«Шахтер» не продаст Мудрика «Арсеналу» за 70 млн евро из-за участия «Челси» в переговорах. «Горняки» хотят 100 млн

Теги Челси Чемпионат Украины по футболу Шахтер Дарио Срна премьер-лига Англия Арсенал возможные трансферы Сергей Палкин Михаил Мудрик деньги Футбол

Переговоры о переходе Михаила Мудрика в «Арсенал» из «Шахтера» идут тяжело.

Ожидается, что украинский клуб отклонит улучшенное предложение «Арсенала» по 22-летнему футболисту. «Шахтер» хочет использовать интерес к игроку со стороны «Челси» для увеличения цены на него.

В ближайшие сутки «Шахтер» и «Челси» проведут переговоры по Мудрику. Генеральный директор «горняков» Сергей Палкин, а также директор «Шахтера» Дарио Срна прибыли в Лондон.

Несколько дней назад «Арсенал» улучшил предложение по Михаилу – с 45 до 62 млн фунтов (с 50 до 70 млн евро). «Челси» пока не делал предложения о трансфере Мудрика, однако из-за интереса «синих» цена на игрока может возрасти. Отмечается, что игрок хочет перейти в команду Микеля Артеты.

«Шахтер» хочет получить за вингера около 88 млн фунтов (99,41 млн евро). Участие «Челси» в переговорах может приблизить цену к этой отметке.

Украинские источники сообщили Daily Mail, что в данный момент Палкин ведет переговоры и с «Арсеналом», и с «Челси». Из-за этого «Шахтер», скорее всего, отклонит улучшенное предложение «Арсенала», так как оно все еще далеко от 88 млн фунтов, которые хочет получить клуб. 

В текущем сезоне УПЛ вингер провел 12 матчей, в которых забил 7 голов и сделал 7 ассистов. Также он забил 3 гола и сделал 2 ассиста в 6 играх Лиги чемпионов. Статистику футболиста можно найти здесь.

«Уровень Мудрика не ниже, чем у Грилиша». «Шахтер» просит у «Арсенала» 100 млн – откуда такие цены?

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44 комментария

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Евгений Громов 22
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Хочу быть владычицей морскою...
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BuTaJIbKa
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Отмечается, что игрок хочет перейти в команду Микеля Артеты.
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но бабки хозяевам важне..
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Aleksander Naumow
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А я хочу подписать в карьере в фм Холанда, Черепашку и Винисиуса, а на деле выходят Смирнов, Орёл и ДНОриньо.
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Spartakus1984
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7 голов в чемпионате Украины(по уровню как Чемпионшип) и 100 млн. долларов.Бредят?)))Ладно эти суммы можно как то сопоставить с 25 млн. отданными Миланом за Шевченко,но Шевченко разрывал топ клубы в ЛЧ показав свой уровень а Мудрик это кто вообще?))))
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Ramin Mamedov
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Ответ error505
Распиаренный парень, практически ничего не показал, а ажиотажа куча
Он по сути в ЛЧ и тащил Шахтер
Очень толковый, быстрый, техничный игрок и с ударом...
Понимаю, у него гражданство не нравится , но что поделать...
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Ivan Ivanych
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Выйдет у него карьера в апл как у реброва
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Джейме Ланнистер
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Зачем так рушить карьеру игрока? Сейчас деньгами агент и клуб его голову заморочить и останется флопом. Зато с деньгами
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Konstar
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Надеюсь, Арсенал не вступит в эту нездоровую гонку. За 100 пусть Чесли берет. В в придачу к 140-миллионному Энцо (ФФП, привет!)
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Кокич
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transfermarkt его оценивает в 40 млн
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Сэйлор Мун
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Слишком много этого Мудиkа на сайте в последнее время.
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kunaguero
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Пусть дальше играет за Шахтер, хоть понаблюдаем за ним немного, а то большинство хз кто это вообще)
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Варлампий Варлампий
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деньги чтоль не нужны, 70 за такого пассажира просто подарок
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upuckuH
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у арсенала гаубицы нужно в обмен просить!!! что за менеджеры
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Джамал Абакаров
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Ахренеть. За никому неизвестного футболиста 100 млн !?😱
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Виьалий
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Уже отрицательный бэкграунд. Парню уже при покупке любым клубом АПЛ придется тянуть и за сумму, и перед болелами фейерить, и показать какой он вообще-то футболист, и человек. Деньги сломают карьеру парню. Вот и все!!!
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Назар Игорь
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Ответ Russian Horse
Нуууу.... у него прическа, как у Грилиша! Мне продолжать сыпать аргументами?😂
Вполне достаточно. Причëска конечно весомый аргумент, повышает его ценник как минимум вдвое.
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Maxximus
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Сказка о рыбаке и рынке 😂
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Bruh Obama
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Жаль его, из-за жмотов в руководстве не может пойти на повышение
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Кукич
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Ахахаха. Пускай покупает сумасшедший Боуэли за 99 млн. Чувака забившего 7 голов в слабой лиге хотят продать за 100 лямов.🤣Кстати Челси забыл Захаряна да?
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Felp
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Наркоманы
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Пилипенко Дмитрий
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Ответ LIBerly
Какие 70? Его в этой АПЛ с го### смешают, если того же Пепе из Лилля смешали
Ты хоть посмотри на его игру
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Zhenya. Rogachev
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Не хотят ,значит не судьба ,что игрок показал ?какую игру ? Стабильность? За НКУНКУ 60МИЛЛИОНОВ ЧЕЛОВЕК УЖЕ В СИЛЬНОМ ЧЕМПИОНАТЕ ДВА СЕЗОНА ПОКАЗЫВАЕТ ИГРУ ,А ЗДЕСЬ МОЖЕТ ОКАЗАТЬСЯ ВТОРЫМ ПЕПЕ ,ПРОСТО КЛУБНЫЙ РЕКОРД ОБНОВИТЬ , КАК-ТО СТРЁМНО.
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umaw
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Бесплатно в качестве репараций
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Radik_2.0
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Ответ error505
Распиаренный парень, практически ничего не показал, а ажиотажа куча
Красная цена ему 30
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Mc′loud
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Вот так рушатся карьеры.
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