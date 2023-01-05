«Аль-Наср» сможет зарегистрировать в ближайшее время.

По информации журналиста Ромена Молины, клуб из Саудовской Аравии не мог зарегистрировать португальского нападающего и других новичков из-за санкций со стороны . Эти меры были приняты в связи с долгами « » по нескольким предыдущим трансферам.

Теперь клуб погасил задолженности и может официально зарегистрировать новых игроков.

Ранее сообщалось, что «Аль-Наср» не может внести Роналду в заявку из-за превышения лимита на легионеров.