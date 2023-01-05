Джикия о Польше и Левандовском: «Может, хочет стать политиком. Спортсмену такого уровня не надо агитировать, есть мнение – оставь при себе»

раскритиковал Польшу и Роберта Левандовского за отказ от игры с Россией.

– Как ты воспринял слова Левандовского и остальных футболистов, отказавшихся играть с Россией в стыках?

– Может, Левандовски хочет стать политиком... Странно, что футболисты, которые всегда говорили, что спорт вне политики и правильно себя вели, вдруг так переобулись.

Когда ты спортсмен такого уровня, то как минимум не надо агитировать и настраивать. Есть мнение – оставь его при себе.

Те же боснийцы публично заявили, что не будут с нами играть в товарищеском матче. Ну вы свяжитесь со своей федерацией и решите это там у себя. Чего вы хайпуете?

– Если сыграешь против Левандовского, пожмешь ему руку?

– Да, спокойно. Захочет ли он пожать в ответ или нет – пусть сам решает.

– Тебе не кажется, что если бы не принципиальность поляков, то в УЕФА не зашли бы так далеко и не исключали Россию?

– Поляки тоже хотят для себя лучшего исхода. Это стратегический ход. Я думал, что мы сыграем на нейтральном поле.

– Карпин сказал, что на месте поляков поступил бы так же.

– Опять же, это стратегия. Вот Польша и поиграла на чемпионате мира...

– и тоже были в нашей сетке плей-офф – вы обсуждали это с , ?

– А что с ними обсуждать? Они взяли и уехали. Я с ними больше не на связи, – сказал защитник « » и сборной России.