Сибскана о Канчельскисе: «Рабочий кейс – вкидывать не понятно что. Пока люди ржут, дурачок на «Матч ТВ» залетит»

Теги Криштиану Роналду Сборная России по футболу Андрей Канчельскис ЧМ-2018 FIFA Дмитрий Кузнецов 2Drots Андрей Сибскана Медиафутбол

Капитан «Амкала» Андрей Сибскана прокомментировал слова экс-игрока сборной СССР и России Андрея Канчельскиса о том, что сборная России купила все матчи на ЧМ-2018.

«Канчельскис рамсует с Черчесовым и хочет принизить его заслуги – обвинил сборную России в покупке всех игр ЧМ-2018😎. Это что-то на уровне Кузнецова из 2Drots – пруфов, конечно же, нет, но разве вы сами не видели?😁Он вроде еще говорил, что Саламыч в раме стоял, как манекен…

####### карьера на самом деле была у Канчельскиса этого. Он феерил за МЮ, пока Криш не появился на его фланге. И в Южную Африку уехал он тоже раньше CR7.

Короче, чекайте, если Португалия что-то выиграет без Роналду – он будет голосить, что матчи все были куплены. И толстым таким же станет и радугу наденет на шею.

На самом деле это рабочий кейс – вкидывать лютую дичь, которую потом цитируют. И пока люди ржут, мол, у дурачка крыша потекла – дурачок на «Матч ТВ» залетит, контрактик где-нибудь вырвет рекламный. Получается, что «дурачок» деньги лутает, пока «умные» ржут над ним», – написал Сибскана.

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7 комментариев

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Варлампий Варлампий
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Сибскана это клуб из хсм
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Арсений Элин
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Один дурак прокомментировал слова пьющего человека!(
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Геннадий Тимченко
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Кто из двух Андреев дурачёк Сибскана или Канчельскис❔🤔 ИМХО Сибскана🤷🤦
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bostonKG
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На его фланге появился Бэкхем
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kostyan89
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Кстати он прав. РосТв зачастую любит собирать всяких фриков. Главное, чтоб рейтинг был.
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stif 95
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Ответ Oleg
И этот про Южную Африку)
А вдруг Россия, все эти годы продавала игры на чм, а иногда и в отборе
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Oleg
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И этот про Южную Африку)
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