Месси – лучший игрок 2022 года по версии IFFHS. Мбаппе – 2-й, Бензема – 3-й, Холанд – 5-й
IFFHS назвала лучших игроков 2022 года.
По версии Международной федерации футбольной истории и статистики первое место занял форвард «ПСЖ» и сборной Аргентины Лионель Месси.
На втором месте – нападающий «ПСЖ» и сборной Франции Килиан Мбаппе, на третьем – форвард «Реала» Карим Бензема.
Топ-5 игроков 2022 года по версии IFFHS:
1. Лионель Месси («ПСЖ») – 275 очков
2. Килиан Мбаппе («ПСЖ») – 35
3. Карим Бензема («Реал») – 30
4. Лука Модрич («Реал») – 15
5. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити») – 5.
В 2020 и 2021 годах лучшим футболистом по версии IFFHS был признан Роберт Левандовски.
Месси – лучший бомбардир международных матчей в 2022-м. Мбаппе – 2-й, Альварес – 3-й, Шомуродов делит 8-е место
Недорейтинги
Месси 100% ибо ЧМ турнир ФИФА.
Да и ЗМ его.
Фанатам Роналду здоровья и терпения.