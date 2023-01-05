«Шахтер» не продаст Мудрика «Арсеналу» за 70 млн евро из-за участия «Челси» в переговорах. «Горняки» хотят 100 млн

Переговоры о переходе в «Арсенал» из «Шахтера» идут тяжело.

Ожидается, что украинский клуб отклонит улучшенное предложение «Арсенала» по 22-летнему футболисту. «Шахтер» хочет использовать интерес к игроку со стороны « » для увеличения цены на него.

В ближайшие сутки «Шахтер» и «Челси» проведут переговоры по Мудрику. Генеральный директор «горняков» Сергей Палкин, а также директор « » Дарио Срна прибыли в Лондон.

Несколько дней назад «Арсенал» улучшил предложение по Михаилу – с 45 до 62 млн фунтов (с 50 до 70 млн евро). «Челси» пока не делал предложения о трансфере Мудрика, однако из-за интереса «синих» цена на игрока может возрасти. Отмечается, что игрок хочет перейти в команду Микеля Артеты.

«Шахтер» хочет получить за вингера около 88 млн фунтов (99,41 млн евро). Участие «Челси» в переговорах может приблизить цену к этой отметке.

Украинские источники сообщили Daily Mail, что в данный момент Палкин ведет переговоры и с « », и с «Челси». Из-за этого «Шахтер», скорее всего, отклонит улучшенное предложение «Арсенала», так как оно все еще далеко от 88 млн фунтов, которые хочет получить клуб.

В текущем сезоне УПЛ вингер провел 12 матчей, в которых забил 7 голов и сделал 7 ассистов. Также он забил 3 гола и сделал 2 ассиста в 6 играх Лиги чемпионов. Статистику футболиста можно найти здесь.

«Уровень Мудрика не ниже, чем у Грилиша». «Шахтер» просит у «Арсенала» 100 млн – откуда такие цены?