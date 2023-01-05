«Челси» купил Бадиашиле у «Монако» за 38 млн евро. Контракт – на 7,5 лет

Теги Монако Челси премьер-лига Англия лига 1 Франция трансферы Бенуа Бадиашиле Футбол

«Челси» купил защитника Бенуа Бадиашиле у «Монако».

Лондонский клуб сообщил, что заключил с французом контракт сроком на 7,5 лет.

«Очень рад перейти в «Челси». С нетерпением жду возможности сыграть за этот клуб. Не могу дождаться момента, когда увижу фанатов и начну выступать в лучшей лиге мира», – сказал Бадиашиле.

Фото: chelseafc.com

Сообщалось, что «Монако» получит 38 млн евро за 21-летнего игрока.

В текущем сезоне Бадиашиле провел 11 матчей в Лиге 1 и забил 2 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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49 комментариев

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Фаррух Шукуров
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Челси решил 2 состава купить?!
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Ванька-Манька
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Через год забудем про этого футболиста))

Чукотка хоронит карьеры всем игрокам
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priova 2
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Звучит как пожизненное.
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Arthurino
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Ответ Криптонит
Найди её и отпишись к вечеру
По факту есть что-то?

Эндрику 16 лет, Бадиашиле через 2 месяца 22 год, играют на разных позициях, один в своем возрасте провел 7 матчей и забил 3 гола, другой провел 135 матчей за Монако. Еще раз, просто интересно, где связь?

Кака, Неймару, Винисиусу и сотне других бразильских звезд перед переходами в европейские топы тоже нужно было сначала провести 100 матчей за европейский середняк, чтобы показать уровень?
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Нонейм
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Головина не берут в Англию из-за национальности, я так считаю
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Старый Волк
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С лучшей лигой мира парня явно обманули. Все-таки Лондон это не условный Красноярск
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OldRedWhite
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Ответ El Fenomeno 9️⃣
Этот диван недостаточно чернокожий🙈 Пойду посмотрю видео с тем самым чёрным диваном
А зачем им этот парень ?
Он уже заигран за Сборную Грузии !
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OldRedWhite
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Ответ Джанлука Нальюка
7,5 лет не слишком ли оптимистично
Ну если не строгого , а общество режима - ещё ничего !
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OldRedWhite
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Ответ Это пройдёт
а разве можно на срок более 5 лет заключать контракты?
Зависит от содеянного !
Могут и пожизненно…
Законом не запрещено !
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Яйца Тен Хага
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Второй бакуяко?
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NaughtyboY
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Ответ Jordan95
Добро пожаловать, Зайон Уильямсон. Вижу скинул немного, уважение 💪🏼
Ахах хорош 😂
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El Fenomeno 9️⃣
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Этот диван недостаточно чернокожий🙈 Пойду посмотрю видео с тем самым чёрным диваном
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а разве можно на срок более 5 лет заключать контракты?
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Владислав Севастьянов
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Не помню таких длинных контрактов в футболе.
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Макс Кидалов
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Ответ dem
Из Монако многих уже купили топ клубы, кроме Головина…
Значит он не тянет на топ клуб, а то сколько из Монако купили игроков топ команды? Очень много и причём за большие деньги. А на Головина даже интереса нету вообще, хоть даже от середняков апл или ла лиги. Хотя уже 5 год за Монако играет в основе.
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alexis2020
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Ответ pionnn
Да, Сауль на пике на 8 лет продлил контракт. Правда, теперь это выглядит глупейшей ошибкой руководства матрасников.
Ну Сауль до 2020 вполне хорошо отрабатывал контракт, забивал Реалу, Баварии, Ливерпулю, Барселоне, в обороне тоже был хорош, казалось станет преемником Коке но потом резко случился регресс (за пару месяцев буквально)
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dem
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Из Монако многих уже купили топ клубы, кроме Головина…
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Александр Романов
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Джанго
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Криптонит
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Ответ Arthurino
Где связь?
Найди её и отпишись к вечеру
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Максим Фомин
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7.5 лет...он что в клуб нхл перешёл?)
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Arthurino
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Ответ Криптонит
106 игр за Монако в 21 год это порядошно чтобы определить уровень игрока.Всяких Эндриков которые по 5 матчей в чемпионате Бразилии отыграли почемуто не хейтят
Где связь?
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DolJun
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отлично, наконец-то усиление на проблемную позицию за какие-то более вменяемые деньги
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strelnik.nik.1990@icloud.com
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То Абрамович играл в менеджера , то теперь боули.
Кажется что это у всех владельцев Челси болезнь
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гилберт
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На 7,5 лет!!!!!!
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pionnn
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Ответ ISLAM DIROV
Да , у кого то в атлетико вроде на 8 или 9 лет подписывал
Да, Сауль на пике на 8 лет продлил контракт. Правда, теперь это выглядит глупейшей ошибкой руководства матрасников.
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