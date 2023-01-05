Канчельскис о сдаче матчей: «Люди из «Кубани» 500 тысяч долларов привезли, когда я в «Носте» работал. В РПЛ есть тренеры, кто берет деньги»
Андрей Канчельскис рассказал о предложении сдать матч за крупную сумму.
– Мне в свое время предлагали много игр сдать. Даже в Новотроицке (в «Носте» – прим. Sports.ru), когда я работал генеральным директором. Приехали из футбольной «Кубани», привезли денежку. Я сказал: «Ребят, я в эти игры не играю и играть не буду».
Ну заработаю я эти деньги, а потом что? Вся страна будет знать. Вы не думайте, все знают – кто берет, кто – нет. Просто в открытую не говорят. Можно столько фамилий вам назвать, но не буду этим заниматься. Мне это не надо. Повторюсь, это их проблемы.
– В РПЛ есть такие тренеры?
– Конечно.
– Много?
– Не все, конечно, но есть. А во Второй лиге – вообще бардак.
– От «Кубани» большая сумма была?
– 500 тысяч долларов.
– С курсом доллара на 2008 год – вообще неплохо. Тем более для Первой лиги.
– Для команды, которая хочет выйти в РПЛ, это не такие уж большие деньги. Конечно, ужасно, что это есть. Но это жизнь, построена такая система. Мы ее не переделаем, может, только со временем.
– В России не было предложений в последнее время?
– Не было. Никаких. Хотя я открыт для диалога. Но мне многие говорили: «Андрей, тебя из-за твоей принципиальной позиции не берут». Но что мне теперь, позицию менять? – сказал бывший футболист сборной России и «Манчестер Юнайтед».
А написать в органы, видимо, не судьба
Типичный борцун
За 500 млн баксов можно было весь Пердив купить , а не какую то Носту ....
Тем более Кубани , у которой денег никогда не было на зарплаты .
– В России не было предложений в последнее время?
– Не было. Никаких. Хотя я открыт для диалога.
Я без работы не потому что я алкаш без профессии, а потому, что такой принципиальный.
Конечно есть. Всё есть, и подкупы есть, и ментам платят, чтобы всё "чисто" было. Всё, как в обычной жизни!