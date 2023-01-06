Канада выиграла МЧМ в 3-й раз за последние 4 года. У команды рекордные 20 титулов
Сборная Канады победила Чехию (3:2 ОТ) в финале молодежного чемпионата мира.
Канадцы выиграли турнир в третий раз за последние 4 года.
Всего у Канады 20 титулов – это лучший показатель в истории МЧМ.
Финал и матч за третье место:
2018 Год - оба матча в основное с разницей в шайбу
2022 Год - оба матча в ОТ
Полуфиналы
2018 и 2022 по одному ОТ
Четрерть финалы
2018 - 1 победа в основное с разницей в шайбу
2022 - 1 ОТ, 1 победа в основное с разницей в шайбу
Ну и?
А в овертайме снова мандраж какой-то, в третьем надо было решать до конца - почти получилось !
Канадцев с победой.
А этот год обычный, вместо Чехов были бы наши.
И клкссические пары 1/2 Канада США, Россия Швеция