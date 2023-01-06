«Ман Сити» сократил отставание от «Арсенала» до 5 очков

«Манчестер Сити» сократил отставание от «Арсенала» до 5 очков в .

В 19-м туре « » во вторник сыграл вничью с «Ньюкаслом» (0:0), а «Ман Сити» в четверг победил «Челси» (1:0).

Между лидирующим «Арсеналом» и « », который идет вторым, теперь 5 очков разницы.