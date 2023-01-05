Тони Адамс: «Сака ничуть не хуже Месси. Это лучший игрок сборной Англии»
Тони Адамс считает, что Букайо Сака не уступает Лионелю Месси.
«Я считаю, что Сака – лучший игрок сезона. Парень просто феноменален. Я немного ругал Гарета [Саутгейта] за то, что тот убирал его с поля во время чемпионата мира.
Сака ничуть не хуже Месси. Месси, очевидно, близок к завершению карьеры.
Даже когда мы сомневаемся в Сака, а он не забивает пенальти в финале Евро, он возвращается. Каждый раз, как я вижу его на поле, он создает голевые моменты и забивает.
Это феноменальный футболист, лучший игрок в сборной Англии и лучший игрок для «Арсенала», – сказал бывший капитан «канониров» в эфире подкаста Seaman Says.
В этом сезоне 21-летний игрок забил 7 голов и отдал 6 результативных передач в 23 матчах за «Арсенал» во всех турнирах. У него 3 гола в 4 матчах за Англию на ЧМ-2022. Изучить статистику Букайо можно здесь.
Букайо Сака покорит вас скромностью и добротой. Дайте этому тексту 10 минут
Коллеги, есть такой термин как репутация..
Ведь Марадону , Месси, или Ромарио , Кьеллини не смог бы взять за шкварник...
Джентиле бил Марадону на глазах всего мира 20 раз, но не так ! Он его пытался остановить как равного себе...
Попробовали бы сделать так же с Ромарио, да вам же амбец, точно так же, как тогда Марадона уделал после Джентиле своего клиента из Бразилии....
Вы понимаете о чем я..
Этот пацан, Сака.. он мелко плавает!
Пиковый Быстров был очень неплохим футболистом, но уже сейчас Сака выше него на две головы.
Но это не стыдно быть хуже Месси, даже 35 летнего, так что все нормально, хороший игрок)
Не было в спорте еще такой фигуры. Он Да Винчи, Битлз , не знаю что еще? Он вселенная для футбола.
И по настоящему его оценят когда он закончит. Тогда начнется ностальгия и тотальное понимание что мы вживую видели величайшего спортсмена.