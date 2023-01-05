Сибскана о Канчельскисе: «Рабочий кейс – вкидывать не понятно что. Пока люди ржут, дурачок на «Матч ТВ» залетит»

Капитан «Амкала» Андрей Сибскана прокомментировал слова экс-игрока сборной СССР и России Андрея Канчельскиса о том, что сборная России купила все матчи на ЧМ-2018.

«Канчельскис рамсует с Черчесовым и хочет принизить его заслуги – обвинил сборную России в покупке всех игр ЧМ-2018😎. Это что-то на уровне Кузнецова из 2Drots – пруфов, конечно же, нет, но разве вы сами не видели?😁Он вроде еще говорил, что Саламыч в раме стоял, как манекен…

####### карьера на самом деле была у Канчельскиса этого. Он феерил за МЮ, пока Криш не появился на его фланге. И в Южную Африку уехал он тоже раньше CR7.

Короче, чекайте, если Португалия что-то выиграет без Роналду – он будет голосить, что матчи все были куплены. И толстым таким же станет и радугу наденет на шею.

На самом деле это рабочий кейс – вкидывать лютую дичь, которую потом цитируют. И пока люди ржут, мол, у дурачка крыша потекла – дурачок на «Матч ТВ» залетит, контрактик где-нибудь вырвет рекламный. Получается, что «дурачок» деньги лутает, пока «умные» ржут над ним», – написал Сибскана.