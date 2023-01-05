Канчельскис о сдаче матчей: «Люди из «Кубани» 500 тысяч долларов привезли, когда я в «Носте» работал. В РПЛ есть тренеры, кто берет деньги»

рассказал о предложении сдать матч за крупную сумму.

– Мне в свое время предлагали много игр сдать. Даже в Новотроицке (в «Носте» – прим. Sports.ru), когда я работал генеральным директором. Приехали из футбольной «Кубани», привезли денежку. Я сказал: «Ребят, я в эти игры не играю и играть не буду».

Ну заработаю я эти деньги, а потом что? Вся страна будет знать. Вы не думайте, все знают – кто берет, кто – нет. Просто в открытую не говорят. Можно столько фамилий вам назвать, но не буду этим заниматься. Мне это не надо. Повторюсь, это их проблемы.

– В РПЛ есть такие тренеры?

– Конечно.

– Много?

– Не все, конечно, но есть. А во Второй лиге – вообще бардак.

– От « » большая сумма была?

– 500 тысяч долларов.

– С курсом доллара на 2008 год – вообще неплохо. Тем более для лиги.

– Для команды, которая хочет выйти в , это не такие уж большие деньги. Конечно, ужасно, что это есть. Но это жизнь, построена такая система. Мы ее не переделаем, может, только со временем.

– В России не было предложений в последнее время?

– Не было. Никаких. Хотя я открыт для диалога. Но мне многие говорили: «Андрей, тебя из-за твоей принципиальной позиции не берут». Но что мне теперь, позицию менять? – сказал бывший футболист сборной России и «Манчестер Юнайтед».