считает, что Букайо Сака не уступает Лионелю Месси.

«Я считаю, что Сака – лучший игрок сезона. Парень просто феноменален. Я немного ругал Гарета [Саутгейта] за то, что тот убирал его с поля во время чемпионата мира.

Сака ничуть не хуже Месси. Месси, очевидно, близок к завершению карьеры.

Даже когда мы сомневаемся в Сака, а он не забивает пенальти в финале Евро, он возвращается. Каждый раз, как я вижу его на поле, он создает голевые моменты и забивает.

Это феноменальный футболист, лучший игрок в сборной и лучший игрок для «Арсенала», – сказал бывший капитан «канониров» в эфире подкаста Seaman Says.

В этом сезоне 21-летний игрок забил 7 голов и отдал 6 результативных передач в 23 матчах за « » во всех турнирах. У него 3 гола в 4 матчах за Англию на . Изучить статистику Букайо можно здесь.

Букайо Сака покорит вас скромностью и добротой. Дайте этому тексту 10 минут