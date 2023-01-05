«Аль-Наср» не мог зарегистрировать Роналду и других новичков из-за долгов по прошлым трансферам. Их погасили (Ромен Молина)

Теги Криштиану Роналду ФИФА высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Футбол

«Аль-Наср» сможет зарегистрировать Криштиану Роналду в ближайшее время. 

По информации журналиста Ромена Молины, клуб из Саудовской Аравии не мог зарегистрировать португальского нападающего и других новичков из-за санкций со стороны ФИФА. Эти меры были приняты в связи с долгами «Аль-Насра» по нескольким предыдущим трансферам. 

Теперь клуб погасил задолженности и может официально зарегистрировать новых игроков.

Ранее сообщалось, что «Аль-Наср» не может внести Роналду в заявку из-за превышения лимита на легионеров.

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41 комментарий

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А.Э.РАСИМ
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Кажись денег нет.

Все обратно.

Ищем клуб для пушистого вместе.
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Vlad Pro
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Ответ aek4
С детства за Аль-Наср?
Скорее с детства Наср-ал.
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Denis242424
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Долги не погасили. А ему якобы собираются платить громадные деньги. Обманут, скорее всего. С ними не посудишься, это не Европа. Летом уйдет куда-нибудь, в тот же Ньюкасл.
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Злодей Спб
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Анжи 2.0
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Охрана и безопасность
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Ответ Геннадий Тимченко
Первые полгода будут платить всё, а потом могут вылезти проблемы
Через полгода Рона там не будет, скринь.)
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aek4
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Ответ Фанат Аль-Насра
Боже мой Ну зачем мой любимый клуб подписал это тело ? Ещё ни 1 матча не сыграл ,а уже столько проблем
С детства за Аль-Наср?
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Pertinax Gandi
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Сага продолжается.
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Arty K.
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А это похоже уже на сериал от Нетфликс! Кому попкорна?
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Даня Чебыкин
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Ответ Dark.Babysitter
Следующая новость будет, что Роналду не сможет играть, пока ему не предоставят персонального парикмахера и нефтяную скважину.
ты забыл подписать фразу "если вы понимаете о чем я"
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Arman FCSM
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Ответ Гамарджоба Генацвале
Ещё ни одного матча не сыграл, а уже столько проблем вылезло. Не организованно все.
Это он ещё бассейн не проверял
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Gonzoo
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Организация уровня "дно".
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Пилипенко Дмитрий
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Следующая новость: Роналду расторг контракт из за отсутствия денег у Аль Насра
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ыеем
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Ответ Winterburn
Долги гасили прямо в посольстве Саудовской Аравии
Письмо с фронта?😁👍🔥
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Mr@k
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скоро Кринжа попросят снизить зарплату...))
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Геннадий Тимченко
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Ответ Al561
А как же они тогда собираются башлять Рону 200 лямов? Кинут в итоге, или кинут других футболистов? Веселый сериал намечается))
Первые полгода будут платить всё, а потом могут вылезти проблемы
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Саудовские рычаги)))
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Анатолий Новосельцев
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Ответ Al561
А как же они тогда собираются башлять Рону 200 лямов? Кинут в итоге, или кинут других футболистов? Веселый сериал намечается))
Там ЗП других футболистов суммарно меньше, чем у тебя плюсиков, через полчаса после коммента (27)🤣🤣🤣
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ИМПЕРАТОР СПОРТСА
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Нужно дергать рычаги, только самые красивые.
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FinishedBreakfast
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Ответ Michael Boldyrev
Чудные открытия нас ждут. Так мы узнали, что чемпионат СА очень-очень сильный... а теперь мы узнаем, что шейхи не очень богаты и были в плену иллюзий?
деньги то есть, просто они там многие забивают на сроки и пр. Им легче переплатить с пенями, чем заранее сделать всё
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Vin Col Mag
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Ответ Al561
А как же они тогда собираются башлять Рону 200 лямов? Кинут в итоге, или кинут других футболистов? Веселый сериал намечается))
Там не клуб же платит , а бюджет страны !
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Игорь Климов
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Значит у клуба были долги, а как они тогда собираются платить Кринжу7 много денег, он в долг будет бегать? Смешно)
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ХавиГави_Паратрупер
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Ответ Al561
А как же они тогда собираются башлять Рону 200 лямов? Кинут в итоге, или кинут других футболистов? Веселый сериал намечается))
Вот будет прикол, если это саудовский Луч и уникальный и аппетитный фрукт не досчитается удобрений🙃
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Michael Boldyrev
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Чудные открытия нас ждут. Так мы узнали, что чемпионат СА очень-очень сильный... а теперь мы узнаем, что шейхи не очень богаты и были в плену иллюзий?
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mossad
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Ответ Winterburn
Долги гасили прямо в посольстве Саудовской Аравии
Либо в стамбульском консульстве. Там гасят на раз-два
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Заяцволк
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Ответ Direct free kick
После 19 лет легендарной карьеры Криш попал в саудовский ФК рычак. Разве это справедливо? Сионисты что вы наделали?
Что не так ? Он же там сказал, что у них очень очень очень сильная лига, и поэтому он там, он счастлив как никогда
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