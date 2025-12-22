Агент о возвращении Джикии в РПЛ: «Появится интерес со стороны серьезного клуба – обсудим»

Агент Джикии: будет интерес со стороны серьезного клуба РПЛ – обсудим.

Представитель Георгия Джикии оценил вероятность возвращения защитника «Антальяспора » в РПЛ . Ранее 32-летний игрок выступал за «Химки» и «Спартак».

«Джикия доволен своим положением в Турции. Команда сильная, город комфортный, условия отличные. Он находится в хорошей форме, регулярно играет.

Если появится интерес со стороны серьезного российского клуба, мы, безусловно, обсудим эту возможность. Но на данный момент подобных предложений не поступало», — сказал Владимир Кузьмичев .