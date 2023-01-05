Месси – лучший игрок 2022 года по версии IFFHS. Мбаппе – 2-й, Бензема – 3-й, Холанд – 5-й

Теги ПСЖ Карим Бензема Манчестер Сити премьер-лига Англия Реал Мадрид Лионель Месси Сборная Франции по футболу лига 1 Франция Ла Лига Сборная Аргентины по футболу рейтинги Лука Модрич IFFHS Килиан Мбаппе Эрлинг Холанд Футбол

IFFHS назвала лучших игроков 2022 года.

По версии Международной федерации футбольной истории и статистики первое место занял форвард «ПСЖ» и сборной Аргентины Лионель Месси.

На втором месте –  нападающий «ПСЖ» и сборной Франции Килиан Мбаппе, на третьем – форвард «Реала» Карим Бензема.

Топ-5 игроков 2022 года по версии IFFHS:

1. Лионель Месси («ПСЖ») – 275 очков

2. Килиан Мбаппе («ПСЖ») – 35

3. Карим Бензема («Реал») – 30

4. Лука Модрич («Реал») – 15

5. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити») – 5.

В 2020 и 2021 годах лучшим футболистом по версии IFFHS был признан Роберт Левандовски.

Месси – лучший бомбардир международных матчей в 2022-м. Мбаппе – 2-й, Альварес – 3-й, Шомуродов делит 8-е место

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131 комментарий

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tankist231
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Появится какой нибудь лулу из сборной Мальты, играть в мс, забивать по 100 голов за сезон, но не попадав на ЧМ или ЧЕ и хрен ему а не золотой мяч..... Это о холонде примерно, стата сумасшедшая, многие команды сильней чем те с кем играла Аргентина, но он 5 баллов всего набрал, мне тоже месси нравится, но холланд сейчас реально лучше, по индивидуальной игре, а не командной
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Старый Негр
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Ответ Oleg
Закусывать надо.
Классика) Что-то возразить мозгов не хватает. Но когда так обидно за кумира, можно про автора гадость написать
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dato9248@icloud.com
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Ответ serb2010
Вся суть таких экспертов как ты это рассуждать с серьезными щщами о рейтингах, при этом все сводить либо к титулу либо к голам. Ну не можете вы осознать что лучшего футболиста выбирают не только за статистику, а по многим показателям. Месси ведёт всю игру: начало атаки, пасы, изменение направления атаки на фланги, завершение... Все было на высшем уровне. Когда в голосовании за ЗМ считают очки по голосам вопросов не возникает??
Напомни ка, чью команду Бензема вынес в плей-офф? Кто вёл игру победителей ЛЧ и выдал легендарный перформанс?? Неужели забить 4 пенальти на ЧМ ценна этого???
Недорейтинги
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Игорь Туманов
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Ответ VERBLYUD
В июне унизил чемпионов Европы и сделал пента-трик за сборную, в июле выиграл суперкубок франции и был лучшим игроком финала, в августе 3+4 за 5 матчей, в сентябре 6+4 за 7 матчей, в октябре 6+5 за 6 матчей, в ноябре 3+3 за 6 матчей, в декабре 5+2 за 4 матча, в мае 2+1 за 3 матча, в апреле 2+3 за 5 матчей....
Пиши адектватно , обыграл резервистов Торино и Болоньи, забил Эстонии, выиграл суперкубок у ноунеймов)
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TravenS
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Ответ pgy69z65th
А то что он не забил пенальти Мадриду. Из за чего команда по факту вылетела с ЛЧ. Мы не учтем. Он безусловно лучший во второй половине года, но точно не в первой. Тем более за весь год,
Бензема не лучший (и далеко) во второй, Мбаппе вообще ни в одной из половин. А чм>лч
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Alex Pron
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Ответ bars1998
Бензема который Трио Псж- Месси, Неймар Мбаппе отшлепал и унизил только 3 й, ну ладно 🤣🤣🤣
бензема которого из сборной отшлёпали ))) уже не так смешно.
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Oleg
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Ответ bars1998
Бензема который Трио Псж- Месси, Неймар Мбаппе отшлепал и унизил только 3 й, ну ладно 🤣🤣🤣
На ЧМ надо было шлепать, все таки главный турнир в истории.
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NIK7478
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Ответ Старый Негр
Все ваши Месси, Мбаппе и прочие сильны в первую очередь индивидуально. Дриблинг, точный удар - это всё красиво, впечатляюще и приводит к появлению армии фанатов, зачастую оголтелых и неадекватных. Но это не гений. Гений-это Зидан и ему подобные. Те, кто брал не личными запредельными способностями, а именно пониманием футбола, грубо говоря, не ногами, а мозгами. Кто потом подтверждал своё гениальное понимание футбола и в статусе тренера. Именно тренерские успехи показывают, кто действительно был гениальным футболистом, а у кого просто более быстрые ноги чем у других
Двойка тебе за понимание футбола!
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Marcus-light
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Ответ Дима Трушель
Бензема был хорош только 4-5 месяцев из 12 ??? это просто смешно ))) Человек выдал лучший индивидуальный перфоманс в истории ЛЧ. 4-5 месяцев важного периода в лч и в ЧИ, а выделять как ненужный период, как тебя не назвать Мессидрочером ?) Сам я хорошо отношусь к Месси
Согласен, отчасти. Но лучший индивидуальный перфоманс? Вы серьёзно? Он забивал важные голы (правда и Родриго тоже), но вот в части перфоманса он как раз довольно часто минут по 60 в матче вообще ничего не мог сделать. Если вспоминать перфомансы Роналду, Месси, Роналдиньо, Дрогба, даже Деку в походе за ушастым - поймете что Бензема молодец, но выдающийся он был только на табло.
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serb2010
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Ответ dato9248@icloud.com
Выиграть лотерейную серию пенальти (хоть оба и забили в ней) = 8-кратный отрыв от второго места Вот и вся суть этих рейтингов…
Вся суть таких экспертов как ты это рассуждать с серьезными щщами о рейтингах, при этом все сводить либо к титулу либо к голам. Ну не можете вы осознать что лучшего футболиста выбирают не только за статистику, а по многим показателям. Месси ведёт всю игру: начало атаки, пасы, изменение направления атаки на фланги, завершение... Все было на высшем уровне. Когда в голосовании за ЗМ считают очки по голосам вопросов не возникает??
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VERBLYUD
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Ответ distress of ignorance
Месси был хорош только 3 месяца из 12
В июне унизил чемпионов Европы и сделал пента-трик за сборную, в июле выиграл суперкубок франции и был лучшим игроком финала, в августе 3+4 за 5 матчей, в сентябре 6+4 за 7 матчей, в октябре 6+5 за 6 матчей, в ноябре 3+3 за 6 матчей, в декабре 5+2 за 4 матча, в мае 2+1 за 3 матча, в апреле 2+3 за 5 матчей....
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Oleg
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Ответ Старый Негр
Все ваши Месси, Мбаппе и прочие сильны в первую очередь индивидуально. Дриблинг, точный удар - это всё красиво, впечатляюще и приводит к появлению армии фанатов, зачастую оголтелых и неадекватных. Но это не гений. Гений-это Зидан и ему подобные. Те, кто брал не личными запредельными способностями, а именно пониманием футбола, грубо говоря, не ногами, а мозгами. Кто потом подтверждал своё гениальное понимание футбола и в статусе тренера. Именно тренерские успехи показывают, кто действительно был гениальным футболистом, а у кого просто более быстрые ноги чем у других
Закусывать надо.
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distress of ignorance
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Ответ U. M. A. Muhammad
Ни одного комментария не вижу такого рода, тебе видимо главное оппонента задеть а не болеть за своего кумира.
Да это сектант Месси, для него любой, кто не согласен с тем, что Месси-бог, сразу в фанаты Роналду записывается. Комплексы.
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Oleg
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Ответ VERBLYUD
Вы только представьте, раз у хейтеров после награды от IFFHS так полыхает, то что будет твориться тут, когда Лео получит The best и 8-й Золотой мяч))
Зе Бест в январе вроде?
Месси 100% ибо ЧМ турнир ФИФА.
Да и ЗМ его.

Фанатам Роналду здоровья и терпения.
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TravenS
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Ответ Direct free kick
Игра месси намного примитивнее. 2-3 заученные комбинации в лесопилке ла масии и только
К окулисту бы тебе, а ещё лучше психологу...
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bars1998
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Ответ Артём Назмутдинов
Ну так какая разница во сколько раз лучше, если по итогу все на своих местах. Плюс акцент был на последних событиях, а это ЧМ
Нет)
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Игорь Туманов
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Ответ Oleg
Ну так почему ЗМ 2022 не взял Левандовски? Он же индивидуально был лучшим в сезоне или все таки международные турниры и трофеи решают?)))
Тогда почему трофеи - вылет из 1/8 лч и позор в Ла лиге , подарили особому Зм ?) За кубок Испании в том случае давали ?)
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Человек1991
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Заслуженно абсолютно, Месси 2022 год : 35 голов , 32 голевые передачи, более 20 предголевых пасов , более 120 созданных голевых моментов , более 100 ключевых пасов , более 120 успешных обводок. Выиграл Суперкубок Мира Финалиссима 2022 и Чемпионат Мира по футболу2022 ! Также выиграл Чемпионат Франции и СуперКубок Франции.
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Старый Негр
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Ответ bam bam
Гелиевые фанаты ,после того как кринж слился, вспомнили про Зидана. Там ещё Фигу , Феномен и Бекхэм есть.
И у кого из перечисленных была удачная тренерская карьера? (и чувак пошел перечитывать коммент, в котором из всего изложенного понял лишь то, что Месси не гений и сразу обиделся)))) перечитал ещё раз. Ещё. Всё равно ничего не понял и сейчас напишет тупо какую-нибудь гадость про автора. Ибо ответить нечего, но очень обидно за кумира)
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distress of ignorance
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Ответ Blaumerc
В 2018 только за ЧМ Модричу и дали ЗМ
Модрич - лучший игрок ЛЧ 2018, не ври тут. Надоели уже со своим враньем.
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Артём Назмутдинов
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Ответ bars1998
Вторая лучше у Месси но не в 7 раз же в итоге , Главное в очном противостоянии Бензема на болте вертел звёзд ПСЖ проводя легендарный матч)
Ну так какая разница во сколько раз лучше, если по итогу все на своих местах. Плюс акцент был на последних событиях, а это ЧМ
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Oleg
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Ответ Игорь Туманов
А разве за чемпион мира не дают кубок и статуэтку игрока, как минимум вы эту номинацию это идти не должно) и причем тут кубки страны до индивидуальных наград ?)
Ну так почему ЗМ 2022 не взял Левандовски? Он же индивидуально был лучшим в сезоне или все таки международные турниры и трофеи решают?)))
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Alex Pron
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Такие смешные фанаты дырявого, заливают про сильнейшую лигу АПЛ, которая не сравнится с ЧМ, при этом упорно доказывают что Мбапе и Неймар лучше, в какой то там фермерской лиге, чья страна вот уже третий подряд большой финал играт. И как обычно с калькулятором в руках подсчитывая жалкие очки, забывая что они играют в одной команде, не принимая тот факт что Месси выиграл ЧМ, а они остались с очками.
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Andry 72
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Ответ corazón blanco
Уж слишком огромный отрыв. Понятно, что в год Мундиаля он всегда стоит во главе угла, тем не менее уж слишком большой отрыв от второго места. Да и Бензема, который провел такой великолепный год всего лишь на третьем месте. По местам не буду спорить, плюс+минус можно согласиться, но разрыв совсем неадекватный.
Бензема провёл великолепных первые пол года
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distress of ignorance
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Ответ VERBLYUD
Бензема провел великолепный сезон, а не год. Во второй половине года у него 8+1, В 2021 Месси за 10+4 за вторую часть года называли худшим игроком в истории.
Да, только ты забыл, что он всего 8 матчей сыграл в чемпионате из-за травм, 8 Г+П в восьми играх - это отлично. И причем здесь Месси в прошлом году если он ЗМ получил, несмотря как раз таки на свой слабый перфоманс? Глупая аналогия. Ну и откуда у него 14 очков в клубе во второй части 2021? Или ты со сборной посчитал?
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