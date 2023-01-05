IFFHS назвала лучших игроков 2022 года.

По версии Международной федерации футбольной истории и статистики первое место занял форвард «ПСЖ» и сборной Аргентины Лионель Месси.

На втором месте – нападающий «ПСЖ» и сборной Франции Килиан Мбаппе, на третьем – форвард « » .

Топ-5 игроков 2022 года по версии IFFHS:

1. Лионель Месси (« ») – 275 очков

2. Килиан Мбаппе («ПСЖ») – 35

3. Карим Бензема («Реал») – 30

4. («Реал») – 15

5. («Манчестер Сити») – 5.

В 2020 и 2021 годах лучшим футболистом по версии IFFHS был признан Роберт Левандовски.

Месси – лучший бомбардир международных матчей в 2022-м. Мбаппе – 2-й, Альварес – 3-й, Шомуродов делит 8-е место