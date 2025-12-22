Форвард Марокко Эль-Кааби забил через себя Коморам в матче открытия Кубка Африки. Он лучший бомбардир «Олимпиакоса» и лиги Греции
Форвард Марокко Эль-Кааби забил через себя Коморам в матче открытия Кубка Африки.
Форвард сборной Марокко Аюб Эль-Кааби забил ударом через себя Коморским островам в матче открытия Кубка Африки (2:0).
Лучший бомбардир «Олимпиакоса» и чемпионата Греции в текущем сезоне (12 голов в 14 играх) вышел на замену на 65-й минуте, а на 74-й поставил точку в игре.
Гол через себя – в первом матче Кубка Африки. Эль-Кааби из Марокко хватило 9 минут
Сафонов после 4 взятых пенальти и трофея...43421 голос
Точно основной в «ПСЖ»
Продолжит играть, но еще не 1-й номер
Все равно 2-й номер
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости