркурия
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Ответ barsuk611
за последние годы не помню такого непредсказуемого чемпионата. И рано вылетевшие финны и словаки проиграли на тоненького, ни один результат бы не удивил, но канадцы вытащили на классе и поддержке трибун. Молодцы!
18 год - вылет финов и наших в 1/4
А этот год обычный, вместо Чехов были бы наши.
И клкссические пары 1/2 Канада США, Россия Швеция
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barsuk611
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за последние годы не помню такого непредсказуемого чемпионата. И рано вылетевшие финны и словаки проиграли на тоненького, ни один результат бы не удивил, но канадцы вытащили на классе и поддержке трибун. Молодцы!
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ni
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