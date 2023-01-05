«Челси» купил Бадиашиле у «Монако» за 38 млн евро. Контракт – на 7,5 лет
«Челси» купил защитника Бенуа Бадиашиле у «Монако».
Лондонский клуб сообщил, что заключил с французом контракт сроком на 7,5 лет.
«Очень рад перейти в «Челси». С нетерпением жду возможности сыграть за этот клуб. Не могу дождаться момента, когда увижу фанатов и начну выступать в лучшей лиге мира», – сказал Бадиашиле.
Фото: chelseafc.com
Сообщалось, что «Монако» получит 38 млн евро за 21-летнего игрока.
В текущем сезоне Бадиашиле провел 11 матчей в Лиге 1 и забил 2 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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Эндрику 16 лет, Бадиашиле через 2 месяца 22 год, играют на разных позициях, один в своем возрасте провел 7 матчей и забил 3 гола, другой провел 135 матчей за Монако. Еще раз, просто интересно, где связь?
Кака, Неймару, Винисиусу и сотне других бразильских звезд перед переходами в европейские топы тоже нужно было сначала провести 100 матчей за европейский середняк, чтобы показать уровень?
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Могут и пожизненно…
Законом не запрещено !
Кажется что это у всех владельцев Челси болезнь