«Ман Сити» сократил отставание от «Арсенала» до 5 очков
«Манчестер Сити» сократил отставание от «Арсенала» до 5 очков в АПЛ.
В 19-м туре «Арсенал» во вторник сыграл вничью с «Ньюкаслом» (0:0), а «Ман Сити» в четверг победил «Челси» (1:0).
Между лидирующим «Арсеналом» и «Ман Сити», который идет вторым, теперь 5 очков разницы.
Тут все очень интересно)
Матчей через 10-12 посмотрим на таблицу))
Будьте сдержаннее, Арсенал еще ничего не доказал.
Даже если Арсенал будет за 3 тура до конца в отрыве на 5 очков, Сити все равно еще может выиграть титул
Конечно всё возможно, но Арсенал щас на ступеньку выше.
Но у Сити залетело а у нас нет(
Будет смешно, если Гвардиола проиграет чемпионство Артете и его юнцам.
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