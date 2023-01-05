Тони Адамс: «Сака ничуть не хуже Месси. Это лучший игрок сборной Англии»

Теги Сборная Англии по футболу премьер-лига Англия Лионель Месси Арсенал Тони Адамс ЧМ-2022 Букайо Сака Футбол

Тони Адамс считает, что Букайо Сака не уступает Лионелю Месси.

«Я считаю, что Сака – лучший игрок сезона. Парень просто феноменален. Я немного ругал Гарета [Саутгейта] за то, что тот убирал его с поля во время чемпионата мира.

Сака ничуть не хуже Месси. Месси, очевидно, близок к завершению карьеры.

Даже когда мы сомневаемся в Сака, а он не забивает пенальти в финале Евро, он возвращается. Каждый раз, как я вижу его на поле, он создает голевые моменты и забивает.

Это феноменальный футболист, лучший игрок в сборной Англии и лучший игрок для «Арсенала», – сказал бывший капитан «канониров» в эфире подкаста Seaman Says.

В этом сезоне 21-летний игрок забил 7 голов и отдал 6 результативных передач в 23 матчах за «Арсенал» во всех турнирах. У него 3 гола в 4 матчах за Англию на ЧМ-2022. Изучить статистику Букайо можно здесь.

Букайо Сака покорит вас скромностью и добротой. Дайте этому тексту 10 минут

Материалы по теме

52 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Игорь Климов
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Такой ерунды давно не читал)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Dmitriy43
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Давайте ребят опохмеляемся и на работу
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
thusday31
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
да да а песок вкуснее сахара
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
bengalsckyzh
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
К "счастью" Сака - не той этнической принадлежности.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Deutsche Fan
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Сака хорош, возможно даже очень хорош. Но сравнение с Месси не в тему, оно все портит.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Иосиф Сталин
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Федор Петров
А Сака лучше Давыдова, ч.т.д.
А Сапогов лучше всех их вместе взятых
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Sla Slo
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Oleg
Кринж отвалился и Месси все так же настойчиво пытаются найти конкурентов. Дошло до того, что 35 летнего сравнивают с 21 - летними. Месси конечно икона.
Старый и грустный ?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
maddantist maddantist
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Это четвертый сюр за этот день!
Коллеги, есть такой термин как репутация..
Ведь Марадону , Месси, или Ромарио , Кьеллини не смог бы взять за шкварник...
Джентиле бил Марадону на глазах всего мира 20 раз, но не так ! Он его пытался остановить как равного себе...
Попробовали бы сделать так же с Ромарио, да вам же амбец, точно так же, как тогда Марадона уделал после Джентиле своего клиента из Бразилии....
Вы понимаете о чем я..
Этот пацан, Сака.. он мелко плавает!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Дон Трестино
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Тони снова развязался, жаль
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
BZB
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Сака как и все таланты Англии-бесхребетные и неудачливые игроки. К сожалению повелось так исторически. Болельщик сборной Англии.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
mj23.net
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Адамс - это британский Канчельскис. Че они все повылазили в начале года?)
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Bruce Lee
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
В Англии тоже традиция 10 дней после Нового Года бухать?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Станислав Л
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Самый смешной комментарий, что я прочел в этом году
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
040474Andrei
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Роналду пох… 🤣🤣🤣 как не крути.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Gal98
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ •milord•
Да я согласен так-то, написал чисто чтоб плюсов набрать)))
Набирай :) Даю свой.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Alexandr Donskoy
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ахаха Ахаха
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Вечно в бане
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Никита Вахрушев
Сака хороший игрок, но не то что не Месси, а даже не Аршавин, а скорее Владимир Быстров
Даже не знаю, что это, оскорбление Сака, или незаслуженная похвала Володьке.
Пиковый Быстров был очень неплохим футболистом, но уже сейчас Сака выше него на две головы.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Алексей Никитин
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
очередной английский супер-топ, сколько уже их было? Леннон, Клеверли, Уилшир, Санчо, Баркли, Деле Алли, это только те сходу которых вспомнил.
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Рустам Атаев
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Саке до Месси как до луны пешком
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Jordan95
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Лол, Сака хуже 35 летнего Месси во всем примерно. Если сравнивать с молодым Месси, то там пропасть)

Но это не стыдно быть хуже Месси, даже 35 летнего, так что все нормально, хороший игрок)
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Федя Букин
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
🥂
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Oleg
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Экспертное мнение
Сам факт, что Месси сначала сравнивали с Роналду, а потом Лео в финале ЧМ в топовом стиле побеждает уже фаната самого Роналду - Мбаппе. Очень сильно... Когда-то говорили, что Ней и Бэйл приходят на смену Месси и Роналду. Но Лео видимо переживет и Мбаппе с Холандом.
Сам факт, что Лео постоянно навязывают каких то конкурентов, говорит о том, насколько он глобален.
Не было в спорте еще такой фигуры. Он Да Винчи, Битлз , не знаю что еще? Он вселенная для футбола.
И по настоящему его оценят когда он закончит. Тогда начнется ностальгия и тотальное понимание что мы вживую видели величайшего спортсмена.
+15
-2
+13
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Кокич
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Адамс разве не вылечился от алкоголизма?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Федор Петров
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Quiet Dad
Давыдов ничуть не хуже Месси.
А Сака лучше Давыдова, ч.т.д.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Экспертное мнение
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Oleg
Кринж отвалился и Месси все так же настойчиво пытаются найти конкурентов. Дошло до того, что 35 летнего сравнивают с 21 - летними. Месси конечно икона.
Сам факт, что Месси сначала сравнивали с Роналду, а потом Лео в финале ЧМ в топовом стиле побеждает уже фаната самого Роналду - Мбаппе. Очень сильно... Когда-то говорили, что Ней и Бэйл приходят на смену Месси и Роналду. Но Лео видимо переживет и Мбаппе с Холандом.
+9
-3
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий