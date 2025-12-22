Агент о возвращении Джикии в РПЛ: «Появится интерес со стороны серьезного клуба – обсудим»
Агент Джикии: будет интерес со стороны серьезного клуба РПЛ – обсудим.
Представитель Георгия Джикии оценил вероятность возвращения защитника «Антальяспора» в РПЛ. Ранее 32-летний игрок выступал за «Химки» и «Спартак».
«Джикия доволен своим положением в Турции. Команда сильная, город комфортный, условия отличные. Он находится в хорошей форме, регулярно играет.
Если появится интерес со стороны серьезного российского клуба, мы, безусловно, обсудим эту возможность. Но на данный момент подобных предложений не поступало», — сказал Владимир Кузьмичев.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «РБ Спорт»
