Джикия о Польше и Левандовском: «Может, хочет стать политиком. Спортсмену такого уровня не надо агитировать, есть мнение – оставь при себе»
Георгий Джикия раскритиковал Польшу и Роберта Левандовского за отказ от игры с Россией.
– Как ты воспринял слова Левандовского и остальных футболистов, отказавшихся играть с Россией в стыках?
– Может, Левандовски хочет стать политиком... Странно, что футболисты, которые всегда говорили, что спорт вне политики и правильно себя вели, вдруг так переобулись.
Когда ты спортсмен такого уровня, то как минимум не надо агитировать и настраивать. Есть мнение – оставь его при себе.
Те же боснийцы публично заявили, что не будут с нами играть в товарищеском матче. Ну вы свяжитесь со своей федерацией и решите это там у себя. Чего вы хайпуете?
– Если сыграешь против Левандовского, пожмешь ему руку?
– Да, спокойно. Захочет ли он пожать в ответ или нет – пусть сам решает.
– Тебе не кажется, что если бы не принципиальность поляков, то в УЕФА не зашли бы так далеко и не исключали Россию?
– Поляки тоже хотят для себя лучшего исхода. Это стратегический ход. Я думал, что мы сыграем на нейтральном поле.
– Карпин сказал, что на месте поляков поступил бы так же.
– Опять же, это стратегия. Вот Польша и поиграла на чемпионате мира...
– Швеция и Чехия тоже были в нашей сетке плей-офф – вы обсуждали это с Кралом, Ларссоном?
– А что с ними обсуждать? Они взяли и уехали. Я с ними больше не на связи, – сказал защитник «Спартака» и сборной России.
бгг
Через экран брызжешь бредом.
Хозяева)) ой какие же вы потешные.
Ты бы лучше свою злость на Кудряшова сорвал, который забил сам себе в матче с Хорватией. Глядишь никаких стыков и прошли бы. И как зенит с бетисом - сыграли бы.
Кругом у вас виноватые.
Ну типичный левачок
Им можно а нам низя, хнык-хрюк
Левандовский: – Да, спокойно. А кто это?