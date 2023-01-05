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Лондонский клуб сообщил, что заключил с французом контракт сроком на 7,5 лет.

«Очень рад перейти в «Челси». С нетерпением жду возможности сыграть за этот клуб. Не могу дождаться момента, когда увижу фанатов и начну выступать в лучшей лиге мира», – сказал Бадиашиле.

Фото: chelseafc.com

Сообщалось, что «Монако» получит 38 млн евро за 21-летнего игрока.

В текущем сезоне Бадиашиле провел 11 матчей в Лиге 1 и забил 2 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.