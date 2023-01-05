Джикия о Польше и Левандовском: «Может, хочет стать политиком. Спортсмену такого уровня не надо агитировать, есть мнение – оставь при себе»

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Георгий Джикия раскритиковал Польшу и Роберта Левандовского за отказ от игры с Россией.

– Как ты воспринял слова Левандовского и остальных футболистов, отказавшихся играть с Россией в стыках?

– Может, Левандовски хочет стать политиком... Странно, что футболисты, которые всегда говорили, что спорт вне политики и правильно себя вели, вдруг так переобулись.

Когда ты спортсмен такого уровня, то как минимум не надо агитировать и настраивать. Есть мнение – оставь его при себе.

Те же боснийцы публично заявили, что не будут с нами играть в товарищеском матче. Ну вы свяжитесь со своей федерацией и решите это там у себя. Чего вы хайпуете?

– Если сыграешь против Левандовского, пожмешь ему руку?

– Да, спокойно. Захочет ли он пожать в ответ или нет – пусть сам решает.

– Тебе не кажется, что если бы не принципиальность поляков, то в УЕФА не зашли бы так далеко и не исключали Россию?

– Поляки тоже хотят для себя лучшего исхода. Это стратегический ход. Я думал, что мы сыграем на нейтральном поле.

– Карпин сказал, что на месте поляков поступил бы так же.

– Опять же, это стратегия. Вот Польша и поиграла на чемпионате мира...

Швеция и Чехия тоже были в нашей сетке плей-офф – вы обсуждали это с Кралом, Ларссоном?

– А что с ними обсуждать? Они взяли и уехали. Я с ними больше не на связи, – сказал защитник «Спартака» и сборной России.

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101 комментарий

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KozlikX
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Ответ Romeo Yankovich
Так и не вернутся. Калоборанты останутся в любимой ими России, беженцы вернутся туда и продолжат жить. Вот же в Херсон вернулась Украине, а там, на минуточку, 98% было за Россию. И живут же в мире. Правда пока по "своим" не летят ракеты, чтобы "своих" без света оставить
Вяжут правда по доносам соседским без разбора , а так все норм
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Полиграф Полиграфычъ
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Ответ stewiegriffin2
Да да. Ужос, не говори. Не то что у нас.
По делу сказать то нечего
бгг
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KozlikX
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Ответ Игорь Замаруев
В России нет нацистов и фашистов? У себя сначала надо проблемы решить, а потом уже лезть в чужую страну.
Они есть везде, разница лишь в том, что наши им в открытую не поклоняются , запад ту же Украину сдерживает в этом плане, чтобы без скандалов ее финансировать , иначе бы очередные свастики как с Азовом на каких нибудь флагах появились
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Игорь Замаруев
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Ответ Shaun33RUS
А иракские футболисты? А югославские во время пендоских бомбёжек? Или это другое? Правила должны быть одни для ВСЕХ. Если вы говорите, что спорт вне политики, то играйте с Россией и точка. А то что можно одним нельзя другим получается.
Твоё наивное "спорт вне политики" должны создавать обе стороны. В РФ спорт – часть политики.
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stewiegriffin2
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Ответ Полиграф Полиграфычъ
Демократий и свобода это там, где тренера сборной меняют за удар жены 30 лет назад?))))
Да да. Ужос, не говори. Не то что у нас.
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d.xoxlov
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Ответ Илья Стефанович
Если ты медийная персона и при этом не высказываешься по важным вопросам, то ты нафиг не нужен. Джикия - типичный раб с постсовка, "молчи и не вылазь, там разберутся"
Только если ты медийная персона благодаря навыкам в одной сфере, не стоит высказываться по вопросам из всех сфер подряд. Два года назад всякие клопы специалистами в вирусологии зачем-то были. Они сейчас пойдут с людьми за кратный рост ССЗ и выкидышей объясняться?
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stewiegriffin2
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Ответ Shaun33RUS
Хнык-хнык пока только у тебя получается. В чём разница? Русским по белому написал, твоим хозяевам можно, другим нельзя, вот ты и тявкаешь. Хороший пёс))
Патриот - закинься феназепамом и ляг спать. Пусть тебе приснится Югославия с Ираком и отсраненная от всего мира США.
Через экран брызжешь бредом.
Хозяева)) ой какие же вы потешные.
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Ronis
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Избирательный товарищ(
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Romeo Yankovich
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Ответ KozlikX
Чё думаешь с Донецкой и Луганской республикой потом в мире жить будут?))) В моем городе очень много беженцев оттуда ещё с давних времён, с кем то лично знаком, не один бы не хотел под старую власть вернуться
Так и не вернутся. Калоборанты останутся в любимой ими России, беженцы вернутся туда и продолжат жить. Вот же в Херсон вернулась Украине, а там, на минуточку, 98% было за Россию. И живут же в мире. Правда пока по "своим" не летят ракеты, чтобы "своих" без света оставить
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Игорь Замаруев
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Ответ Gigue TV
На чьих территориях живут? Индейцы не люди?
На чьих территориях сейчас живут сибиряки? Или коренные народы не считаются за людей? Или ты типичный житель москвабада?
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Shaun33RUS
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Ответ stewiegriffin2
А а а? Ответить то нечего патриот да? И начинаются (стрелочки) Югославии, Ираки, где вы даже не различаете разницу ситуаций между нынешней. Им можно а нам низя, хнык-хрюк
Хнык-хнык пока только у тебя получается. В чём разница? Русским по белому написал, твоим хозяевам можно, другим нельзя, вот ты и тявкаешь. Хороший пёс))
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lyubomir-tyosla@yandex.ru
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Ответ Los Galácticos
Есть политика а есть война где убивают невинных граждан, это и стало причиной отказа а такие персонажи как этот все под дурака косят у самих то кишка тонка назвать всё своими именами, выгодней просто тявкать на Польшу за это же ничего не будет.
собственно, для этого и предлагаются переговоры(на разных условиях и разных уровнях), но Зе пофиг на своих гражданских и военных. Или ты думаешь, ему так важен Бахмут, который он потеряет, при этом положив кучу народа(о чем они сами говорят в своих видосах)?
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stewiegriffin2
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Я тоже жалею что не было игры. Даже это унылейшая сборная Польши, без проблем оставила бы наших горемык вне чемпионата мира. И не было бы щаз этого нытья от наших суперстар - футболистов кожаного мяча.
Ты бы лучше свою злость на Кудряшова сорвал, который забил сам себе в матче с Хорватией. Глядишь никаких стыков и прошли бы. И как зенит с бетисом - сыграли бы.
Кругом у вас виноватые.
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Romeo Yankovich
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Ответ Booligan
Миллионов? Боюсь мир изменится до ужаса
Десятков тысяч. Моё мнение, что Вовчик готов воевать с Украиной до последнего россиянина
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Ответ AndrewNikitin
Рейтинг -1183 Ясно😂😂😂😂😂😂😂 Гуляй ботяра
Плачь...
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Игорь Замаруев
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Ответ KozlikX
Ещё скажи их нет и залужный с добрым мирным портретом фотки выкладывал
В России нет нацистов и фашистов? У себя сначала надо проблемы решить, а потом уже лезть в чужую страну.
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Полиграф Полиграфычъ
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Ответ stewiegriffin2
Страшно аж жуть. Заживёте демократией и свободой. Мрак и кошмар. Не дай бог вам такого)
Демократий и свобода это там, где тренера сборной меняют за удар жены 30 лет назад?))))
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Ответ OldRedWhite
Хороший у Вас Ник !
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All These Things I Hate
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Ответ Полиграф Полиграфычъ
А, то есть ты на спортивном ресурсе пишешь не про спорт?) Понятненько
И какое ему дело до властей в РФ, они как-то влияют на Эстонию?))
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d.xoxlov
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Ответ Moors
Вы футболисты или трусы? Когда уже начнете говорить правду о войне?
Правду о войне? Ну вы чё, серьёзно? Без пропаганды сегодня никакой войны бы не случилось. А пропаганда – всегда с частью лжи. Причём с большей частью.
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Полиграф Полиграфычъ
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Ответ Так говорил Батистута
Дзюбе это скажи, клоун.Который поляков сволочами назвал и всем норм денацификаторам, никто его не одернул, не возмутился. а тут видите ли держи при себе.
Ахахах, принял слова Дзюбы за чистую правду
Ну типичный левачок
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stewiegriffin2
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Ответ Shaun33RUS
А иракские футболисты? А югославские во время пендоских бомбёжек? Или это другое? Правила должны быть одни для ВСЕХ. Если вы говорите, что спорт вне политики, то играйте с Россией и точка. А то что можно одним нельзя другим получается.
А а а? Ответить то нечего патриот да? И начинаются (стрелочки) Югославии, Ираки, где вы даже не различаете разницу ситуаций между нынешней.
Им можно а нам низя, хнык-хрюк
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Полиграф Полиграфычъ
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Ответ Romeo Yankovich
Прислюнявь к этому числу контрактников, заключённых, мобилизованных силой в Донецкой и луганской области против своей страны. В итоге и поболее будет
Своей страны, хахахаэ
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stewiegriffin2
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Ответ 10STRELSOVDELPIEROMESSI
Мы не должны подчиняться сторонникам вне. Они нам диктует ситуацию . Я казах из Казахстана. И нам страшно что сядет вставлиник Америки. Да мы не довольны этой властью, но страшнее будет если сядет вставлиник Америки.
Страшно аж жуть. Заживёте демократией и свободой. Мрак и кошмар. Не дай бог вам такого)
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mishash
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– Если сыграешь против Джикия, пожмешь ему руку?
Левандовский: – Да, спокойно. А кто это?
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