  Форвард Марокко Эль-Кааби забил через себя Коморам в матче открытия Кубка Африки. Он лучший бомбардир «Олимпиакоса» и лиги Греции
Форвард Марокко Эль-Кааби забил через себя Коморам в матче открытия Кубка Африки. Он лучший бомбардир «Олимпиакоса» и лиги Греции

Форвард Марокко Эль-Кааби забил через себя Коморам в матче открытия Кубка Африки.

Форвард сборной Марокко Аюб Эль-Кааби забил ударом через себя Коморским островам в матче открытия Кубка Африки (2:0).

Лучший бомбардир «Олимпиакоса» и чемпионата Греции в текущем сезоне (12 голов в 14 играх) вышел на замену на 65-й минуте, а на 74-й поставил точку в игре.

Гол через себя – в первом матче Кубка Африки. Эль-Кааби из Марокко хватило 9 минут

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
