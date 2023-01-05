«Аль-Наср» не мог зарегистрировать Роналду и других новичков из-за долгов по прошлым трансферам. Их погасили (Ромен Молина)
«Аль-Наср» сможет зарегистрировать Криштиану Роналду в ближайшее время.
По информации журналиста Ромена Молины, клуб из Саудовской Аравии не мог зарегистрировать португальского нападающего и других новичков из-за санкций со стороны ФИФА. Эти меры были приняты в связи с долгами «Аль-Насра» по нескольким предыдущим трансферам.
Теперь клуб погасил задолженности и может официально зарегистрировать новых игроков.
Ранее сообщалось, что «Аль-Наср» не может внести Роналду в заявку из-за превышения лимита на легионеров.
Все обратно.
Ищем клуб для пушистого вместе.