Канчельскис о сдаче матчей: «Люди из «Кубани» 500 тысяч долларов привезли, когда я в «Носте» работал. В РПЛ есть тренеры, кто берет деньги»

Теги Кубань (до 2020) премьер-лига Россия Первая лига Носта Андрей Канчельскис Вторая лига договорные матчи Матч ТВ Кубань деньги Футбол

Андрей Канчельскис рассказал о предложении сдать матч за крупную сумму.

– Мне в свое время предлагали много игр сдать. Даже в Новотроицке (в «Носте» – прим. Sports.ru), когда я работал генеральным директором. Приехали из футбольной «Кубани», привезли денежку. Я сказал: «Ребят, я в эти игры не играю и играть не буду».

Ну заработаю я эти деньги, а потом что? Вся страна будет знать. Вы не думайте, все знают – кто берет, кто – нет. Просто в открытую не говорят. Можно столько фамилий вам назвать, но не буду этим заниматься. Мне это не надо. Повторюсь, это их проблемы.

– В РПЛ есть такие тренеры?

– Конечно.

– Много?

– Не все, конечно, но есть. А во Второй лиге – вообще бардак.

– От «Кубани» большая сумма была?

– 500 тысяч долларов.

– С курсом доллара на 2008 год – вообще неплохо. Тем более для Первой лиги.

– Для команды, которая хочет выйти в РПЛ, это не такие уж большие деньги. Конечно, ужасно, что это есть. Но это жизнь, построена такая система. Мы ее не переделаем, может, только со временем.

– В России не было предложений в последнее время?

– Не было. Никаких. Хотя я открыт для диалога. Но мне многие говорили: «Андрей, тебя из-за твоей принципиальной позиции не берут». Но что мне теперь, позицию менять? – сказал бывший футболист сборной России и «Манчестер Юнайтед».

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29 комментариев

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Ага Бг
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Если вспомнит как Уфа себе путь из УП в пердив прокладывала, то не удивительно, почему Кончелькисы и не востребованы нигде, а на мохнатую гавзизовскую руку в ПЛ нашлись руки помохнатее)))
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ABIBAS
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Ответ Recreated
В РПЛ есть тренеры, кто берет деньги. Конечно есть. Всё есть, и подкупы есть, и ментам платят, чтобы всё "чисто" было. Всё, как в обычной жизни!
Странная у вас обычная жизнь.
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mitos
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Бубнов: Что происходит ? Подержите мое пиво !
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Я Антиспартаковец
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Главное знать не тех, кто сдает, а тех, кто покупает. Это ЦСКА, Спартак и бердыевские команды
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Kikir
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Ответ psycho killer
С Мостовым бухает, походу
Ну бухает, а дальше что?)
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Spuki _Plai
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Что-то Канчельскис разговорился !!!! Всё про всех знает, но никому ничего не скажет ! Шикарный информатор для "жёлтой прессы" !!!!!
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Федя Букин
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Ответ Тренерские конспекты Бормана
РПЛ. 2009-2011 годы. В Нижний Новгород приехало керимовское Онжи. Горело Волге 0-1 при ужасной игре на бетонном "газоне" Без шансов. Потом вышли на второй тайм и выиграли 2-1 забивая расступающимся игрокам Волги. И весь стадион всё видел и кричал, что игра договорная. Любой болельщик таких примеров под сотню вспомнит
Мне финал последнего ЧМ почему-то вспомнился
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Полиграф Полиграфычъ
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Все так рассказывает с подробностями
А написать в органы, видимо, не судьба
Типичный борцун
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Полиграф Полиграфычъ
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Ответ Eric_Cartman
Следственный комитет не хочет проверить утверждения этого товарища? Ну хотяб на предмет клеветы?
Напиши в СК, они по новостям работать не обязаны
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blacksmithept
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Ответ Andrew Wryneck
Зенит и Динамо Минск самый очевидный договорняк на высшем уровне. После матча с белорусами на следующий день газовое соглашение подписали.
Какие ваши доказательства?Ссылку на договор с числами игры и подписанием на следующий день.Не дашь-врун,трепло.
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Константин Эсперов
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Ответ Олег Кузнецов
Кубань счас скажет -клевета, мол докажите в суде.
Та Кубань мертва . Упоминать её нельзя так как на ней висит долг в 2 млрд рублей .
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blacksmithept
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Если бы никто не узнал,то он взял бы.
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вовочка6762
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Ответ thtscrz
Удивительное поколение игроков
Одно название - писаки 14-ти.
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вовочка6762
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Ну врать то нехорошо ....
За 500 млн баксов можно было весь Пердив купить , а не какую то Носту ....
Тем более Кубани , у которой денег никогда не было на зарплаты .
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Борис Громов
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весь диалог про сдачу матчей, и тут -
– В России не было предложений в последнее время?
– Не было. Никаких. Хотя я открыт для диалога.
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Олег Кузнецов
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Ответ Тренерские конспекты Бормана
РПЛ. 2009-2011 годы. В Нижний Новгород приехало керимовское Онжи. Горело Волге 0-1 при ужасной игре на бетонном "газоне" Без шансов. Потом вышли на второй тайм и выиграли 2-1 забивая расступающимся игрокам Волги. И весь стадион всё видел и кричал, что игра договорная. Любой болельщик таких примеров под сотню вспомнит
Кубань счас скажет -клевета, мол докажите в суде.
0
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Полуэктов Пётр
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Мостовому надо взять на вооружение такую отмазку.
Я без работы не потому что я алкаш без профессии, а потому, что такой принципиальный.
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Andrew Wryneck
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Зенит и Динамо Минск самый очевидный договорняк на высшем уровне. После матча с белорусами на следующий день газовое соглашение подписали.
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MosesPray
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А вот если бы З/п игроков и тренеров зависела напрямую от результатов команды?
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Илнур Кара
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Все сдают , но не я
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Recreated
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В РПЛ есть тренеры, кто берет деньги.
Конечно есть. Всё есть, и подкупы есть, и ментам платят, чтобы всё "чисто" было. Всё, как в обычной жизни!
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Рустам Калиев
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Классика жанра: другие сдают матчи, а он ни за что
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Eric_Cartman
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Следственный комитет не хочет проверить утверждения этого товарища? Ну хотяб на предмет клеветы?
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Циник Петербургский
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"Все с головы до ног в г... И тут я такой - в белом фраке!"
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Данил Кублицкий
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Следственный комитет должен отреагировать , или это опять пустые слова !
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