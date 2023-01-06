«Ман Сити» сократил отставание от «Арсенала» до 5 очков

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал Футбол

«Манчестер Сити» сократил отставание от «Арсенала» до 5 очков в АПЛ.

В 19-м туре «Арсенал» во вторник сыграл вничью с «Ньюкаслом» (0:0), а «Ман Сити» в четверг победил «Челси» (1:0).

Между лидирующим «Арсеналом» и «Ман Сити», который идет вторым, теперь 5 очков разницы.

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45 комментариев

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boriss_81
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Ответ Джейме Ланнистер
Странно, когда это случится? Сначала сентябрь, потом октябрь, и говорили после ЧМ. Теперь уже февраль?
Просто люди живут вчерашним днём. Арсенал - посыпется. Сити - лучшая команда в мире. Месси и Рональду - лучшие футболисты в мире)))
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Rafael Nadal Parero
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Скорее всего прочности Арсеналу не хватит. Но зона ЛЧ после такого отсутствия - тоже отличный результат
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#SharkTeam
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Ответ boriss_81
В июле где-то посыпется, 149%
Да даже если за 3 тура до конца будет в отрыве на 5 очков, все равно может слить титул
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Rafael Nadal Parero
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Ответ Football poet
Все-таки с Холландом Сити стал менее вариативным, более предсказуемым, все-таки не подходит он Гвардиоле, несмотря на количество голов
специально посмотрел матч сегодня, великого футболиста в нем не увидел. Хороший форвард, много забьет, не более.
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boriss_81
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Ответ Джейме Ланнистер
Странно, когда это случится? Сначала сентябрь, потом октябрь, и говорили после ЧМ. Теперь уже февраль?
В июле где-то посыпется, 149%
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#SharkTeam
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Ответ boriss_81
Сити - лучшая команда Англии если только по рейтингу в Фифа-2023))
Откуда ты вообще такой взялся
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Александр Степанов
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Ответ Ученик Пепа
Впереди 20 матчей, среди которых 2 очных. Все шансы на чемпионство в руках Сити. Надо перестать валять дурака и спокойно добивать оставшиеся матчи…
А где гарантия, что в очных матчах Сити победит?
Тут все очень интересно)
Матчей через 10-12 посмотрим на таблицу))
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boriss_81
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Ответ Егор Егор
Ну так Гвардиола всю карьеру показывал, что он лучший по тому, чтобы реализовать потенциал состава, а тут в его руках Сити, лучшая команда Англии бесспорно, если не в мире
Сити - лучшая команда Англии если только по рейтингу в Фифа-2023))
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ХавиГави_Паратрупер
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Ответ Alxx3xx
В первом тайме да. Но это потому что фланги ни фига не играли. Потом все наладилось. Грилиш, кстати, прибавил заметно.
Фактор второго сезона у Пепа?😏
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#SharkTeam
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Ответ boriss_81
По весне всегда у Арсенала победная серия))) Конечно всё возможно, но Арсенал щас на ступеньку выше.
Да? А кто в прошлом сезоне из зоны ЛЧ вывалился пропустив петухов? Да еще как
Будьте сдержаннее, Арсенал еще ничего не доказал.
Даже если Арсенал будет за 3 тура до конца в отрыве на 5 очков, Сити все равно еще может выиграть титул
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boriss_81
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Ответ #SharkTeam
При этом 2-е место. А весной у Сити будет победная серия и игра. Весь сезон на пике никто не может провести
По весне всегда у Арсенала победная серия)))
Конечно всё возможно, но Арсенал щас на ступеньку выше.
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Джейме Ланнистер
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Если Кронке не даст денег на усиление, то они нас догонить. Не сказать что сейчас у Сити 2 состава, но полтора есть точно
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boriss_81
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Ответ #SharkTeam
Интрига скорее всего будет до последних туров. А там посмотрим. Но дело в том, что Арсенал сам на ровном месте может заруинить концовку, даже без давления от команды акул
Судя по сегодняшней игре у Арсенала вообще проблем не будет. Если только НЮ или МЮ.
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Егор Егор
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Ответ #SharkTeam
При этом 2-е место. А весной у Сити будет победная серия и игра. Весь сезон на пике никто не может провести
Ну так Гвардиола всю карьеру показывал, что он лучший по тому, чтобы реализовать потенциал состава, а тут в его руках Сити, лучшая команда Англии бесспорно, если не в мире
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mr kovalsky
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Ответ Alxx3xx
В первом тайме да. Но это потому что фланги ни фига не играли. Потом все наладилось. Грилиш, кстати, прибавил заметно.
+ тоже заметил, Грилиш хорош сегодня
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Carrier
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По смыслу игра такая же как Арсенал-Ньюкасл
Но у Сити залетело а у нас нет(
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Konstantin Meerov
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Ответ Alxx3xx
С МЮ нужно три очка брать.
МЮ не уступит. Сейчас они играют надежнее ситявых
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Богдан Агафонов
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Ответ Football poet
Все-таки с Холландом Сити стал менее вариативным, более предсказуемым, все-таки не подходит он Гвардиоле, несмотря на количество голов
Гвардиола не подходит Холанду. Не способен подстроить игру под качества норвежца.
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Богдан Агафонов
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Сити - уже матерая команда, они знают как выгрызать титул.

Будет смешно, если Гвардиола проиграет чемпионство Артете и его юнцам.
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Джейме Ланнистер
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Ответ Romanian_Daddy
Арсенал посыпется в феврале уже. Хрупкая команда исторически
Странно, когда это случится? Сначала сентябрь, потом октябрь, и говорили после ЧМ. Теперь уже февраль?
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Lavinka
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Ответ Football poet
Все-таки с Холландом Сити стал менее вариативным, более предсказуемым, все-таки не подходит он Гвардиоле, несмотря на количество голов
Чесли закрыл Холланда но открыл фланги .
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Денис Давыдов
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Ответ Ученик Пепа
Впереди 20 матчей, среди которых 2 очных. Все шансы на чемпионство в руках Сити. Надо перестать валять дурака и спокойно добивать оставшиеся матчи…
Нафиг надо
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tony
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Ответ llolishe
Из топов Холланд забил только Юнайтед-дальше пиарьте покорителя Борнмутов
*Холланд не забивает в одной игре*
Хейтеры Холланда: о-опачки, наш выход
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#SharkTeam
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Ответ boriss_81
С такой игрой скорее у НЮ и МЮ есть шансы до Арсенала. Сити же мертвые. Ни физики, ни игры.
При этом 2-е место. А весной у Сити будет победная серия и игра.
Весь сезон на пике никто не может провести
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Эксперимент
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Не лучшая игра Сити, но сейчас главное победы.
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